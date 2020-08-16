7 мифов о пользе соков, в которые все верят

Сок не поможет вам похудеть, а в детском питании от него никакого толку — он только всё испортит. Мы не будем объяснять, почему все с удовольствием верят в мифы о соках, но вместе с диетологами разберемся, как обстоят дела на самом деле.
Миф 1. Соки помогают похудеть
Выпить большое количество сока легко, но это не заставит вас съедать меньше остальных продуктов. Налегая на соки, вы запросто превысите дневную норму потребления калорий и вместо пользы получите один только вред. Не стоит искать волшебный способ похудеть, ничего при этом не делая.
СЮЖЕТ
— Часто случается, что люди пьют соки, чтобы похудеть. Особенно охотно верят в то, что кислые соки (ананасовый, апельсиновый и грейпфрутовый) сжигают жир. Но это бред. Это попросту безграмотно, — заявляет сертифицированный диетолог-нутрициолог Игорь Мормиль. — Допустим, вы будете питаться на тысячу калорий одними соками. Вполне вероятно, что вес уйдет, но это очень опасно для здоровья. Плюс ко всему калории калориям рознь. То есть или мы будем есть на 1000–1500 калорий какие-то крупы (ту же гречку), или мы будем, грубо говоря, пить сахар. Естественно, качество тела, качество фигуры будут совершенно разными.
Игорь Мормиль — сертифицированный диетолог-нутрициолог, тренер высшей категории, преподаватель Уральского института фитнеса.
Миф 2. Нужно пить сок на завтрак
Не вздумайте пить фруктовый сок натощак. Аминокислоты в его составе раздражают оболочку желудка, приводят к гастритам и язвам. К тому же сок, даже свежевыжатый, не сможет заменить полноценный завтрак. Так что пить его лучше на полный желудок. И не только утром, а всегда.
— Многие соки имеют свойство раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока. По словам моих коллег, клинических диетологов, очень многие сыроеды начинают жаловаться на изжоги. Эти люди же в огромном количестве пьют свежевыжатые соки, едят фрукты, — говорит Игорь Мормиль. — У них начинаются проблемы с деснами, потому что к поступлению такого большого количества клетчатки наш организм просто не приспособлен. Есть нормы. Злоупотреблять не стоит.
Миф 3. Соки для детского питания — лучше и экологичнее
Забудьте об этом. Никаких рекомендаций давать детям соки нутрициологи не давали. Даже наоборот — это скорее вредный продукт, который стоит ограничить не только малышам, но и школьникам. Единственная причина, по которой производители регистрируют свои соки как продукт детского питания, — более низкая ставка НДС по сравнению с остальными. Да и процедура государственной регистрации для соков «с трех лет» проще. С другой стороны, производители, ставя возрастную маркировку, всё же берут на себя некоторые обязанности.
— Добавление к сокам для детского питания каких-либо пищевых добавок (красителей, стабилизаторов) и ароматизаторов категорически запрещено как в нашей стране, так и за рубежом. Исключением служат лишь некоторые натуральные добавки. Например, натуральные фруктовые ароматизаторы, полученные по специальной технологии при приготовлении концентрированных соков, а также лимонная и аскорбиновая кислоты, — объясняет врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина.
Ирина Бородина — кандидат наук, терапевт 1-й категории, окончила Уральскую государственную медицинскую академию, в профессии с 2013 года.
Лучший источник жидкости для ребенка — вода. А сладкий вкус соков может привести к формированию неправильных вкусовых пристрастий у ребенка и отказу от несладкой пищи. В рекомендациях ВОЗ по прикорму нет фруктовых соков, для детей 7–12 месяцев значатся «рубленые сырые фрукты и овощи (например, банан, дыня, помидор)».
Миф 4. Лучше выбирать соки без сахара
Популярная маркировка «без сахара» вводит потребителей в заблуждение. Во-первых, все соки производятся без добавления сахара.
— В соответствии с действующей в настоящее время терминологией исключен термин «сок с сахаром». Если к фруктовому соку добавляют сахар, то такой продукт обозначают как нектар, — объясняет Ирина Бородина. — Мы должны помнить, что пакетированные соки содержат большое количество сахара, фруктовый сок — это продукт с высоким гликемическим индексом, частое употребление которого ведет к развитию избыточного веса, что чревато соответствующими осложнениями.
