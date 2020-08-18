Живой «Равчик» за 700 тысяч. Ищем себе RAV4 — можно ли подобрать нормальный за эти деньги?

Toyota RAV4 — один из самых популярных кроссоверов у новосибирцев, и актуальное поколение, и прежние модели. Надежность, ликвидность, удобство, вера людей в неубиваемость автомобиля — вот что сделало RAV4 таким распространенным. Что мы можем купить за 700 тысяч рублей? Посмотрим на третье поколение кроссовера, дорестайл. Все подробности — в обзоре НГС.
Toyota RAV4, 2006 год
Этот красный красавец имеет пробег 218 тысяч километров и продается за 699 000 рублей. Двигатель 2-литровый 152-сильный, привод полный, коробка передач — гидроавтомат. Неплохое оснащение, кожаный салон, электропривод сидений.
— Автомобиль в отличном состоянии для своего года. Максимальная комплектация, бесключевой доступ. Салон — кожа в отличном состоянии. Есть блокиратор КПП. Родной пробег. Сигнализация StarLine, — хвалит авто владелец. Согласно ПТС, машиной владели три человека, последний ездит с 2011 года.
Toyota RAV4, 2006 год
Этот экземпляр с пробегом 150 тысяч километров стоит на тысячу дороже — 700 000 рублей. Двигатель тоже 2-литровый, привод полный. Неплохо сохранилась бежевая кожа сидений, а вот лобовое стекло с крупной трещиной.
— ОТС, максимальная комплектация, по экстерьеру есть недочёты. Сигнализация StarLine, торга нет, — пишет продавец. Всего в ПТС значатся целых 6 владельцев, последний ездит с 2013 года.
Toyota RAV4, 2006 год
И снова красный цвет — автомобиль продается салоном и выставлен за 709 000 рублей. Пробег 151 тысяча километров, агрегаты аналогичные. Комплектация, правда, попроще, салон не кожаный, а тряпочный.
— Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии. Кузов без царапин и сколов. Салон в темном исполнении в отличном состоянии, не требует ремонта или химчистки. Своевременное обслуживание на сервисе, гаражное хранение, — указывается в объявлении. В ПТС вписаны 3 владельца, последний ездил с 2010 года.
Toyota RAV4, 2005 год
Машина на год старше предыдущих, цена 710 000 рублей, пробег 155 тысяч километров, техника аналогичная. Продажей занимается официальный дилер «Рено», автомобиль с трейд-ин. Салон тряпочный, достаточно поистрепанный, на кузове видны различные мелкие дефекты.
— Преимущества этого автомобиля — один владелец, подтвержденный пробег, ПТС оригинал. Произведена предпродажная подготовка, — уточняется в объявлении. Странно, что указан один владелец, ведь по ПТС их четыре — последний ездит с 2014 года.
Toyota RAV4, 2006 год
Этот белый кроссовер стоит тоже 710 000 рублей, пробег у него 150 тысяч километров. Двигатель помощнее — 2,4 литра, 170 сил. Комплектация простая, даже руль не мультифункциональный.
— Автомобиль в хорошем техническом состоянии. В семье 9 лет, одна запись в ПТС. Комплектация Special, имеется кресло для 6-го пассажира. 2 комплекта колёс на литье, — пишет хозяин. В ПТС действительно указан один владелец, но, возможно, это ошибка, поскольку ездит он с 2011 года, а что же машина делала до этого?