7 мифов о пользе соков, в которые все верят

Сок не поможет вам похудеть, а в детском питании от него никакого толку — он только всё испортит. Мы не будем объяснять, почему все с удовольствием верят в мифы о соках, но вместе с диетологами разберемся, как обстоят дела на самом деле.



Миф 1. Соки помогают похудеть



Выпить большое количество сока легко, но это не заставит вас съедать меньше остальных продуктов. Налегая на соки, вы запросто превысите дневную норму потребления калорий и вместо пользы получите один только вред. Не стоит искать волшебный способ похудеть, ничего при этом не делая.

