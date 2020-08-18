Живой «Равчик» за 700 тысяч. Ищем себе RAV4 — можно ли подобрать нормальный за эти деньги?

Этот экземпляр с пробегом 150 тысяч километров стоит на тысячу дороже — 700 000 рублей. Двигатель тоже 2-литровый, привод полный. Неплохо сохранилась бежевая кожа сидений, а вот лобовое стекло с крупной трещиной.

— ОТС, максимальная комплектация, по экстерьеру есть недочёты. Сигнализация StarLine, торга нет, — пишет продавец. Всего в ПТС значатся целых 6 владельцев, последний ездит с 2013 года.

Toyota RAV4, 2006 год

