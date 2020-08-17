«Риск у каждой десятой женщины». Интервью о коварном раке — его провоцируют даже психологические травмы

В свежем выпуске рубрики «Онколикбез», которая выходит раз в 2 недели по понедельникам, медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с Еленой Ищенко — онкологом медицинского консультативного центра при НГМУ. Она рассказала о раке молочной железы. Почему важно соблюдать режим труда и отдыха, можно ли загорать и пить противозачаточные таблетки и как осматривать себя самостоятельно, читайте в интервью.
— Рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди онкозаболеваний в Новосибирской области. Почему?
— Рак молочной железы занимает лидирующие места в структуре онкологической заболеваемости и смертности не только в Новосибирской области, но и на всей территории России. Каждая десятая женщина имеет риск развития рака молочной железы, каждая вторая женщина имеет риск фиброзно-кистозной дисплазии ткани молочных желёз, риск развития доброкачественных опухолей молочных желёз.
СЮЖЕТ
Ежегодный прирост впервые выявленных случаев рака молочной железы составляет 2%, а это 50 тысяч новых заболеваний ежегодно в РФ. Около 20% всех злокачественных новообразований приходятся на рак молочной железы.
Причин высокой заболеваемости много. Это и увеличение продолжительности жизни — в 20–30-летнем возрасте заболевание встречается редко, далее риск удваивается каждые 10 лет жизни. И наличие фоновой патологии, которая возникает в силу множества дисгормональных нарушений в организме женщины, — этот вопрос требует более широкого освещения. Он включает и раннее менархе (раннее начало менструального цикла и позднюю менопаузу — после 55 лет). Имеет значение возраст женщины на момент первой беременности, когда риск заболеть повышается, также влияет и неспособность к деторождению. Первая беременность в 30 лет и старше повышает риск заболеть в два раза в сравнении с родившими в возрасте 20–25 лет. Отягощённая наследственность также повышает риск появления заболевания на 10%.
Применение оральных контрацептивов до наступления первой беременности длительностью более четырёх лет повышает риск рака молочной железы в пременопаузе из-за влияния эстрогенов, а также длительная заместительная терапия эстрогенами без коррекции уровня прогестерона повышает риск появления такого вида рака. Несбалансированное питание, ожирение, лишний вес, ненормированное употребление алкоголя, курение, стрессы, наличие доброкачественной патологии молочных желёз, экологические катастрофы, такие как химизация, излучение, действие ультрафиолета и так далее. Все эти факторы делятся, по сути, на внешние (окружающая среда) и внутренние (индивидуальное состояние здоровья).
— Что ещё провоцирует появление патологий молочной железы?
— Однозначно суммационный эффект нескольких предрасполагающих факторов, как правило, длительно существующих. А запускают, активизируют этот процесс травмы (как психологические, так и физические, например ушибы), срыв адаптационных возможностей, например, перенесённые острое или хроническое заболевание, нарушение защитных сил организма.
Иногда провоцирующее влияние на патологию молочных желёз начинается с внутриутробного развития эмбриона, формирование продолжается в период после рождения и порядка до двух лет, в дальнейшем подвергаясь гормональному влиянию, проходя эндокринное созревание.
На ткани молочных желёз определённое влияние имеет отсутствие у женщины в период её репродуктивной активности беременности и родов. В случае отсутствия беременности ткань молочных желёз не достигает своего расцвета и считается не достигшей полноты своего развития или недостаточно зрелой, что тоже провоцирует появление патологии.
Чем более экономически развито государство, тем выше заболеваемость раком молочной железы, так как повышается суммационный эффект провоцирующих факторов. Например, в Африке более низкая заболеваемость. На риск заболеваемости раком влияет генетика.
