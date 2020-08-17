Сестры из Новосибирска нашли друг друга спустя 20 лет — одна из них не подозревала о существовании другой

— А потом, в более взрослом возрасте, меня подтолкнула к этому шагу подруга. Через социальную сеть я нашла сестру и написала ей. Я точно знала, что это она. Я отправила сообщение — долго не было ответа, поэтому я перестала ждать.



Александра (старшая). Это сообщение было отправлено во «ВКонтакте» как подарок. Потому что на моей страничке были закрыты сообщения от людей, которых нет у меня в друзьях. Когда я увидела сообщение, то эмоции были позитивные. Мне никогда никто не рассказывал о ней, я только знала, что у отца была другая семья, с которой он жил на тот период, когда я уже повзрослела. Потом оказалось, что моя мама знала, что у меня есть сестра, но не говорила. Не знаю почему.