Почему родители винят докторов в трагедиях? Откровенный разговор с врачом о спасении детей и ошибках

«Мы не выходим из проверок»

— В больницах бывают конфликты, которые связаны с тем, что родителей не пускают к ребёнку в реанимацию. Что вы думаете об этом?



— Да, и в нашей больнице такое бывает, но редко. Мы не пускаем родителей на постоянно, но у нас есть время посещений, оно регламентировано, правда, в индивидуальном порядке мы делаем исключения. В некоторых больницах в принципе закрыт доступ в реанимацию, может, из-за условий.



Наверное, правильно, когда больница построена таким образом, что есть возможность находиться в реанимации и родителям. Но у нас таких условий нет. Когда придём к этому, к ультрасовременным больницам и реанимации, тогда будет.



Иногда нахождение родственников действительно мешает работе реанимации, потому что там происходит постоянный мониторинг, наблюдение, там лежат самые тяжёлые дети, как правило, на ИВЛ, без сознания. Подавляющее большинство родителей это понимает, но некоторые тут же пишут жалобы в прокуратуру, Следственный комитет о том, что мы нарушаем их права. Формально, может быть, нарушаем, но это для того, чтобы обеспечить максимальную помощь пациентам.



— После этих жалоб проходят проверки?



— Конечно, мы не выходим из проверок. Контроль нужен, чтобы мы не варились в своём соку. Нас контролируют и министерство здравоохранения, и Росздравнадзор, и прокуратура, и технадзор, и полиция, и наркоконтроль, и сельхознадзор. Не было ни одного дня, чтобы у нас кто-то что-то не проверял. Наверное, это правильно, может, у нас глаз замыливается. Законы, требования, подзаконные акты меняются, невозможно за всем уследить. И часто нас проверяют не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы помочь в этом во всём разобраться. У больницы ведь главная деятельность — медицинская.



А если ребёнок умирает в больнице, мы обязаны сами вызвать следователей, полицию. Сразу же изымается вся документация и тоже проводятся проверки.



«Всегда находятся какие-то мелкие или немелкие дефекты»

— Я делала запрос Росздравнадзору о проверках, связанных со смертью детей в больницах. Они ответили, что в 2019 году нарушения были найдены в 90% случаев, в первом полугодии 2020 года — в 100%. Как правило, эти нарушения связаны с ведением документации?



— Редко когда любая проверка проходит с заключением о том, что нарушений нет: всегда находятся какие-то мелкие или немелкие дефекты. Сложно и помощь оказывать, и при этом всё в онлайн писать и писать. Врач что-то не дописал, что-то не подписал. Это и на уровне нашего ведомственного контроля выявляется. Это необходимо, чтобы в будущем такого не допускать. Ведение медицинской документации ещё требует совершенствования. Иногда мы понимаем, что всё сделано правильно, а по написанию можно найти дефекты в истории болезни. Мы выявляем дефекты — все, кто это сделал, пишут объяснение. Мы наказываем — делаем выговоры и финансово: снижение стимулирующей надбавки. Элементы контроля всё равно должны быть за всеми, не глядя на регалии.

— На ваш взгляд, всё же бывают врачебные ошибки? И каким должно быть наказание?



— Наказание же разного уровня бывает. На уровне учреждения — это замечание, выговор. Конечно, это несопоставимо с детскими жизнями, здоровьем. О наказании говорит суд. К сожалению, ошибки бывают, от этого никто не застрахован. Врачи — это не роботы, не аппараты КТ или МРТ. Это люди, которые работают и могут ошибиться. Никто не хочет ошибиться, нанести вред ребёнку, никто халатно специально не работает. Они приходят к ребёнку, чтобы помочь, но какие-то не совсем верные действия бывают. Не только у нас, но и во всём мире. Ошибочные действия были, есть и, к сожалению, ещё будут.