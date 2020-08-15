Дети карантина: пять кафе и баров, которые рискнули открыться, когда всё было закрыто

Проект владельцев большого ресторана R.A.G.U, которые, видимо, решили сделать серию небольших точек со словом «ремесленный» (опять оно) в названии. До этого был Crafty Radler — бар в ресторанном дворике. Вообще, diner — это такой американский формат закусочных, для которых изначально брались старые вагончики. В Новосибирске уже работал вполне аутентичный New York Diner Эрика Шогрена, так что есть с чем сравнить.



Сравнение выходит, правда, не в пользу новичка. Crafty Diner выглядит просто небольшим баром, интерьер которого, скорее, отсылает к условному миру комиксов, чем обещает перенести куда-нибудь в нью-йоркский пригород. Столы и стулья — обычные, и их в зале совсем не много.

