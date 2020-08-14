Улётные дачи: прогулка по обществу вертолётчиков, где выращивают 40 сортов винограда, а туалеты — из носов самолётов

Небольшое НСТ «Ласточка» организовало себе почти городскую жизнь в часе езды от города
Западное направление — не самое популярное среди дачников: тут нет живописных водоёмов, а до некоторых дач непросто добраться даже на машине. В основном сюда едут из-за относительно недорогих участков. Но иногда дачники могут так мастерски организовать жизнь, что позавидуют даже владельцы престижных дач на севере области. В этот раз для рубрики «Классно на даче» журналист НГС Лиза Пичугина снова отправилась в гости по приглашению — в НСТ «Ласточка». Здесь сами собой зажигаются фонари, а дачники проводят ярмарки, выращивают виноград и устраивают мини-музеи.
НСТ «Ласточка» — небольшой дачный посёлок примерно на 350 участков в районе станции Павино, за городом Обь и аэропортом Толмачёво. Удобнее всего сюда добираться именно на электричке — от неё всего 15 минут пешком по прямой асфальтированной дороге через два соседних общества, летом поезда ходят каждый час.
На машине можно подобраться либо тоже со стороны станции через Обь, либо через дорогу, ведущую на деревню Алексеевка. По свободным дорогам из центра можно доехать за час, но в часы пик придётся стоять либо на Димитровском мосту, либо на Тёщином языке — в зависимости от выбранной дороги. Автобусы сюда, к сожалению, не ходят.
«Ласточка», как и многие соседние общества, сформировалась в конце 1980-х для военнослужащих ВВС и ПВО. Одними из первых дачников здесь были, например, вертолётчики: председатель НСТ Александр Овчаренко рассказал, что во времена, когда дороги со стороны Алексеевки не было, строительные материалы сюда прямо на поле привозили вертолётами.
В НСТ 12 пронумерованных улиц без привычных красивых названий вроде Малиновой. Александр шутит, что всему виной армия: строгий порядок, никакой романтики. Причём порядок тут не только формальный, и этим председатель «Ласточки» очень гордится: за несколько лет дачникам удалось, например, внедрить раздельный сбор мусора, полностью заменить электрические провода на современные (благодаря этому ежегодные взносы снизили с 700 рублей с сотки до 530), поставить автоматику на скважинах и фонарях, установить видеонаблюдение и всерьёз заняться благоустройством.
На месте детской площадки за зданием правления несколько лет назад была заросшая общая территория.
— У меня мысль родилась: почему бы не использовать — территория на въезде, дети будут видеть. И начал постепенно людям закидывать эту идею, — рассказывает Александр Овчаренко. — В прошлом году в группе в «Вотсапе» объявил: у нас есть площадка для хранения металлолома — привозите, сбрасывайте. Мы его сдаём и эти деньги пускаем на благоустройство. В прошлом году у нас 14,5 тысячи вышло: хватило отсыпать эту территорию, привезти песок, купить материалы. Саму площадку мы в этом году внесли в смету и поставили из членских взносов отдельно.
Поначалу отношение к такой бурной деятельности было скептическое, признаётся председатель, но потом люди потянулись — соскучились по общественной работе, считает он. Одни принесли самодельные кашпо, другие посадили в них цветы — и завертелось. Сейчас в обществе есть свой небольшой питомник с соснами, в будущем в него хотят добавить дубы и кедры, чтобы потом дачники могли рассадить их по всему посёлку.
Александр Овчаренко говорит, что главное достояние «Ласточки» — люди. В одном из домов живёт человек, очень увлечённый возобновляемой энергетикой. На фасаде дома — солнечные панели, за домом на участке вертится ветрогенератор.
Дальше по улице живёт Юрий Жуков: из дерева он делает посуду, украшения для дома и статуэтки. Собственно, и на доме, и в саду у него можно встретить его руками вырезанные элементы. В «Ласточке» каждый год проводят локальные конкурсы, и у Юрия Егоровича уже два диплома: за лучший дизайн участка и за творческую работу.
Людмила Антоновна в прошлом году завоевала награду за образцовый участок, а в этом уже сама выбирает победителей. Она рассказала, что была одной из первых дачниц в «Ласточке»: её муж — вертолётчик, сама она служила в той же части диспетчером. Тогда на их участке не росло ничего, кроме тальника (кустарниковой ивы. — Прим. ред.), а сейчас здесь всё разделено на зоны и украшено самодельными кашпо из зацементированных тканей.
— Это старая простынь махровая, это моя кофта старая, это неудачная связанная дорожка, тут бывшая шторка, — перечисляет Людмила Антоновна. — Соседи просят, конечно, но я говорю, что мне сначала надо самой сделать. Это ещё не всё: я делаю валуны, будет каскадный сток, чтобы воду отвести. Сейчас не видать, но у нас на метр вода поднималась.