К тому же ГОСТ не нормирует содержание сахарозы в соках, а так как она содержится в естественном сырье, вы даже в лаборатории не определите, есть ли в напитке сахар. Остается полагаться только на собственные рецепторы.
— В любом фрукте содержится фруктоза. Это моносахарид, такой же углевод как глюкоза. Та же самая сахароза, например тростниковый сахар, состоит из глюкозы и фруктозы, двух молекул, то есть так называемого дисахарида. Даже кислые соки — это в любом случае сахар, — говорит Игорь Мормиль.
И, кстати, фруктоза не полезнее глюкозы. Это «родные сестры». Если когда-то было модно заменять глюкозу фруктозой, потому что это якобы полезнее, специалисты заверяют — это миф.
Миф 5. Соки лучше газировки
Фруктовые соки промышленного производства наносят такой же вред здоровью, как и сладкая газировка, поскольку зачастую в этих напитках содержится одинаковое количество сахара. К такому выводу пришли ученые из университета Глазго.
По данным исследователей, калорийность и содержание сахара в пакетированных соках практически идентичны показателям состава сладких газированных напитков. В частности, в 250 мл яблочного сока содержится около 110 ккал и 26 граммов сахара, а в 250 мл колы — 105 ккал и 26,5 грамма сахара. Фруктовые соки содержат витамины и минералы, но это не компенсирует неблагоприятные метаболические последствия.
— Грубо говоря, пакетированный сок и кока-кола — что одно дрянь, что другое. Просто с разных сторон. В коле тех же самых витаминов 0,0, в соках — близится к нулю. Не сказать, что их там много, — подчеркивает Игорь Мормиль.
Миф 6. У соков нет противопоказаний
К каждому соку надо подходить с умом и помнить об элементарных рекомендациях. Например, употребление большого количества грейпфрутового сока может нарушить сердечный ритм, а клюквенный сок в больших количествах способствует разжижению крови и может стать причиной кровотечений. И это еще не всё.
— Соки из зелени противопоказаны людям, принимающим антикоагулянты; апельсиновый, яблочный, лимонный соки противопоказаны при язвенной болезни желудка; так называемые фреши противопоказаны при заболеваниях поджелудочной железы, увлекаться соками не рекомендуется при сахарном диабете, аллергических заболеваниях, кариесе, избыточном весе, — добавляет Ирина Бородина.
Миф 7. Свежевыжатые соки — сплошная польза
Из всего ассортимента соков свежевыжатые, конечно, самые полезные. Но если бы всё было так просто. Сами по себе фрукты — хорошо. Это не только про витамины, а еще и про увеличение количества клетчатки и снижение числа углеводов, протеина и жиров в питании. Питательные вещества, за которые все так хвалят фрукты, содержатся преимущественно в кожуре и в сок не попадают. Вместо этого вы получите сладкую воду с некоторым количеством витаминов, не больше.
— Свежевыжатый сок — это просто продукт, который не имеет никаких консервантов. Если, например, мы берем сок в коробках и сок свежевыжатый, то из двух зол нужно выбирать меньшее. Но при всём при этом не остается никакой клетчатки. Возможно, в мякоти ее немного и есть, но минимальные дозы. А человеку все-таки необходимо съедать достаточное количество клетчатки. В обычном пищевом протоколе у среднестатистического обывателя ее крайне большой недостаток, — говорит Игорь Мормиль.
Не забываем о рекомендованной фруктово-овощной норме — пять порций (400–500 граммов) в день. На самом деле это не много. В травоядное вы не превратитесь. Зато снизите риск развития болезней сердца и сосудов, рака и преждевременной смерти. К сокам такая арифметика никакого отношения не имеет, потому что здесь в дело вступает сахар. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым ежедневно потреблять не больше 30 граммов добавленного сахара, что равняется 150 мл фруктового сока.
Что еще почитать о еде
Кстати, еще один продукт, на который многие возлагают надежды, стремясь похудеть, — это кефир. Но в нем, как оказалось, для стройности тоже нет никакой пользы. Зато диетологи назвали нам восемь продуктов, которые точно помогут избавиться от лишнего веса. Главное, уметь их правильно есть.
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