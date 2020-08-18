Ветреный танцор с ТНТ: 17-летний самоучка из детдома покорил всех своими танцами и пропал. Мы узнали куда

Талантливый детдомовский мальчишка из Колывани Коля Решетников два года назад покорил всю страну умением танцевать. Причём танцам он нигде специально не учился. В 2018 году мальчик попал в популярное телевизионное шоу «Танцы» на ТНТ. Им заинтересовались наставники проекта, о нём стала писать пресса, и у 17-летнего парня началась звёздная жизнь. Но потом Коля резко пропал из поля зрения СМИ. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал звезду танцевального проекта и расспросил, как он прожил эти годы и чем занимается сейчас.
Неожиданный успех танцора из детдома
Осенью 2018 года 17-летний воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников заинтересовал своим мастерством наставников телевизионного проекта ТНТ «Танцы» и в одночасье стал местной звездой. НГС и другие новосибирские СМИ внимательно следили за судьбой подростка, попавшего в популярное телешоу. Но потом Коля так же внезапно исчез, как до этого появился.
По словам Олеси Волковой, волонтёра детского фонда «Солнечный город» и куратора Николая, после выпуска из интерната мальчик уехал учиться в профессиональное училище в Кочки. Туда его направило руководство школы-интерната. Куратор говорит, что убеждала его ехать учиться в Новосибирск, чтобы параллельно заниматься танцами, но нет.
— Коля так сильно зазвездился и на какой-то период времени перестал даже общаться со мной. Но это нормально: кто с такими детками постоянно работает, понимает, что это естественно. Колю ещё приглашали в Москву на Первый канал в передачу «Мужское / Женское» про детей из неблагополучных семей и детских домов. Про детей, которые в своей жизни чего-то достигли, — рассказывает Олеся Волкова и уточняет, что позже её воспитанник всё же извинился за своё поведение.
Сам Николай с удовольствием вспоминает о самом звёздном периоде своей жизни, когда его страница в соцсети «ВКонтакте» за небольшой период набрала 7000 подписчиков, а видео с его танцами в Instagram достигало 80 000 просмотров. Сейчас, правда, на странице молодого человека @reshetnikovofficial_ всего около 900 подписчиков, и количество просмотров на одну публикацию гораздо меньше: от 20 до 100 с небольшим. Страницу же во «ВКонтакте» пришлось поменять: старую взломали, и Николай теперь — Миран Решетников.
— Я в тот период смотрел турецкий сериал, где главного актёра звали Миран. Сериал назывался «Ветреный». И это название, мне казалось, ко мне тогда отношение имело. Вот поэтому и взял это имя… Период суперпопулярности у меня был, да. Подписчиков внезапно стало много, но я хотел всё больше и больше. Внимание девушек… Много чего было, — вспоминает молодой человек.
Что было после успеха на ТВ
Переводиться из кочкинского училища в Новосибирск Николай Решетников не стал, а остался учиться в селе. Правда, и здесь он не задержался, а перебрался в Тогучин, где у него жили родственники. Там он был очень популярен: в Тогучине, пожалуй, все знали, что это парень из «Танцев».
В Тогучине он занимался разведением доберманов. Стоимость одного щенка доходила до 45 тысяч рублей. Денег хватало и на жизнь, и на дорогие покупки, такие как, например, 11-й iPhone. Правда, телефон, признался молодой человек, он потерял на вокзале перед отъездом летом 2020 года в Санкт-Петербург.
В начале 2019 года он поучаствовал в съёмках программы Александра Гордона «Мужское / Женское». На этом медийные проекты в жизни молодого человека закончились. В 2019 году он перебрался в Новосибирск.
Танцами — хип-хопом, локингом и хаусом, — утверждает Николай, он позанимался в Fraules Dance Centre до начала пандемии. Весной 2020 года танцевальная школа закрылась из-за коронавируса. Олеся Волкова позже уточнила, что заниматься в Новосибирске танцами после телевизионной шумихи Николай не сильно и старался: в танцшколу сходил всего три раза. Во время пандемии немного поработал доставщиком еды в KFC.
Видео: Vk.com / good.works
Видео: Vk.com / reshetnik_tnt
Что происходит в жизни Николая сейчас и его планы
Николай Решетников уже два месяца гостит в Санкт-Петербурге у родственников. К концу августа планирует вернуться в Новосибирск и продолжить обучение в училище.
— Я уже год учусь в Новосибирске в 18-м училище на каменщика. В следующем году закончу: там двухлетнее обучение. А начинал учиться на штукатура в Кочках. Но там, естественно, заниматься танцами не мог, — сообщил корреспонденту НГС Николай Решетников.
В ближайшее время Николай планирует закончить обучение в училище — остался ещё год, а также снова пойти в школу танцев. С личной жизнью пока никак: говорит, времени из-за учёбы нет совсем, поэтому девушку заводить некогда. С подружкой, с которой дружил ещё с интерната, он расстался: девушка не хотела заниматься домашним хозяйством.
— В этом году осенью пойду дальше учиться [на каменщика] и поговорю с Олесей, чтобы она договорилась с клубом на моё дальнейшее обучение танцами. Я хочу нормально отучиться, чтобы в танцах всё было хорошо, а потом пойти работать хореографом. Конечно, штукатуром или каменщиком я не планирую работать, — заметил Николай.
К концу разговора, вспоминая историю успешного разведения доберманов, молодой человек рассказал, что хочет быть и кинологом.
В октябре 2018 года НГС рассказывал о глобальных планах Николая Решетникова, которые пока ещё так и остались планами.