Дорожные войны. Смотрим, как два упёртых водителя бодаются за право проехать первым — кто победит?

В свежем выпуске проекта «Куда ты рулишь?» — противостояние двух водителей, закончившееся столкновением на улице Большевистской. Автомобили ехали в попутном направлении, никто не хотел уступать и пропускать вперед себя оппонента. Кто же виноват по закону — разбираемся с экспертом.
Улица Большевистская, направление в центр, участок между Бугринским мостом и храмом Архангела Михаила. Светлый минивэн движется по правой стороне дороги, вероятно, он только что съехал с моста. Левее едет «Нива», ее положение — третий ряд слева. Согласно разметке и знакам движения по полосам в этом месте всего три ряда. Водителю «Нивы» необходимо уйти направо, он смещается, но его не пропускает водитель минивэна. Еще одна попытка — и минивэн таранит «Ниву».
Как это было — смотрите на видео.
Видео: Новосибирская служба эвакуации АСТ-54
— Минивэн мог избежать столкновения, но специально пошел на таран. Они остановились под углом, «Нива» начала движение, а тот, соответственно, специально продолжил движение, чтобы ударить ее. Все были основания, чтобы просто притормозить, дождаться, когда «Нива» проедет, и избежать столкновения, а он специально умышленно едет вперед, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
По мнению эксперта, водитель минивэна не только намеренно столкнулся, но и должен считаться виноватым в нарушении правил — приоритет был у «Нивы».
— У него четвертая полоса — съезд, а там три полосы по знакам. Съезд с моста, соответственно, все, кто съезжает, должны уступать машинам, двигающимся по главной дороге. Правило приоритета, — отмечает эксперт.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Пункт 8.10. При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.
В подобных ситуациях водителям не стоит быть упрямыми до конца, лучше уступить оппоненту и избежать столкновения, чем потом тратить время и нервы на разбирательства.
Кто виноват в ДТП?
В предыдущем выпуске мы разбирали скандальный случай на Орджоникидзе, где водитель намеренно пытался задавить девушку.
До этого на видео попала ссора двух водителей за право проехать перекресток первым (на этом участке две полосы сходятся в одну). Чем закончился дорожный конфликт — смотрите на этих кадрах.