Хочется акцентировать внимание на психическом и физическом здоровье, занятиях физической культурой, достаточном сне, пребывании на свежем воздухе, соблюдении режима труда и отдыха, реализации репродуктивного потенциала (роды, лактация) и сокращении количества прерываний беременности. Гормоны, работающие на созидание плода, ещё длительное время «бомбардируют» здоровые ткани женского организма, вызывая их грубую гипертрофию и деформацию. Также весьма важно здоровье желудочно-кишечного тракта, в частности печени, которая выводит шлаки, канцерогены. Я бы сравнила работу печени с дворовым псом, охраняющим дом. Дом защищён, если пёс справляется с обязанностями и верно несёт свою службу.
— Какие ещё причины, связанные с образом жизни, могут повлиять на появление патологий?
— Однозначно — это работа в условиях вредного производства, когда организм избыточно подвергается вредным факторам, отсутствие отдыха на природе, эмоциональное выгорание и так далее. В качестве яркой иллюстрации хочется привлечь внимание к ограниченному использованию гаджетов и внимательному изучению инструкции их применения. Мобильными телефонами, например, предпочтительнее пользоваться на громкой связи и не располагать от туловища ближе, чем на 50 сантиметров в случае передвижения. Во время общения нужно соблюдать охранительную дистанцию, располагая телефон на расстоянии
Одна из моих пациенток носила свой первый телефон в нагрудном кармане блузки, чтобы не потерять. Через пять лет это спровоцировало развитие в молочной железе злокачественной опухоли. Лечили хирургически: в
Важно отслеживать уровень гормонов — пролактин, прогестерон и эстрадиол.
— Можно ли боль, связанную с этим видом рака, путать с болью из-за месячных?
— Однозначно боль — это сигнал SOS, нужно разбираться с ситуацией индивидуально.
— Когда и к какому специалисту нужно идти?
— Обращаться нужно к онкологу-маммологу, чтобы знать своё состояние здоровья, не реже одного раза в год. В случае обращения по месту жительства первый доктор — это терапевт, который подскажет вам дальнейший план действий.
Недавно я осматривала пациентку, которая не обращалась за медицинской помощью более
— Как правильно провести осмотр самостоятельно?
— Существует тактильная чувствительность: осматривайте себя на первой неделе после менструального цикла в душевой комнате лёгким скольжением ладони по часовой стрелке с применением геля для душа. Осматривать нужно каждый сантиметр молочных желёз, подмышечные лимфоузлы, соски, повторяя это систематически один раз в месяц. Со временем вы станете профессионалом и малейшие изменения будут доступны вашим пальцам.
Однако важно знать, что не все изменения в ткани молочных желёз определяются пальпацией, при их отсутствии и при боли нельзя откладывать визит к специалисту.
— Какие наиболее распространённые доброкачественные и злокачественные образования, чем они отличаются?
— Доброкачественное — киста, фиброаденома, липома (жировик) — чётко ограничены, смещаются. Злокачественные имеют способность распространяться и вовлекать опухолевые ткани, проникать в кровоток, поражая лимфатические узлы, узкие отдалённые органы и ткани.
— Как лечится рак груди?
— Лечение начинается с учётом множества индивидуальных проявлений опухоли и возраста. Чаще это хирургический метод лечения, в некоторых случаях лечение комплексное — химиотерапия и лучевая. Когда лечение противопоказано, ситуация решается в пользу подбора симптоматической терапии и наблюдения.
— Может ли на развитие рака повлиять увлечение загаром?
— Инфракрасный спектр солнечного света имеет лечебное действие. Ультрафиолетовый спектр опасен для здоровья. В жаркие дни необходимо ограничивать принятие солнечных ванн: как минимум с 12 до 16 часов. Так, во время закрепления shellac используются ультрафиолетовые лампы: необходимо ограничивать их агрессивное воздействие.
— Какие существуют мифы о раке молочной железы?
— Что рак неизлечим: при своевременном обращении лечение успешно. Что пациенты, получающие лечение от рака, опасны для окружающих. Рак не передаётся по воздуху. Ещё один миф — что можно заболеть раком после прививки.
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