Дорожные войны. Смотрим, как два упёртых водителя бодаются за право проехать первым — кто победит?

— Минивэн мог избежать столкновения, но специально пошел на таран. Они остановились под углом, «Нива» начала движение, а тот, соответственно, специально продолжил движение, чтобы ударить ее. Все были основания, чтобы просто притормозить, дождаться, когда «Нива» проедет, и избежать столкновения, а он специально умышленно едет вперед, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.



По мнению эксперта, водитель минивэна не только намеренно столкнулся, но и должен считаться виноватым в нарушении правил — приоритет был у «Нивы».

— У него четвертая полоса — съезд, а там три полосы по знакам. Съезд с моста, соответственно, все, кто съезжает, должны уступать машинам, двигающимся по главной дороге. Правило приоритета, — отмечает эксперт.



Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

