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5 стран, куда новосибирцы могут улететь прямо сейчас. Что там с коронавирусом? И нужна ли справка?

Россия постепенно приоткрывает границы. Смотрим, какие страны уже открыты, а какие ждут нас после 1 сентября

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Россия постепенно возобновляет регулярные рейсы за границу. Кто-то едет в долгожданный отпуск, а кто-то уже планирует международные рабочие поездки<br>

Россия постепенно возобновляет регулярные рейсы за границу. Кто-то едет в долгожданный отпуск, а кто-то уже планирует международные рабочие поездки

Весной Россия из-за коронавирусной пандемии прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие. С 1 августа наша страна постепенно стала приоткрывать границы. Рассказываем, в какие страны, кроме Турции с Танзанией, новосибирцы могут улететь уже сейчас и насколько там безопасно.

По данным на 19 августа, Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией, а также открыла сухопутную границу с Абхазией. Помимо этих стран для российских путешественников доступны транзитные рейсы через Стамбул, Лондон, Цюрих и Женеву. Улететь за рубеж можно пока только из аэропортов Москвы, Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Из России в Турцию (Анкара и Стамбул, Анталья, Бодрум и Даламан)

Справка об отсутствии коронавирусной инфекции при поездке в Турцию не требуется, как и не нужна виза для въезда на территорию страны. Некоторые путешественники используют Турцию как пересадочный пункт, чтобы улететь в другие страны. Но после возвращения из Турции россиянам нужно сдать тест на коронавирус.

Лежаки и шезлонги у бассейна на территории турецких отелей свободны<br>

Лежаки и шезлонги у бассейна на территории турецких отелей свободны

Сейчас Турция занимает 18-е место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

СЮЖЕТ

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Из России в Великобританию (Лондон)

С августа по туристической визе можно улететь и в Соединённое Королевство. Перед вылетом необходимо заполнить специальную форму с указанием рейса и места, где вы остановитесь.

Справка об отсутствии коронавируса при въезде в Великобританию не нужна, но всем прилетающим россиянам необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции в месте, указанном в ранее заполненной форме. Строгие правила карантина опубликованы на сайте правительства: выходить из дома нельзя даже в магазин или выгулять собаку. Штраф за нарушение изоляции — £1000 (около 97 тысяч рублей). За соблюдением режима самоизоляции следят работники сферы здравоохранения, которые регулярно проводят выборочные проверки по указанным в анкетах адресам.

Великобритания занимает 12-е место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Из России в Танзанию (остров Занзибар)

Танзания вошла в число первых трёх стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение в первую очередь. Правда, для посещения этой страны россиянам нужна виза, а вот предъявлять справку об отсутствии COVID-19 не придется. После прилёта всем пассажирам измеряют температуру. Если у человека обнаружат симптомы, ему предложат сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо в аэропорту.

Президент Танзании ещё в начале июня объявил об окончании эпидемии в стране и отменил все карантинные меры.

Цена на билет из Москвы на остров Занзибар составляет в среднем 28 500 рублей и выше<br>

Цена на билет из Москвы на остров Занзибар составляет в среднем 28 500 рублей и выше

В Танзании за период пандемии коронавирус был обнаружен у 509 человек. Для сравнения — это в два раза меньше, чем в Крыму. В начале мая в Танзании было 480 заболевших. Исходя из этого можно считать, что коэффициент заболеваемости стремится к нулю. По последним данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Танзании тоже сейчас нулевая.

Из России в Швейцарию (Женева)

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение и со Швейцарией. Пока рейсы будут летать по сокращенной программе — один раз в неделю по субботам. С 8 августа Швейцария отменила для россиян 10-дневный карантин. Для въезда не нужно предъявлять и отрицательный тест на коронавирус. А вот при возвращении в Россию анализ все-таки придется сдать. Для этого у путешественников будет три дня.

Власти оценивают текущую ситуацию в Швейцарии как «опасно стабильную». В стране необязательно носить лицевую маску — её обязаны надевать только пассажиры общественного транспорта.

Из России в Абхазию

Граница Абхазии и России была закрыта для въезда с 9 апреля после выявления первого случая заражения коронавирусом у жителя Гагры, вернувшегося из Москвы.

Сейчас пешеходы и транспорт свободно пересекают сухопутную границу (её открыли с 1 августа), все введенные ранее на фоне пандемии коронавируса ограничения сняты. Многие, кто отдыхают на побережье Краснодарского края, приезжают в Абхазию на экскурсии.

Предъявлять справку об отсутствии коронавируса россиянам не нужно. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в случае увеличения в республике случаев COVID-19 российские специалисты в первую очередь реаниматологи и инфекционисты, будут командированы в Гудаутскую больницу.

А вы собираетесь лететь за границу осенью?

    Какие страны откроются в ближайшее время?

    Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов — Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

    С 1 сентября Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Армении. Официально объявить об этом могут в 20-х числах августа.

    Пока одни начинают паковать чемоданы в Турцию или высчитывают, сколько денег получат от государства за отдых в России, мы заглянули за другие границы, чтобы проверить: может, что-нибудь еще откроется в ближайшее время. И нашли несколько стран (и целый Евросоюз), куда раньше осени нам с вами точно не отправиться. Будем вместе с вами следить, когда они откроются, а пока ситуация выглядит так.

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