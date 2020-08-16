Солнечные люди: 13 невероятно рыжих людей из Новосибирска

Новосибирцы с рыжими волосами сами отмечают, что их часто называют солнечными людьми и считают добрыми. Они привыкли к комплиментам и расспросам, от кого передался такой шикарный цвет волос. Некоторым в детстве было сложно принимать свою особенность, но сейчас они понимают, как здорово, что у них есть такие отличительные черты, как огненный цвет волос и веснушки. Посмотрите на них в фотопроекте журналиста НГС Марии Тищенко.
Иван Исупов
Иван Исупов работает в магазине итальянской одежды и модельном бизнесе. Раньше он был воспитателем в детском лагере, и однажды знакомая предложила ему попробовать себя в качестве модели. В прошлом году он участвовал в Московской неделе моды, а сейчас хочет получить международный контракт. Фотографии Ивана публиковали в разных журналах, в том числе на обложке американского. Также он снимался в рекламе.
С такой длиной волос он ходит третий год.
— Некоторые подруги завидуют мне, потому что я не расчёсываю волосы, сушу естественным образом, только на съёмках они подвергаются какой-то обработке. Заплетаюсь сам, иногда стилисты, с которыми я работаю, не верят, что я делаю такие причёски, — рассказывает Ваня Исупов.
Ева, Егор и Марина Крюковы
Мама Евы и Егора Марина Крюкова рассказывает, что Егор, как и она сама, в детстве был рыжим, а потом потемнел. Правда, на лице так и остались рыжие веснушки. Да и саму Марину сейчас не узнают одноклассники: думают, что она закрасила свой ярко рыжий цвет, хотя она этого не делает. А Ева пока ещё сохраняет яркий рыжий цвет.
Ваня Дёмин
Ване три года. Его мама Мария Дёмина рассказывает, что на цвет волос Вани люди часто обращают внимание и делают комплименты. Сама Мария людей с такими яркими волосами, как у Вани, не встречала:
— Когда подстригаем волосы, то они кажутся не такими рыжими, поэтому перед съёмкой не стали его стричь.
Ксения Грушина
Сейчас Ксюше восемь лет. Она хочет отрастить волосы ещё длиннее. Ксюша весьма уверенно чувствует себя в качестве модели, активно делает фотографии и снимает видео для своих соцсетей. А еще любит танцевать и петь.
Виктория Добрыгина
— У меня постоянно спрашивают, какой краской я крашусь, а я с гордостью отвечаю, что это мой натуральный цвет волос. Очень его люблю. Друзья всегда говорят, что я как зажигалка, не только яркая своим цветом волос, но и по жизни заряжаю людей своей энергией, — рассказывает Вика.
Вика считает, что веснушки — это лучший макияж на лето.
— В детстве я занималась спортивной аэробикой, после чего увлеклась танцами и до сих пор люблю танцевать везде и всегда, как только слышу музыку. После школы, пока училась в институте, работала в детском лагере, — говорит Виктория Добрыгина.
Сейчас Вика работает в компании, которая занимается организацией детских праздников. Ей нравится делать детей счастливыми.
Анна Князева
СЮЖЕТ
— Я мама трёх пацанов. Учусь на фармацевта, ещё год остался. А так, сижу дома, пытаюсь развлекать банду свою. Они блондины все. А я рыжая и кудрявая в бабушку, дедушка тоже рыжий. Мне передалось наказание такое — по крайней мере, в детстве так думала, потому что расчесывать всё это было очень сложно. Ломали расчёски, драли косы, заплетали, потому что в садик и школу не разрешали с распущенными ходить. Через боль и слёзы всё это делали, потому что у меня были мелкие кучеряшки, которые шапкой стояли, — вспоминает Анна Князева.
Сейчас Аня говорит, что важен принцип невмешательства: она моет волосы и ничего с ними потом не делает.
Глеб Столярчук
Глеб работает тестировщиком мобильного приложения в банке и учится на программиста-разработчика. Ещё он играет на барабанах и несколько раз выступал в театре.
— У моего отца были короткие волосы и кудрявые, я раньше стригся коротко, а потом решил попробовать отрастить и по-другому ухаживать за ними. И они стали кудрявыми, — рассказывает Глеб Столярчук.
Алиса Сазонова
Алисе один год и три месяца. Она рыжая — в бабушку, у которой в детстве тоже были такие волосы. Алиса любит собак, дома у неё их две, в том числе рыжий корги.
Яна Кривенко
Яна считает, что людей с натуральными рыжими волосами в городе немного. Уже несколько лет она сохраняет длину волос, потому что считает это своей фишкой:
— Когда родилась, то цвет волос был медным. Иногда у мамы даже спрашивали: «Зачем ты ребёнка красишь?» Я с волосами ничего не делаю, даже до недавнего времени не пользовалась кондиционером, но потом мне друзья сказали: «Ты что, ведьма?!», и я начала раз в неделю использовать масло.
В детстве Яна не понимала, почему она не такая, как все, из-за цвета волос и веснушек, а с возрастом поняла, что это круто. Цвет волос Яне передался от бабушки.
Яна работает в сфере SMM и любит участвовать в съёмках в качестве модели. Она считает, что рыжие люди действительно солнечные и добрые.
Максим и Кира Калинины
Марина Калинина — мама Киры и Максима — говорит, что их называют трёхцветной семьей, потому что она светлая, папа тёмный, а дети рыжие. Марина была удивлена, когда ей впервые в роддоме отдали рыжего ребёнка, а потом и второго — такого же.
Антон Казаков
Антон работает менеджером по продажам. Он рассказывает, что с возрастом волосы светлеют, а в детстве он был ярко-рыжим.
Истории про необычных сибиряков
На НГС есть рубрика про жителей Новосибирска с интересной и необычной внешностью.
25-летняя Юлия Саламатина стала моделью, несмотря на то, что практически не слышит. Когда она была маленькой, то врачи советовали родителям отдать глухую дочь в интернат. Они не согласились. И посмотрите, какую красотку вырастили!
А Валерия Панфилова — самая миниатюрная сибирячка. Рост девушки всего 130 сантиметров. Как ей живется? И как на неё реагируют люди, когда встречают на улице? Спойлер: Лере всё равно, ведь она — та еще красавица. Вот её история.
Почитайте и историю 24-летней Софы Колупаевой — девушки с абсолютно белой кожей и волосами. Когда люди видят её на улице, то не могут сдержать удивления и шепотом говорят: «Боже, это альбинос?»