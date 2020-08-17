Сестры из Новосибирска нашли друг друга спустя 20 лет — одна из них не подозревала о существовании другой

Несколько лет назад Александре Кропотовой пришло сообщение от незнакомой девушки. Оказалось, она тоже Кропотова и тоже Александра. Отчество у девушек также одно на двоих. Незнакомка представилась её родной сестрой по отцу, о существовании которой она не подозревала. Младшая Саша ждала ответа на свое сообщение больше недели, а потом перестала. Она сомневалась, что сестре интересно общение с ней, ведь они воспитывались в разных семьях. Но робкое предложение о встрече переросло в крепкую дружбу. Сибирячки не общаются со своим отцом, а вот друг для друга смогли стать близкими людьми — они рассказали свою историю НГС.
Девушки разоткровенничались во время видеоинтервью. Отвлекитесь, посмотрите:
Видео: Антон Дигаев
Встреча
Александра (младшая). Мне мама рассказала, что у меня есть сестра. У меня часто появлялись вопросы про моего отца. Мама рассказывала, что у отца до нас была семья. Она меня подталкивала найти сестру в социальных сетях — может, мы будем общаться. Но я боялась, думала, что ей это не нужно. Ведь мы живем по разным семьям и у всех своя жизнь.
— А потом, в более взрослом возрасте, меня подтолкнула к этому шагу подруга. Через социальную сеть я нашла сестру и написала ей. Я точно знала, что это она. Я отправила сообщение — долго не было ответа, поэтому я перестала ждать.
Александра (старшая). Это сообщение было отправлено во «ВКонтакте» как подарок. Потому что на моей страничке были закрыты сообщения от людей, которых нет у меня в друзьях. Когда я увидела сообщение, то эмоции были позитивные. Мне никогда никто не рассказывал о ней, я только знала, что у отца была другая семья, с которой он жил на тот период, когда я уже повзрослела. Потом оказалось, что моя мама знала, что у меня есть сестра, но не говорила. Не знаю почему.
В первый раз девушки договорились о встрече в кофейне. С этого момента они общаются постоянно.
Александра (младшая). Мне общаться было легко с первого момента.
Александра (старшая). А я очень волновалась.
Об отце
Александра (младшая). Не думаю, что наш папа знает, что мы общаемся, ведь он ни одну из нас не воспитывал. Я не пыталась выйти с ним на контакт. Когда они с мамой разошлись, мне было полтора года. Он еще общался со мной лет до четырех. Сейчас я понимаю, что не хочу с ним общаться, а в переходном возрасте думала об этом. Зачем? Человек не интересовался моей жизнью. Почему я должна им интересоваться?
Александра (старшая). В подростковом возрасте я с ним встречалась, хотелось его увидеть, узнать, почему он не хотел с нами общаться. Он вышел на контакт, мы где-то месяц общались, а потом мама попросила его не появляться в моей жизни, потому что это не тот человек, который положительно может повлиять. И он пропал.
— У нас ещё есть сводный брат — Денис. Он младше Саши на 3 года. Я находила его в социальных сетях, но контактировать не хотелось. Потому что мой прекрасный папа забрал мой плеер в ремонт и отдал его Денису. Я до сих пор в обиде.
Про отношения между собой
Александра (младшая). Я ощущаю, что у меня есть старшая сестра. Я различаю общение с ней или с подружками, например. В любом случае для меня она — самый близкий человек.
Александра (старшая). Я чувствую ответственность за нее. Стараюсь помочь советом, даже когда меня не просят.
Александра (младшая). Я считаю, что мы чуть-чуть похожи. Может быть, чертами лица.
Александра (старшая). Фотограф сказала, что у нас похож подбородок. Думаю, между нами немного внешнего сходства. А характеры чем-то похожи, есть одинаковые черты. Когда мы встретились, я это поняла. Фильмы одинаковые нам нравятся. Но Саша не любит читать книги (смеется).
Александра (младшая). Я не то чтобы не люблю. Просто не люблю настолько, насколько любит она.
Почему одинаковые имена
Александра (младшая). Меня назвали Сашкой в честь моего дедушки по маминой линии. А Сашу старшую назвали так в честь уже нашего общего дедушки по папиной линии, у него отец — Александр.
Александра (старшая). Я должна была родиться мальчиком. Выбрали имя в честь дедушки — Саша. Но когда родилась девочка, то решили оставить это имя.
Ещё три интересные семейные истории:
«Никто не был готов ухаживать за мной»: история красавицы-студентки, которую парализовало после страшного ДТП.
Маша с вокзала: история 20-летней бездомной сибирячки, чью жизнь изменила случайная встреча.
Эта эффектная сибирячка недавно стала бабушкой — глядя на неё, сложно в это поверить. Мы выяснили, в чём секрет.