Весной вода идёт с окрестных полей. Несколько лет назад её было так много, что она почти полностью разрушила подъездную дорогу, рассказал Александр Овчаренко. Восстановить её удалось, объединившись с соседними садовыми обществами. Главная проблема, говорит председатель «Ласточки», в том, что построена дорога была военными к части. Сейчас часть брошена в самом центре соседнего СНТ «Кварц», а дорога нигде не числится. Дачники надеются, что в следующем году её возьмёт на баланс Новосибирская область — тогда будет решён вопрос её содержания и, возможно, к дачам пустят автобус.
Внутри общества дороги отсыпают асфальтовой крошкой, которая со временем укатывается в плотное полотно. Но пока такое есть не на всех улицах. Основную дорогу, которая начинается между магазином и зданием правления, зимой чистят за счёт членских взносов, остальное дачники прочищают сами. Круглый год здесь живут около 30 человек, часть из них оформили прописку, и с каждым годом постоянных жителей становится больше.
Владимир рассказал, что в этом году зимовал здесь впервые, но планирует новую зимовку — нужно только сделать отопление.
— Хорошо зимой тут — на свежем воздухе, не то что в городе, — улыбается он.
На его участке есть дом Бабы-яги и избушка Волка: садовые украшения семье подарили друзья, а Владимир решил «что-то придумать, чтобы они не мокли». Потом, как говорит мужчина, «от безделья» добавился муляж колодца.
Ещё один необычный участок у Юрия и Елены: целый развлекательный центр для детей с качелями, каруселью, батутами, боулингом и бассейном — ещё одно место сбора соседских детей, помимо детской площадки. Юрий со смехом называет себя Кулибиным, а Елена говорит, что он просто не может без дела.
— Юра деревенский человек, он даже зимой тут пропадает. Я говорю: «А не любовницу ли ты завёл, каждый день что там можно зимой на даче делать?» — смеётся она.
Бассейны есть почти на каждой местной даче: полноценных водоёмов в районе нет, только небольшой котлован, который даже не отмечен на картах. Александр говорит, что это не помешало весеннему высокому спросу на дачи.
— Видимо, народ понял, что море не светит, а лето надо где-то проводить. И все дачи до 400 тысяч сразу разобрали. Остались большие пустые участки, заросшие, в которые надо вкладывать, а так всё было раскуплено, 10–12 сразу. Я раньше расстраивался, что молодёжь не появляется: приехали, отдохнули и уехали. А в этом году участки покупают молодые, к родителям приезжают, бегать начали.
Каждый год к концу сезона в «Ласточке» проводят ярмарку — как раз, когда в дачном чате начинают появляться сообщения о лишних кабачках, тыквах и ранетках. Местные смеются, что можно вообще ничего не выращивать — столько тут всего. Один из участков на въезде дачники называют «Хэллоуин»: кроме тыкв, на нём ничего нет. А ещё в обществе есть два виноградаря, а число сортов растущего тут винограда доходит до 40.
Владимир Васильевич говорит, что всё начиналось с одного куста, когда он ещё служил: пока ездил по командировкам, много общался с людьми, которые выращивают виноград, а потом занялся виноградом сам. Большую часть винограда (а его здесь с десяток сортов) съедают, но и на вино остаётся — сейчас оно как раз дозревает.
Чтобы виноград вызрел до больших тяжёлых кистей, он создал целую экосистему, а под землёй для теплоёмкости закопано около тысячи стеклянных бутылок. Каждую осень все молодые побеги Владимир Васильевич обрезает, а лозу укрывает в специальную траншею, чтобы ни дожди, ни морозы, ни оттепели её не беспокоили.
Дачники считают общество дружным, а конфликты, говорит Александр Овчаренко, если и случаются, то какие-то совсем несерьёзные и бытовые.
— Если в 2017 году писали про то, что нет света и столбы кривые, то в этом году пишут: «Меня укусила пчела, поговорите с соседом, у него улей». Приходится их вместе сводить, как малых детей, — смеётся он.
За чужими на территории следят камеры, которые срабатывают на движение. Зимой в общество как-то залез вор, но его быстро прогнали местные жители — он даже забыл своё имущество впопыхах: ломик, нож, сумку и фонарь. Куда чаще в камеры, как в фотоловушки, попадают зайцы и ёжики.
На каких ещё дачах мы побывали этим летом
В СНТ «Нива» нашлась самая дорогая в Новосибирске дача, а ещё озеро с утками и живописный ландшафт.
Дачники целиком захватили остров Кудряш: участки здесь продают сразу с лодками, потому что иначе на них не попасть.
Направление Обкомовских дач — одно из самых дорогих и самых престижных ещё с начала прошлого века.
Самое большое СНТ под Новосибирском — с длинным озером и склонами, на которых живописно, один над другим теснятся домики.
Курортные дачи нашлись в Голубом Заливе: раньше здесь царили базы отдыха, а теперь на пляже отдыхают местные дачники.