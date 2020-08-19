Недетский скандал: жители Горского жилмассива возмущены решением мэрии уплотнить застройку возле школы

Как объясняет координатор организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, в таком случае застройщик смог бы построить на этом участке дополнительно 3762 квадратных метра жилплощади, что принесло бы более 300 миллионов рублей к выручке от продажи этих квартир.

В августе Галитарову разрешили нарушить норму — повысили коэффициент плотности с 2,5 до 2,98. По словам Рязанцева, с таким коэффициентом плотность вырастет на 19,2% и дополнительно даст застройщику 1805 квадратных метров площади и около 4 460 800 рублей выручки.

Теперь застройщику осталось собрать все необходимые документы и получить в мэрии разрешение на строительство.

Что тревожит жителей

— Почему у меня вопросы к этому? Первое — это близость школы. Участок стоит вплотную к школе, между ними даже проезда нет, только проход. Второе — рядом с ним есть вышка, если не ошибаюсь, телевизионная, у которой есть излучение. У нас уже была история, когда застройщик начал строить 25 этажей у телецентра, а прокуратура его заставила снизить этажность до 18 или 16. И третье беспокойство — на каком основании ему дают разрешение? — рассказывает Михаил Рязанцев. — На основании чего отклонения такие большие? Все участки нужно строить 2,5, почему кому-то можно больше, а кому-то нет? Участок был приобретен, он же не в наследство достался, то есть они видели, что он неудобный. Они пишут, что участок неудобный для строительства — это не проблема города. Я понимаю, если бы участок был на горе или кривой, но участок нормальный, можно построить высотку без отклонения от параметров. Почему нужно давать отклонение от параметров, я не понимаю. Застройщик отклоняется от правил. Есть участок, на нем можно построить жилой дом по нормативам. Почему нужно отклонятся от нормативов в большую сторону? Это просто жадность застройщика, я считаю.