Дети карантина: пять кафе и баров, которые рискнули открыться, когда всё было закрыто

Пандемия больно ударила по общепиту. Обороты в отрасли упали больше чем наполовину, немало заведений закрылись. Но даже в таких условиях нашлись люди, которые решились запустить новые проекты. Все они начали работать ещё в формате летников, до того как ресторанам разрешили обслуживать посетителей в залах. И вот теперь можно оценить их достоинства и недостатки.
Ciao!
Довольно крупное кафе ресторатора из Якутска, занявшее всё помещение, в котором до этого отчаянно боролась за жизнь бывшая бургерная Тимати (он уже вышел из проекта). По формату — это то, что называется по-английски fast casual, то есть еда, приготовленная быстро, но из свежих продуктов, и поданная на нормальной посуде (а не заморозка и одноразовые тарелки, как в фастфуде). Владелец решил выразить Новосибирску респект, пригласив для оформления самую известную местную граффитистку — Марину Ягоду. Получилось ярко, хотя из-за продуктивности художницы её стиль уже выглядит в Новосибирске неким общим местом.
В меню — стандартный набор «пицца-паста-потанцуем». Пасту можно заказать в двух размерах, правда, маленькая порция выглядит (по итальянским меркам) дегустационной. Цены начинаются со 160 рублей за пасту и от 300 — за пиццу. Качество поначалу хромало, но потом выползло на некий приемлемый уровень. Но всё равно лучше заведению удаются салаты. Стоит отметить также сравнительно невысокие цены на вино бокалами (125 рублей). Кроме того, бокал бесплатно обещают за каждые 500 рублей в чеке. Правда, вино это нужно не забыть самостоятельно забрать.
Система обслуживания выглядит чудно. Сначала вам на входе нужно получить карточку (первая очередь, если в кафе много народа), потом самостоятельно сделать заказ у каждой из четырех (!) стоек, где делают разные блюда (пицца, паста, салаты и десерты с напитками). Почему все заказы нельзя принять одновременно — совершенно непонятно. Подобная система оправдана на огромных фуд-кортах с десятком разных концепций (тут китайская кухня, там итальянская, дальше индийская), но зачем такие сложности, если вам нужно всего пять блюд на двоих, например?
В общем, место не для гурманов и знатоков итальянской кухни. Но прийти перекусить в обед или посидеть с друзьями в центре при ограниченном бюджете вполне можно. На большее лучше сразу не рассчитывать. Так, возможно, вы даже получите некоторое удовольствие.
Hit&Meat
Заведение с претенциозным названием «ремесленный фастфуд». Интерьер как будто собран по кускам. На стене (и в туалете) большая фреска в стиле компьютерной игры GTA, парад длинных столов, для компаний или просто людей, готовых к более близкому общению в баре. Кухня открытая, но упрятана в глубину зала, так что никакого «ремесленника» (с которым можно было бы пообщаться, понаблюдать за его работой) вы не увидите. Под потолком висят буквы EAT (ешь) — такое вот лингвопрограммирование.
Еда в стиле «гастромаркет» — когда в простые по сути блюда добавляется какая-то изюминка (это может быть способ обработки, смесь традиций разных национальных кухонь или просто придуманный поваром соус). Сделано действительно интересно, хотя к меню впору давать брошюрку с комментариями. Что, например, значит «цыпленок в стиле нобу»? Правда ли, что Мао любил грудинку, с которой здесь делают рамен? И, наконец, кто такая «традиционная мексиканская карнита» (по-испански это называется carnitas)?. В общем, есть о чем поговорить, но не всегда понятно, с кем.
Crafty Diner
Проект владельцев большого ресторана R.A.G.U, которые, видимо, решили сделать серию небольших точек со словом «ремесленный» (опять оно) в названии. До этого был Crafty Radler — бар в ресторанном дворике. Вообще, diner — это такой американский формат закусочных, для которых изначально брались старые вагончики. В Новосибирске уже работал вполне аутентичный New York Diner Эрика Шогрена, так что есть с чем сравнить.
Сравнение выходит, правда, не в пользу новичка. Crafty Diner выглядит просто небольшим баром, интерьер которого, скорее, отсылает к условному миру комиксов, чем обещает перенести куда-нибудь в нью-йоркский пригород. Столы и стулья — обычные, и их в зале совсем не много.
В меню пока довольно банальный набор из бургеров, сэндвичей и митболов (фрикадельки из мяса). Цены начинаются с 200 рублей, самое дорогое блюдо — свиные ребра (390 рублей). Еда не выдающаяся, но своих денег стоит. Легкие соусы, свежие овощи, грамотно приготовленное мясо. В заведении, правда, обещают, что пока это блюда, больше рассчитанные на то, чтобы их забирали с собой. В ближайшем будущем здесь должны появиться большие вафли, панкейки, омлеты — в общем, все то, что положено иметь в дайнере.
InСider
Маленький барчик, где внутри поместится от силы пара компактных столов. Плюс довольно просторная веранда, сооруженная вокруг всего здания, где InCider арендует угол (в буквальном смысле). Смелый проект создателей The Rooks — первая в Новосибирске отдельная сидрерия (по-русски всё же «сидровая») — бар, где основной напиток — это сидр. Его здесь действительно много — в моменте можно застать больше 60 наименований. Есть французская и испанская классика (это основные страны-производители и потребители этого напитка), есть российская продукция, которая пытается в меру сил следовать этим стандартам, а есть и разной степени безумия плоды творчества небольших крафтовых сидроделен.
Цены начинаются со 150 рублей за полбокала испанского недорогого сидра, который картинно наливают длинной струйкой из расположенного под потолком крана, стандартный пол-литровый бокал стоит от 200 рублей. Кроме сидра в баре делают маленькие закуски, которые на севере Испании называют «пинчос» — сложносочиненные бутербродики. Крем из горгонзолы с ломтиком груши, хамон с оливками и цукатами и т. д. Стоит это удовольствие от 60 рублей за штуку.
Bosphorus
Первая турецкая кондитерская. Работает в основном как магазин, но внутри есть два столика и ещё парочка — на миниатюрной летней веранде. Под потолком лампы с медными узорчатыми абажурами, фоном играет турецкая музыка. На прилавке разложена пахлава, которую продают на вес (цены начинаются со 150 рублей за 100 грамм).
Кофе по-турецки тоже есть — его могут сделать в специальном аппарате (это быстрее) и в джезве, в песке. Это, правда, очень долго, а главное, что потом его перельют в бумажный маленький стаканчик, что как-то лишает весь ритуал смысла — проще взять эспрессо в любой кофейне и не мучиться. Пахлава хороша — она свежая (её делают в Новосибирске), но в Стамбуле, конечно, можно найти ощутимо лучше. Но здесь и не Стамбул.
О том, какие заведения не смогли открыться даже после того, как с общепита были сняты все ограничения, можно прочитать в обзоре Стаса Соколова.