Улётные дачи: прогулка по обществу вертолётчиков, где выращивают 40 сортов винограда, а туалеты — из носов самолётов

НСТ «Ласточка» — небольшой дачный посёлок примерно на 350 участков в районе станции Павино, за городом Обь и аэропортом Толмачёво. Удобнее всего сюда добираться именно на электричке — от неё всего 15 минут пешком по прямой асфальтированной дороге через два соседних общества, летом поезда ходят каждый час.



На машине можно подобраться либо тоже со стороны станции через Обь, либо через дорогу, ведущую на деревню Алексеевка. По свободным дорогам из центра можно доехать за час, но в часы пик придётся стоять либо на Димитровском мосту, либо на Тёщином языке — в зависимости от выбранной дороги. Автобусы сюда, к сожалению, не ходят.

