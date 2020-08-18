Проверено на себе: 5 самых популярных страшилок об отдыхе в Сочи — журналист НГС выяснила, правда это или миф

Толкучка в общественном транспорте

Вот это действительно так. Где точно много людей, так это в общественном транспорте. Мы пользовались им для поездок в Сочи, в популярные туристические места, и каждый раз это было непросто. Люди набивались в транспорт битком.

В Сочи очень жарко, а высокая влажность воздуха только усиливает это ощущение, но, к счастью, весь транспорт, в том числе и экскурсионный, оснащен кондиционерами, и в нем комфортная температура, но тесно. Людей очень много, начинать добираться к выходу лучше за одну-две остановки до своей.

По тем остановкам, о которых громко спрашивали люди, их некоторой растерянности и неосведомленности, по картам города в руках и многим другим типичным признакам было понятно, что большая часть пассажиров — это именно туристы.

Ездили преимущественно стоя. Везло на сидячие места, если заходили на конечной. В Сочи один раз специально доехали пару остановок до конечной, чтобы занять места и возвращаться в Адлер сидя.

Что касается масок — в транспорте их не надевал почти никто. Да, на автобусах здесь висят предупреждения-напоминания о масочном режиме со ссылкой на постановление правительства Краснодарского края, но, похоже, это мало кого волнует. Несколько раз было так, что мы с молодым человеком были единственными людьми в автобусе, кто был в масках. Ну и, может быть, еще водитель.