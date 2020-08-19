Вместе по жизни. Новосибирец 22 года ездит на одном и том же «Мерседесе» — смотрим, что за машина

Продолжаем рассказывать на НГС о необычных машинах новосибирцев — сегодня у нас Сергей, который не расстается со своим «Мерседесом» уже 22 года. Самому автомобилю исполнилось 34 года, он пробежал около 400 тысяч километров. Что в автомобиле ломалось, до каких скоростей он разгоняется и почему владелец уже не будет его продавать — подробности в материале Дмитрия Косенко.
Это Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове, он выпущен в 1986 году. Автомобиль оснащен 2,3-литровым атмосферным двигателем мощностью
Сергей купил машину в 1998-м и так с ней до сих пор не расстается — целая жизнь вместе.
— Попала она ко мне в далеком 1998 году, езжу на ней уже 22 года. Сейчас машине в августе исполнилось 34 года. Я когда приобретал, хотел какую-нибудь европейскую машину, рассматривал между Audi и вот этой. Audi как-то меньше понравилась, такая старая «бочка».
— 90-е годы это были, в то время все хотели иномарки иметь. Я хотел европейскую, не хотел праворульную, как все. Хотелось, чтобы с левым рулем машина была. А все «японцы» были в это время праворульные.
— Приобрел я ее по тем деньгам — около 10 тысяч долларов. В то время на эти деньги можно было купить квартиру. С 2002 года цена на недвижимость резко убежала вперед, и момент был потерян, уже тогда не было смысла продавать ее.
За время эксплуатации чинить машину, конечно, приходилось. В двигателе поменяли кольца и распредвал, остальное ремонтировалось в основном по ходовой части.
— Запчасти, как ни странно, недорогие совсем, конечно, дороже, чем на российские автомобили, но на уровне старых «японцев». Рулевые наконечники купил, недавно поменял, по 500 рублей каждый.
— В этом году начало постукивать, оказалось, ступичный подшипник, он мне обошелся в 900 рублей. Который сняли, это был родной подшипник, который прошел 350 тысяч километров и 34 года.
Сергею автомобиль нравится из-за комфорта и управляемости. Правда, говорит владелец, в последнее время машина начала сдавать.
— Я на ней разгонялся до 200 километров в час, а дальше было страшно уже. Понял, что скорость какая-то неимоверно сильная. А так вот обычно 170 на трассу выходил.
— Динамика, естественно, подустала. Раньше мне казалось, что она летает, как спортивная машина. Потом на одной заправке заправился какой-то бодягой, мягко говоря. Ремонт большой встал из-за этого бензина, и с тех пор она, как ездила раньше, уже так не ездит.
А вот расход топлива Сергея радует — значит, двигатель работает правильно и ресурс автомобиля еще не исчерпан.
— По летнему режиму при объеме двигателя 2,3 литра расход — 10–11 литров в городской черте с учетом наших пробок. Заправляюсь 92-м, а здесь выше и не надо. По зиме 12–13 литров расход. На трассе — 7–8 литров.
— Даже стал вести статистику, у меня за 22 года пользования автомобилем 11 раз срывали знаки «Мерседес», 6 раз впереди, 5 раз сзади. Какие-то дети, скорее всего. 11 раз я менял знаки.
— Иду, стоит какой-то мужик на «Газели», начал спрашивать, как машина, сейчас таких и не увидеть, хорошая машина. Несколько раз соседи из дома обращались, продай машину. Люди замечают, обращают внимание.
— Я уже не буду менять ее. Если что-то буду приобретать свежее, эта будет оставаться, как раритет. Закон вышел, автомобили старше 30 лет сейчас можно поставить на специальные номера, если они пройдут соответствующую экспертизу.
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