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Гении парковки. Смотрите, что творят крутые на «Лэнд-Крузере» ВВВ и «Ауди» 666

Новые фото с нарушителями правил парковки в Новосибирске

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Внедорожник на тротуаре

Внедорожник на тротуаре

В новом, 189-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: крутые внедорожники с крутыми номерами, забитые машинами тротуары и стоянка на два места.

«Лэнд-Крузер» с номерами ВВВ встал на тротуаре в самом центре города.

— Вся психосоматика читается по номерам, — отмечает читатель Иван (фото выше).

Заехал на остановку

Заехал на остановку

«Ауди» с еще более крутым номером — В666ВВ. — Припарковался прямо на остановке городского транспорта «Завод торгового оборудования», — сообщают очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

— Остановка «Горская». Тротуар забит, на другой стороне тоже самое. Даже выезд из двора затруднён. Вопрос — где ГИБДД и как ходить пешеходам? А если дети выскочат на велике? — пишут местные жители.

Заняты сразу два места

Заняты сразу два места

— Отправляю фото припаркованной девушкой машины. По улице Гоголя, напротив ТЦ «Маршал». И так нет мест в дневное время, так еще и встала на 2 места, сидела в машине, потом вышла, обошла машину и ушла. Видимо, решила, что отлично встала, — рассказывает читательница Тамара.

Заехал на газон

Заехал на газон

Вот зачем надо было переезжать бордюр и заезжать на газон.

Вытоптали газон

Вытоптали газон

— Парковщики газонные. Ядринцевская, 68/1, — уточняет Алекс.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Аккуратно же стоит, никому не мешает.

УАЗ на газоне

УАЗ на газоне

— Борзым автовладельцам закон не писан. Бурденко, 39, — информируют местные жители.

Столбики не спасают траву

Столбики не спасают траву

— На газоне напротив Новогодней, 7 и Ватутина, 37 постоянно паркуются автомобили. Некоторое время назад установили столбики, но эти столбики защищают от заезда со стороны газона. А со стороны проезжей части автомобили по-прежнему сюда заезжают, — рассказывают наши читатели.

Заехал по тротуару

Заехал по тротуару

— Интересная задачка: торец дома 117 по ул. Кропоткина, с двух сторон тротуар, спереди заборчик, справа кусты, как же тогда заехал данный автомобиль? А может, это летающий авто? Ответ прост — это автохам, заехавший через тротуар, предназначенный для пешеходов, — возмущен читатель Арби.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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