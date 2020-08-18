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Живой «Равчик» за 700 тысяч. Ищем себе RAV4 — можно ли подобрать нормальный за эти деньги?

Смотрим на кроссоверы третьего поколения 2005–2006 года выпуска

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Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4 — один из самых популярных кроссоверов у новосибирцев, и актуальное поколение, и прежние модели. Надежность, ликвидность, удобство, вера людей в неубиваемость автомобиля — вот что сделало RAV4 таким распространенным. Что мы можем купить за 700 тысяч рублей? Посмотрим на третье поколение кроссовера, дорестайл. Все подробности — в обзоре НГС.

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

Этот красный красавец имеет пробег 218 тысяч километров и продается за 699 000 рублей. Двигатель 2-литровый 152-сильный, привод полный, коробка передач — гидроавтомат. Неплохое оснащение, кожаный салон, электропривод сидений.

— Автомобиль в отличном состоянии для своего года. Максимальная комплектация, бесключевой доступ. Салон — кожа в отличном состоянии. Есть блокиратор КПП. Родной пробег. Сигнализация StarLine, — хвалит авто владелец. Согласно ПТС, машиной владели три человека, последний ездит с 2011 года.

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

Этот экземпляр с пробегом 150 тысяч километров стоит на тысячу дороже — 700 000 рублей. Двигатель тоже 2-литровый, привод полный. Неплохо сохранилась бежевая кожа сидений, а вот лобовое стекло с крупной трещиной.

— ОТС, максимальная комплектация, по экстерьеру есть недочёты. Сигнализация StarLine, торга нет, — пишет продавец. Всего в ПТС значатся целых 6 владельцев, последний ездит с 2013 года.

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

И снова красный цвет — автомобиль продается салоном и выставлен за 709 000 рублей. Пробег 151 тысяча километров, агрегаты аналогичные. Комплектация, правда, попроще, салон не кожаный, а тряпочный.

— Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии. Кузов без царапин и сколов. Салон в темном исполнении в отличном состоянии, не требует ремонта или химчистки. Своевременное обслуживание на сервисе, гаражное хранение, — указывается в объявлении. В ПТС вписаны 3 владельца, последний ездил с 2010 года.

Toyota RAV4, 2005 год

Toyota RAV4, 2005 год

Toyota RAV4, 2005 год

Машина на год старше предыдущих, цена 710 000 рублей, пробег 155 тысяч километров, техника аналогичная. Продажей занимается официальный дилер «Рено», автомобиль с трейд-ин. Салон тряпочный, достаточно поистрепанный, на кузове видны различные мелкие дефекты.

— Преимущества этого автомобиля — один владелец, подтвержденный пробег, ПТС оригинал. Произведена предпродажная подготовка, — уточняется в объявлении. Странно, что указан один владелец, ведь по ПТС их четыре — последний ездит с 2014 года.

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

Toyota RAV4, 2006 год

Этот белый кроссовер стоит тоже 710 000 рублей, пробег у него 150 тысяч километров. Двигатель помощнее — 2,4 литра, 170 сил. Комплектация простая, даже руль не мультифункциональный.

— Автомобиль в хорошем техническом состоянии. В семье 9 лет, одна запись в ПТС. Комплектация Special, имеется кресло для 6-го пассажира. 2 комплекта колёс на литье, — пишет хозяин. В ПТС действительно указан один владелец, но, возможно, это ошибка, поскольку ездит он с 2011 года, а что же машина делала до этого?

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Toyotaавто с пробегом
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