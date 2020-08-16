Гении парковки. Смотрите, что творят крутые на «Лэнд-Крузере» ВВВ и «Ауди» 666

В новом, 189-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: крутые внедорожники с крутыми номерами, забитые машинами тротуары и стоянка на два места.



«Лэнд-Крузер» с номерами ВВВ встал на тротуаре в самом центре города.

— Вся психосоматика читается по номерам, — отмечает читатель Иван (фото выше).