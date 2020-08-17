«Риск у каждой десятой женщины». Интервью о коварном раке — его провоцируют даже психологические травмы

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Ежегодный прирост впервые выявленных случаев рака молочной железы составляет 2%, а это 50 тысяч новых заболеваний ежегодно в РФ. Около 20% всех злокачественных новообразований приходятся на рак молочной железы.



Причин высокой заболеваемости много. Это и увеличение продолжительности жизни — в 20–30-летнем возрасте заболевание встречается редко, далее риск удваивается каждые 10 лет жизни. И наличие фоновой патологии, которая возникает в силу множества дисгормональных нарушений в организме женщины, — этот вопрос требует более широкого освещения. Он включает и раннее менархе (раннее начало менструального цикла и позднюю менопаузу — после 55 лет). Имеет значение возраст женщины на момент первой беременности, когда риск заболеть повышается, также влияет и неспособность к деторождению. Первая беременность в 30 лет и старше повышает риск заболеть в два раза в сравнении с родившими в возрасте 20–25 лет. Отягощённая наследственность также повышает риск появления заболевания на 10%.

