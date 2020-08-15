«Требуют наши сердца»: 5 песен Цоя, которые до сих пор поет вся страна

15 августа 1990 года Виктор Цой возвращался на своей машине с рыбалки в Латвии. Но в 12 часов 28 минут на шоссе Слока — Талси его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым «Икарусом». По официальной версии, музыкант уснул за рулем от переутомления. Смерть наступила мгновенно. Виктору Цою было 28 лет.
С того дня прошло уже 30 лет, но песни артиста популярны и актуальны до сих пор. Одно из последних (и самых ярких) доказательств этому — Белоруссия, где звукорежиссеры на официальном мероприятии в Минске включили трек «Перемен» и получили за это 10 суток.
Видео: mrPhakel / YouTube.com
Если из-за реформы образовательной программы немного потеряла актуальность песня «Восьмиклассница», то «Кукушке» не страшны никакие изменения — она больше про чувства и мысли. Городская философия, к которой не раз приложились современные музыканты, записывая бесконечные каверы.
Видео: mrPhakel / YouTube.com
В советское время «Группа крови» ассоциировалась с войной в Афганистане, которая еще продолжалась во время написания песни. Лирический герой ищет возможность выполнить некую миссию, но в то же время сомневается, а в итоге отказывается от противостояния и победы, понимая, что у него есть другое предназначение. Каждый легко может провести параллели с каким-то личными переживаниями или событиями в стране и мире.
Видео: mrPhakel / YouTube.com
Brazzaville, оркестр «Глобалис», «Ю-Питер», Гоша Куценко, даже Натали и «Бурановские бабушки» — список артистов, которые решили сделать кавер на «Звезду по имени Солнце», может длиться бесконечно. Это самая популярная песня не только среди поклонников Цоя, но и музыкантов со всего мира.
Видео: Кино / YouTube.com
«Муравейник», возможно, и не самая популярная песня Цоя, но уж точно актуальная каждый день. Собственно, это песня про любой город с его машинами «туда-сюда», сломанными «лапками», которые «не в счет». В пространстве, которое создал Цой в этой песне, личность как таковая стерта.
Видео: Нариман Шаймерденов / YouTube.com
А какие песни Виктора Цоя и группы «Кино» вы бы назвали самыми актуальными и какие с удовольствием переслушиваете? Пишите в комментариях!