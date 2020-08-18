Проверено на себе: 5 самых популярных страшилок об отдыхе в Сочи — журналист НГС выяснила, правда это или миф

Пожалуй, самой обсуждаемой темой этого лета стали отечественные курорты, переполненные туристами из-за закрытых российских границ со странами, куда обычно летят россияне на отдых. Много слухов, подтвержденных и не очень, ходят о местах отдыха на Черноморском побережье и особенно — о Сочи. Я решила полететь туда 24 июля, планировать путешествие мы с молодым человеком начали примерно за месяц. Конечно, за это время я услышала много сомнений и предостережений от окружающих — самым смешным был совет купаться в море в медицинской маске, к счастью, шуточный. Несмотря на определенный риск, мы всё-таки решились на путешествие, чтобы на личном опыте убедиться, какие из страшилок о Сочи — правда, а какие — нет (на самом деле мы летели на отдых, но журналист — он ведь и в отпуске журналист), и вот что из этого получилось.
Мы отдыхали в Адлере — примерно в 30 километрах от центра Сочи, а жили в четырехэтажном частном доме с несколькими номерами для отдыхающих в 700 метрах от моря — дорога до него занимала минут 10–15 через надземный пешеходный переход и, конечно, легендарный южный базар.
Толпы людей на пляжах
Конечно, на желающих полететь в Сочи этим летом традиционно обрушивается лавина скепсиса по поводу свободных мест на пляже. Яблоку, бедному, некуда там будет упасть, не то что тебе, наивный отдыхающий. Однако то ли нам везло, то ли и вправду не всё так страшно, как малюют, но места у моря мы всегда находили.
Мы отдыхали вчетвером — я, молодой человек, а также его мама и младшая сестра. Ходили на пляж «Причал» и только пару раз за две недели действительно потратили минут пять на поиск места, где можно было бы «упасть», а еще удобно расположиться с вещами, ковриками для лежания и огромным надувным розовым фламинго.
Кстати, в любое время можно было найти свободные пляжные шезлонги под большими зонтами, диван-качели с навесами почти у воды и легкие деревянные беседки со шторами. Это всё, конечно, уже платно, возможно, в этом и была причина наличия свободных мест, но они были.
Толкучка в общественном транспорте
Вот это действительно так. Где точно много людей, так это в общественном транспорте. Мы пользовались им для поездок в Сочи, в популярные туристические места, и каждый раз это было непросто. Люди набивались в транспорт битком.
В Сочи очень жарко, а высокая влажность воздуха только усиливает это ощущение, но, к счастью, весь транспорт, в том числе и экскурсионный, оснащен кондиционерами, и в нем комфортная температура, но тесно. Людей очень много, начинать добираться к выходу лучше за одну-две остановки до своей.
По тем остановкам, о которых громко спрашивали люди, их некоторой растерянности и неосведомленности, по картам города в руках и многим другим типичным признакам было понятно, что большая часть пассажиров — это именно туристы.
Ездили преимущественно стоя. Везло на сидячие места, если заходили на конечной. В Сочи один раз специально доехали пару остановок до конечной, чтобы занять места и возвращаться в Адлер сидя.
Что касается масок — в транспорте их не надевал почти никто. Да, на автобусах здесь висят предупреждения-напоминания о масочном режиме со ссылкой на постановление правительства Краснодарского края, но, похоже, это мало кого волнует. Несколько раз было так, что мы с молодым человеком были единственными людьми в автобусе, кто был в масках. Ну и, может быть, еще водитель.
Из-за ограничений ещё всё закрыто
Когда у нас в регионе только открыли пляжный сезон в этом году, было постановлено, что на пляже нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Конечно, сложно представить такую же картину на курорте — быть в маске на пляже как минимум неудобно, а дистанцироваться всем компаниям на полтора метра друг от друга весьма проблематично. Но в других общественных местах, закрытых, вроде магазинов, аптек, кафе, сотрудники были в масках, во многих местах были антисептики для общего пользования. Но, увы, соблюдаются эти правила не везде.
