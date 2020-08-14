Первая тихая ночь после выборов: в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста

Ночь с 13 на 14 августа — первая мирная в республике Беларусь после четырех ночей с массовыми задержаниями, обстрелом протестующих резиновыми пулями, закидыванием светошумовыми гранатами и избиением мирных демонстрантов, не оказывающих сопротивления.
Забастовки начались еще днем: сотрудники крупнейших предприятий Белоруссии присоединились к протесту. Отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов требуют работники Белорусского (БелАЗ) и Минского (МАЗ) автомобильных заводов и других крупных предприятий: «Интеграла», «Керамина», «Терразита», «Гродно Азота».
В минских офисах «Яндекса» и Uber накануне прошли обыски: туда пришли вооруженные люди, внутри заблокированы несколько сотрудников (остальные еще с марта работают удаленно). С чем связаны следственные действия неясно.
В офисе «Яндекса» был ГУБОПиК — управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пишет издание Kyky со ссылкой на свои источники. Местные жители поясняют — это что-то вроде отдела по борьбе с экстремизмом в России.
Вечером у станции метро Пушкинская, где во вторник погиб протестующий (МВД утверждает, что он пытался бросить взрывное устройство, но оно сработало у него в руках), собрались несколько тысяч человек в белых одеждах, передает корреспондент «Медиазоны».
В минском районе Уручье собрались «Цепи солидарности» (чтобы проехать мимо них на машине, нужно больше двух минут), на центральной площади Борисова и в Барановичах.
На Каменной горке люди держат плакаты «Все так плохо, что вышли даже интроверты» и «Верните наших мужей и детей».
На месте гибели демонстранта возле станции метро «Пушкинская» посол Франции в Беларуси Дидье Канесс возложил цветы. «Радио Свобода» отмечает, что в акции принимали участие и послы других стран.
Родственники задержанных несколько дней дежурят у изоляторов, чтобы узнать судьбу своих близких, сообщает «Медуза». Журналистам удалось пообщаться с этими людьми.
Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович написал заявление на увольнение.
— Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе, — пишет он в Instagram.
Издание Tut.by опубликовало видео жесткого задержания автомобилиста. Омоновец выглядывает из-за автобуса и бьет дубинкой про проезжающим (и сигналящим) машинам. В этот раз водитель вышел разобраться и его задержали.
В Минске на акцию солидарности рядом с медуниверситетом вышли медики. На их плакатах написано: «Свяжешь нас сегодня, кто спасет тебя завтра?» и «Остановите кровь».
На акциях заметили Бэтмена и Человек-паука. Они раздавали энергетические батончики: «Заряжаемся супер-энергией против суперзлодея усатого».
Ahah Belarus needs new heroes!— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 13, 2020
Spider-man's comment: "Energy bars to recharge your super-energy against the mustached super-villain!" pic.twitter.com/6RF6gZ7TSV
К акции солидарности против насилия присоединились белорусские железнодорожники. Они вышли с плакатами «БелЖД против насилия» и «Белорусская железная дорога» и рассказали, что машинисты по всей стране в 18:00 включили гудки своих поездов.
Ученики и выпускники гимназии № 40 Минска оставляют на стене школы свои грамоты. Это — акция протеста против фальсификаций на выборах. Там же плакаты: «Нам не нужны ваши благодарности, лучше верните нам наши голоса» и «Вы убили человека».
Школьники в Минске несут свои грамоты к школам. pic.twitter.com/dmfJ26Wbb8— Maxim Pushkin (@mc_maxim) August 13, 2020
Профессиональная теннисистка Арина Соболенко, 11-я ракетка мира, призвала остановить насилие.
— Я не могу поверить, что все это происходит в моей Мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста. Остановите насилие! Берегите себя и своих близких, мои дорогие белорусы, — написала она в Instagram.
Певица Инна Афанасьева, которую называют «королевой белорусской эстрады», тоже призвала остановить насилие.
