Гении парковки. Смотрите, что творят крутые на «Лэнд-Крузере» ВВВ и «Ауди» 666

В новом, 189-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: крутые внедорожники с крутыми номерами, забитые машинами тротуары и стоянка на два места.
«Лэнд-Крузер» с номерами ВВВ встал на тротуаре в самом центре города.
— Вся психосоматика читается по номерам, — отмечает читатель Иван (фото выше).
«Ауди» с еще более крутым номером — В666ВВ. — Припарковался прямо на остановке городского транспорта «Завод торгового оборудования», — сообщают очевидцы.
— Остановка «Горская». Тротуар забит, на другой стороне тоже самое. Даже выезд из двора затруднён. Вопрос — где ГИБДД и как ходить пешеходам? А если дети выскочат на велике? — пишут местные жители.
— Отправляю фото припаркованной девушкой машины. По улице Гоголя, напротив ТЦ «Маршал». И так нет мест в дневное время, так еще и встала на 2 места, сидела в машине, потом вышла, обошла машину и ушла. Видимо, решила, что отлично встала, — рассказывает читательница Тамара.
Вот зачем надо было переезжать бордюр и заезжать на газон.
— Парковщики газонные. Ядринцевская, 68/1, — уточняет Алекс.
Аккуратно же стоит, никому не мешает.
— Борзым автовладельцам закон не писан. Бурденко, 39, — информируют местные жители.
— На газоне напротив Новогодней, 7 и Ватутина, 37 постоянно паркуются автомобили. Некоторое время назад установили столбики, но эти столбики защищают от заезда со стороны газона. А со стороны проезжей части автомобили по-прежнему сюда заезжают, — рассказывают наши читатели.
— Интересная задачка: торец дома 117 по ул. Кропоткина, с двух сторон тротуар, спереди заборчик, справа кусты, как же тогда заехал данный автомобиль? А может, это летающий авто? Ответ прост — это автохам, заехавший через тротуар, предназначенный для пешеходов, — возмущен читатель Арби.