Большинство заведений общественного питания и развлекательных учреждений (аквапарк, океанариум) уже открыто.
В один из дней мы ездили в крупнейший сочинский торговый центр «Моремолл». На входе нам измерили температуру, а перед этим необходимо было надеть маску. Автоматы по продаже средств защиты стояли прямо перед входом в молл. Однако дальше маску можно было опустить или снять и ходить без нее — никто и слова не сказал. Фуд-корт в торговым центре еще не работал, а вот кафе внутри со входом и с улицы были открыты, но посидеть там нам не удалось — не нашлось свободных мест.
Отдых в Сочи стал золотым
Еще одно опасение потенциальных туристов — это резко выросшие цены на всё за счет резко выросшего интереса именно к отечественным курортам. До этой поездки на российской части черноморского побережья я была только в Крыму, поэтому лично сравнить именно сочинские цены этого года с прошлыми годами не могу. Однако люди, которые бывали здесь раньше, отмечают, что цены в среднем остались прежними. Да и мы сами вполне уложились в ценовые ожидания от поездки.
Так, например, билеты на самолет с багажом туда-обратно обошлись на двоих в 28 000 рублей. Просторная комната, которую мы снимали на двоих в частном доме, с кондиционером, телевизором и удобствами в номере, стоила 1200 рублей в сутки. Обед в столовой — 300–400 рублей, в кафе — 800–1000 рублей с человека. Экскурсия с поездкой в аул, где живут адыги, с четырьмя дегустациями по дороге (мы пробовали местные мед, чай с вареньем, сыр и вино), переправой по горной реке до каскада из 33 водопадов и обратно, прогулкой по водопадам и купанием в них, которая завершилась полуторачасовым кавказским шоу в банкетном зале и ужином (оплачивался отдельно, в среднем 500–600 рублей), обошлась в 1100 рублей.
Час катания на сапборде будет стоить 500 рублей, а 10 минут на гидроцикле — 1500 рублей. Билет в «Сочи Парк» — 1900 рублей. За эти деньги можно находиться в парке весь день, от открытия до закрытия, и кататься на всех аттракционах столько раз, сколько получится. Доехать из Адлера в Сочи городским транспортом — 80 рублей, из аэропорта в Адлер и обратно — около 350 рублей.
Огромные очереди в популярных туристических местах
После того как россияне истосковались по солнечным курортам, стоило ожидать бешеного ажиотажа и огромных очередей у достопримечательностей и в самых популярных у туристов местах. Но с этим мы не столкнулись.
За время отдыха в Адлере мы успели не только накупаться и хорошенько загореть, но и съездить в Сочи, погулять по центру города и центральной набережной, побывать в дендрарии, Олимпийском парке, «Сочи Парке». Всё-таки не рискнули съездить в Абхазию — границу с этой страной открыли только 1 августа (а мы улетали домой 4-го), и знающие люди предостерегли от сложностей на границе. Думаю, в будущем мы все же наверстаем упущенное, а сейчас, по словам местных жителей, ситуация уже улучшилась.
Где точно были очереди, так это в «Сочи Парке». Они не были сумасшедшими, но порой приходилось ждать минут 15–20, пока дойдет наша очередь и нас пустят на аттракцион.
На некоторые экскурсии, например водные, стоит записываться не меньше чем за сутки, так как желающих много и места могут попросту разобрать.
Но всё это частные случаи. В целом нам нигде не встретилось столпотворение.
У нас осталось впечатление от Сочи как от места, где о карантине и ограничительных мерах либо не слышали, либо предпочли не думать. Отчасти это хорошо — здесь можно отдохнуть, не омрачая свой досуг кучей ограничений. В то же время не стоит становиться совсем беспечными и беззаботными — о своей безопасности придется думать самим.
Конечно, в этом году даже те новосибирцы, которые предпочитали поездки по Европе, вынуждены осваивать внутренний туризм. И в цикле публикаций о путешествиях по России мы рассказали в том числе и о Крыме. Туда не так давно слетала наша бывшая коллега Александра Зенкова — вот её короткий, но содержательный рассказ (скажем сразу — ей понравилось).