— Дорогие наши офицеры, люди в погонах ГАИ, Милиция, Спецназ, ОМОН. Я не знаю какие подобрать слова, от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны из Окрестина — они ведь останутся в душе у каждого белоруса! — пишет Афанасьева.
О протестах высказалась и белорусская певица, победительница детского «Евровидения»-2005 Ксения Ситник.
— Третий день подряд я тщетно пытаюсь собрать воедино свои непослушные мысли. Никогда ранее не ощущала себя настолько бессильной, неспособной написать ни слова, захваченной свирепым страхом. То, что происходит с нами совершенно немыслимо вообразить даже в самом чудовищном и катастрофическом кошмаре. Избивать невинных, унижать безоружных, издеваться над женщинами и рисковать безопасностью детей — разве это любовь к родине и людям? А как вам спится по ночам? Слышите ли свою истинную совесть? Если эта кровавая жестокость не остановится, мы навсегда потерям себя и друг друга, — написала она в Instagram.
Вечером в центре Минска закрыли все магазины, рестораны и кафе. При этом о задержаниях или столкновениях с силовиками никто не сообщает: в разных районах города люди спокойно стоят на тротуарах, проезжающие машины им сигналят в знак поддержки.
Большая группа людей собралась в Минске на станции «Пушкинская». В руках у некоторых — плакаты и бело-красно-белые флаги.
Девушки в Минске дарили цветы силовикам, которые наблюдали за происходящим у метро из автозаков — и те их брали.
Экс-вратарь национальной сборной Беларуси Василий Хомутовский, тренер вратарей брестского «Динамо» обратился ко всем сотрудникам силовых структур.
— Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства, не применять силу против мирных граждан своей страны, — сказал он в видеообращении, которое опубликовал в своем Instagram.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые люди получили от силовиков на протестах в Минске и других городах республики.
— Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу, — сказал Караев.
Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова в эфире одного из телеканалов заявила, что «президент поручил разобраться по всем фактам задержаний».
— Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям, — сказала Кочанова.
Протестующие у метро «Пушкинская» перекрыли улицу Притыцкого, но силовики им не помешали и не стали разгонять участников акции.
К месту гибели 34-летнего протестующего Александра Тарайковского принесли цветы и мягкие игрушки. Ранее МВД сообщало, что он был судим — отсидел 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По словам жены и друга Тарайковского, тот действительно был судим по этой статье — защищал мать от сожителя.
Жена погибшего не верит в официальную версию — он якобы погиб, когда пытался бросить в силовиков взрывное устройство. По ее словам, он ушел из дома в шортах, майке и с телефоном. Около 22:30 он позвонил и сообщил, что идет домой. После этого и до опознания о его судьбе семья ничего не знала, пишет «Медуза».
Протестующие перекрыли половину проезжей части на улице Притыцкого рядом с метро Пушкинская. Машины сигналили, а мимо них по дороге шли демонстранты.
Вечерние и ночные массовые акции проходили на удивление мирно, пишет «Спутник Беларусь». Журналисты отмечают, что на улицах нет «ни дубинок, ни светошумовых гранат, ни водометов, ни резиновых пуль».
Издание «Белсат» сообщает, что ранее при задержании омоновцы оставляли на лицах некоторых протестующих отметины черным или зеленым маркером. Это, по словам журналиста «Белсата» Романа Кулевича, «послания», что при оформлении задержанных их нужно бить. Одних сильно, других еще сильнее.
Собеседник «Медузы», задержанный на акции протеста, не видел таких отметин, но слышал о подобной практике еще накануне.
На одном из жилых домов Минска появилась проекция красно-бело-красного флага, ставшего символом протеста за последние дни.
Американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поддержал протестующих белорусов. Он опубликовал в Instagram серию постов, посвященных акциям в Белоруссии.
