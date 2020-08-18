Ветреный танцор с ТНТ: 17-летний самоучка из детдома покорил всех своими танцами и пропал. Мы узнали куда

Неожиданный успех танцора из детдома



Осенью 2018 года 17-летний воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников заинтересовал своим мастерством наставников телевизионного проекта ТНТ «Танцы» и в одночасье стал местной звездой. НГС и другие новосибирские СМИ внимательно следили за судьбой подростка, попавшего в популярное телешоу. Но потом Коля так же внезапно исчез, как до этого появился.

По словам Олеси Волковой, волонтёра детского фонда «Солнечный город» и куратора Николая, после выпуска из интерната мальчик уехал учиться в профессиональное училище в Кочки. Туда его направило руководство школы-интерната. Куратор говорит, что убеждала его ехать учиться в Новосибирск, чтобы параллельно заниматься танцами, но нет.

— Коля так сильно зазвездился и на какой-то период времени перестал даже общаться со мной. Но это нормально: кто с такими детками постоянно работает, понимает, что это естественно. Колю ещё приглашали в Москву на Первый канал в передачу «Мужское / Женское» про детей из неблагополучных семей и детских домов. Про детей, которые в своей жизни чего-то достигли, — рассказывает Олеся Волкова и уточняет, что позже её воспитанник всё же извинился за своё поведение.

