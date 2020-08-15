«Требуют наши сердца»: 5 песен Цоя, которые до сих пор поет вся страна

15 августа 1990 года Виктор Цой возвращался на своей машине с рыбалки в Латвии. Но в 12 часов 28 минут на шоссе Слока — Талси его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым «Икарусом». По официальной версии, музыкант уснул за рулем от переутомления. Смерть наступила мгновенно. Виктору Цою было 28 лет.

С того дня прошло уже 30 лет, но песни артиста популярны и актуальны до сих пор. Одно из последних (и самых ярких) доказательств этому — Белоруссия, где звукорежиссеры на официальном мероприятии в Минске включили трек «Перемен» и получили за это 10 суток.