Солнечные люди: 13 невероятно рыжих людей из Новосибирска

Ване три года. Его мама Мария Дёмина рассказывает, что на цвет волос Вани люди часто обращают внимание и делают комплименты. Сама Мария людей с такими яркими волосами, как у Вани, не встречала:



— Когда подстригаем волосы, то они кажутся не такими рыжими, поэтому перед съёмкой не стали его стричь.