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Ветреный танцор с ТНТ: 17-летний самоучка из детдома покорил всех своими танцами и пропал. Мы узнали куда

Корреспондент НГС разыскал звездного новосибирца — как он жил эти два года и чем собирается заниматься

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Коля из Колывани моментально стал популярным благодаря своим выступлениям на «Танцах»

Коля из Колывани моментально стал популярным благодаря своим выступлениям на «Танцах»

Талантливый детдомовский мальчишка из Колывани Коля Решетников два года назад покорил всю страну умением танцевать. Причём танцам он нигде специально не учился. В 2018 году мальчик попал в популярное телевизионное шоу «Танцы» на ТНТ. Им заинтересовались наставники проекта, о нём стала писать пресса, и у 17-летнего парня началась звёздная жизнь. Но потом Коля резко пропал из поля зрения СМИ. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал звезду танцевального проекта и расспросил, как он прожил эти годы и чем занимается сейчас.

Неожиданный успех танцора из детдома

Осенью 2018 года 17-летний воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников заинтересовал своим мастерством наставников телевизионного проекта ТНТ «Танцы» и в одночасье стал местной звездой. НГС и другие новосибирские СМИ внимательно следили за судьбой подростка, попавшего в популярное телешоу. Но потом Коля так же внезапно исчез, как до этого появился.

По словам Олеси Волковой, волонтёра детского фонда «Солнечный город» и куратора Николая, после выпуска из интерната мальчик уехал учиться в профессиональное училище в Кочки. Туда его направило руководство школы-интерната. Куратор говорит, что убеждала его ехать учиться в Новосибирск, чтобы параллельно заниматься танцами, но нет.

— Коля так сильно зазвездился и на какой-то период времени перестал даже общаться со мной. Но это нормально: кто с такими детками постоянно работает, понимает, что это естественно. Колю ещё приглашали в Москву на Первый канал в передачу «Мужское / Женское» про детей из неблагополучных семей и детских домов. Про детей, которые в своей жизни чего-то достигли, — рассказывает Олеся Волкова и уточняет, что позже её воспитанник всё же извинился за своё поведение.

Сам Николай с удовольствием вспоминает о самом звёздном периоде своей жизни, когда его страница в соцсети «ВКонтакте» за небольшой период набрала 7000 подписчиков, а видео с его танцами в Instagram достигало 80 000 просмотров. Сейчас, правда, на странице молодого человека @reshetnikovofficial_ всего около 900 подписчиков, и количество просмотров на одну публикацию гораздо меньше: от 20 до 100 с небольшим. Страницу же во «ВКонтакте» пришлось поменять: старую взломали, и Николай теперь — Миран Решетников.

— Я в тот период смотрел турецкий сериал, где главного актёра звали Миран. Сериал назывался «Ветреный». И это название, мне казалось, ко мне тогда отношение имело. Вот поэтому и взял это имя… Период суперпопулярности у меня был, да. Подписчиков внезапно стало много, но я хотел всё больше и больше. Внимание девушек… Много чего было, — вспоминает молодой человек.

В этом году Николай хочет пойти в танцевальную студию, чтобы в будущем стать хореографом

В этом году Николай хочет пойти в танцевальную студию, чтобы в будущем стать хореографом

Что было после успеха на ТВ

Переводиться из кочкинского училища в Новосибирск Николай Решетников не стал, а остался учиться в селе. Правда, и здесь он не задержался, а перебрался в Тогучин, где у него жили родственники. Там он был очень популярен: в Тогучине, пожалуй, все знали, что это парень из «Танцев».

В Тогучине он занимался разведением доберманов. Стоимость одного щенка доходила до 45 тысяч рублей. Денег хватало и на жизнь, и на дорогие покупки, такие как, например, 11-й iPhone. Правда, телефон, признался молодой человек, он потерял на вокзале перед отъездом летом 2020 года в Санкт-Петербург.

В начале 2019 года он поучаствовал в съёмках программы Александра Гордона «Мужское / Женское». На этом медийные проекты в жизни молодого человека закончились. В 2019 году он перебрался в Новосибирск.

Танцами — хип-хопом, локингом и хаусом, — утверждает Николай, он позанимался в Fraules Dance Centre до начала пандемии. Весной 2020 года танцевальная школа закрылась из-за коронавируса. Олеся Волкова позже уточнила, что заниматься в Новосибирске танцами после телевизионной шумихи Николай не сильно и старался: в танцшколу сходил всего три раза. Во время пандемии немного поработал доставщиком еды в KFC.

Видео: Vk.com / good.works

Видео: Vk.com / reshetnik_tnt

Что происходит в жизни Николая сейчас и его планы

Николай Решетников уже два месяца гостит в Санкт-Петербурге у родственников. К концу августа планирует вернуться в Новосибирск и продолжить обучение в училище.

— Я уже год учусь в Новосибирске в 18-м училище на каменщика. В следующем году закончу: там двухлетнее обучение. А начинал учиться на штукатура в Кочках. Но там, естественно, заниматься танцами не мог, — сообщил корреспонденту НГС Николай Решетников.

В ближайшее время Николай планирует закончить обучение в училище — остался ещё год, а также снова пойти в школу танцев. С личной жизнью пока никак: говорит, времени из-за учёбы нет совсем, поэтому девушку заводить некогда. С подружкой, с которой дружил ещё с интерната, он расстался: девушка не хотела заниматься домашним хозяйством.

— В этом году осенью пойду дальше учиться [на каменщика] и поговорю с Олесей, чтобы она договорилась с клубом на моё дальнейшее обучение танцами. Я хочу нормально отучиться, чтобы в танцах всё было хорошо, а потом пойти работать хореографом. Конечно, штукатуром или каменщиком я не планирую работать, — заметил Николай.

К концу разговора, вспоминая историю успешного разведения доберманов, молодой человек рассказал, что хочет быть и кинологом.

В октябре 2018 года НГС рассказывал о глобальных планах Николая Решетникова, которые пока ещё так и остались планами.

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