Первая тихая ночь после выборов: в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста

Накануне ночью возле изолятора на улице Окрестина очевидцы записали аудио — крики и стоны от избиений. Чтобы понимать, что происходило за закрытыми дверями изолятора, достаточно послушать запись. Мужчины кричат от боли, и за этими криками следуют удары. Очевидно, что их бьют, бьют так сильно, что звук волонтер смог записать, находясь на улице. Кричат и те, кто издевается над задержанными, их слова не всегда можно разобрать, сообщает TUT.BY.

— Я взрослый мужик, но я кричал, — рассказал один из задержанных Михаил. — Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей. Лютовал именно ОМОН, сотрудники самого изолятора вели себя более или менее нормально. Нас выгоняли во внутренний дворик люди в черном, ставили на колени, это их вообще любимое развлечение, и били резиновыми дубинками по ногам, спине, потом заставляли приседать.

Журналисты дежурили возле изолятора днем, к ним подошла женщина. Она сказала, что лежит в кождиспансере, который находится рядом с СИЗО. По ее словам, с 10 августа по ночам с территории изолятора доносятся нечеловеческие крики людей.



— Вечером, когда отсюда разгоняют родителей, где-то с часу ночи ощущение, что здесь Средневековье, — говорит Наталья. — Люди — мужчины, кричат так, что мы не то что не можем спать, это невозможно слушать. Это кошмар какой-то.

Крики, продолжает собеседница, длятся около двух-трех часов. Перед рассветом все стихает.

— Это ор бесконечный, люди кричат нечеловеческим криком. Я женщина, но даже мужчины спать не могут, это невозможно вынести. Я такое видела только в фильмах про Афганистан. Как это предотвратить? — чуть сдерживает слезы женщина.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Они начались после первого оглашения предварительных официальных итогов выборов главы государства. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — менее 10%. О происходящем на улицах Белоруссии рассказали жители Минска.

На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.



Позже Лукашенко заявил, что нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии. Между тем белорусский ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов.

13 августа к бессрочной забастовке присоединились сотрудники крупнейших предприятий республики. Отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов требуют работники Белорусского (БелАЗ) и Минского (МАЗ) автомобильных заводов и других крупных предприятий: «Интеграла», «Керамина», «Терразита», «Гродно Азота».