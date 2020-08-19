5 стран, куда новосибирцы могут улететь прямо сейчас. Что там с коронавирусом? И нужна ли справка?

Весной Россия из-за коронавирусной пандемии прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие. С 1 августа наша страна постепенно стала приоткрывать границы. Рассказываем, в какие страны, кроме Турции с Танзанией, новосибирцы могут улететь уже сейчас и насколько там безопасно.



По данным на 19 августа , Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией, а также открыла сухопутную границу с Абхазией. Помимо этих стран для российских путешественников доступны транзитные рейсы через Стамбул, Лондон, Цюрих и Женеву. Улететь за рубеж можно пока только из аэропортов Москвы, Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