— Мы с тобой, Белоруссия, — написал Лето. В Stories он выложил снимки уличных протестов, стычек митингующих с милицией и фотографии раненых.
Из центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина начали выпускать задержанных. «Люди выходят по одному. Говорят, что у всех административная статья», сообщает издание «Спутник Беларусь».
Люди из СИЗО выходят без вещей, ключей от квартиры и с севшими телефонами. Волонтеры встречают их у дверей, пытаются наладить связь с родственниками, угощают едой и горячими напитками.
Из ворот также периодически выезжают кареты скорой помощи. Заключенных стали выпускать и из следственной тюрьмы в Жодино, куда массово доставляли участвовавших в акциях протестов минчан.
Портал TUT.BY опубликовал видео, на котором девушка, которую выпустили из изолятора, рассказывает, как с ней обращались силовики. «Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны».
Видео: TUT.BY / t.me
Людей, которых выпускали из центра изоляции правонарушителей, встречали аплодисментами. Но освобожденные попросили не хлопать, из-за того, что «за овации снаружи — внутри реагируют новыми побоями».
Издание TUT.BY публикует видео с рассказами женщин, которых освободили из СИЗО. Они рассказали о жутких условиях, в которых их содержали.
К изолятору приехал замминистра МВД Александр Барсуков. Он сообщил журналистам, что до 6:00 всех задержанных во время акций протеста выпустят из СИЗО.
— Издевательств никаких не было, — сказал он, а затем быстро пошел к черному джипу, не остановившись возле собравшихся.
Однако освобожденные из изолятора в опровержение его слов продемонстрировали собравшимся многочисленные раны, полученные во время разгона протестов и в СИЗО. Многие пожаловались на ночные избиения в изоляторе.
Накануне ночью возле изолятора на улице Окрестина очевидцы записали аудио — крики и стоны от избиений. Чтобы понимать, что происходило за закрытыми дверями изолятора, достаточно послушать запись. Мужчины кричат от боли, и за этими криками следуют удары. Очевидно, что их бьют, бьют так сильно, что звук волонтер смог записать, находясь на улице. Кричат и те, кто издевается над задержанными, их слова не всегда можно разобрать, сообщает TUT.BY.
— Я взрослый мужик, но я кричал, — рассказал один из задержанных Михаил. — Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей. Лютовал именно ОМОН, сотрудники самого изолятора вели себя более или менее нормально. Нас выгоняли во внутренний дворик люди в черном, ставили на колени, это их вообще любимое развлечение, и били резиновыми дубинками по ногам, спине, потом заставляли приседать.
Журналисты дежурили возле изолятора днем, к ним подошла женщина. Она сказала, что лежит в кождиспансере, который находится рядом с СИЗО. По ее словам, с 10 августа по ночам с территории изолятора доносятся нечеловеческие крики людей.
— Вечером, когда отсюда разгоняют родителей, где-то с часу ночи ощущение, что здесь Средневековье, — говорит Наталья. — Люди — мужчины, кричат так, что мы не то что не можем спать, это невозможно слушать. Это кошмар какой-то.
Крики, продолжает собеседница, длятся около двух-трех часов. Перед рассветом все стихает.
— Это ор бесконечный, люди кричат нечеловеческим криком. Я женщина, но даже мужчины спать не могут, это невозможно вынести. Я такое видела только в фильмах про Афганистан. Как это предотвратить? — чуть сдерживает слезы женщина.
Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Они начались после первого оглашения предварительных официальных итогов выборов главы государства. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — менее 10%. О происходящем на улицах Белоруссии рассказали жители Минска.
На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.
Позже Лукашенко заявил, что нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии. Между тем белорусский ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов.
13 августа к бессрочной забастовке присоединились сотрудники крупнейших предприятий республики. Отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов требуют работники Белорусского (БелАЗ) и Минского (МАЗ) автомобильных заводов и других крупных предприятий: «Интеграла», «Керамина», «Терразита», «Гродно Азота».