Недетский скандал: жители Горского жилмассива возмущены решением мэрии уплотнить застройку возле школы

На маленьком участке в нескольких метрах от 210-й школы в Горском микрорайоне может появиться высотка. Застройщик — «СК-Инвест» — известен своим небоскребом со шпилем на Линейной и элитным домом возле «Глобуса», где квартиры стоят 15 миллионов. Недавно компания получила разрешение на увеличение плотности застройки на участке на Горском жилмассиве — это возмутило местных жителей и общественников. Что это значит и как будут строить многоэтажку возле школы, разбиралась журналист НГС Маша Вьюн.
Как жители Горского обнаружили высотку
Как рассказывают жители микрорайона, о стройке они узнали в конце июля: гаражи, которые стояли у школы, увезли, разровняли площадку и поставили будку охраны. 30 июля на встрече с местными жителями депутат горсовета Сергей Моисеев подтвердил, что на месте бывших гаражей у школы появится многоэтажный дом.
— Совершенно нет подъездных путей. Там всего 36 соток земли, и застройщиком планируется построить 25-этажный дом, вплотную к школе. Отсутствие детской площадки, парковочных мест и подъездных путей. У нас Горский, 56, и мимо нас пойдет одна дорога, вторую дорогу, как нам показали, сделают со стороны Блюхера — то есть они будут строить 6-метровую, двухполосную дорогу. Но там школьный стадион и дорожка, буквально только коляска проезжает, плюс дорога выше уровня школы и детского сада, — рассказала жительница жилмассива Евгения Сенченко.
Разрешение на строительство, впрочем, ещё не получено: пока застройщику позволили только превысить допустимую плотность застройки. По строительным нормам, коэффициент плотности застройки в Новосибирске не должен быть выше 2,5. Однако в середине июля представитель застройщика «СК-Инвест» Никита Галитаров попросил у мэрии разрешение на увеличение плотности до 3,5, то есть на 40%.
Как объясняет координатор организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, в таком случае застройщик смог бы построить на этом участке дополнительно 3762 квадратных метра жилплощади, что принесло бы более 300 миллионов рублей к выручке от продажи этих квартир.
В августе Галитарову разрешили нарушить норму — повысили коэффициент плотности с 2,5 до 2,98. По словам Рязанцева, с таким коэффициентом плотность вырастет на 19,2% и дополнительно даст застройщику 1805 квадратных метров площади и около 4 460 800 рублей выручки.
Теперь застройщику осталось собрать все необходимые документы и получить в мэрии разрешение на строительство.
Что тревожит жителей
— Почему у меня вопросы к этому? Первое — это близость школы. Участок стоит вплотную к школе, между ними даже проезда нет, только проход. Второе — рядом с ним есть вышка, если не ошибаюсь, телевизионная, у которой есть излучение. У нас уже была история, когда застройщик начал строить 25 этажей у телецентра, а прокуратура его заставила снизить этажность до 18 или 16. И третье беспокойство — на каком основании ему дают разрешение? — рассказывает Михаил Рязанцев. — На основании чего отклонения такие большие? Все участки нужно строить 2,5, почему кому-то можно больше, а кому-то нет? Участок был приобретен, он же не в наследство достался, то есть они видели, что он неудобный. Они пишут, что участок неудобный для строительства — это не проблема города. Я понимаю, если бы участок был на горе или кривой, но участок нормальный, можно построить высотку без отклонения от параметров. Почему нужно давать отклонение от параметров, я не понимаю. Застройщик отклоняется от правил. Есть участок, на нем можно построить жилой дом по нормативам. Почему нужно отклонятся от нормативов в большую сторону? Это просто жадность застройщика, я считаю.
Жители микрорайона составили открытое письмо, в котором указали на то, что социальная инфраструктура микрорайона не рассчитана на ещё один дом (есть в распоряжении редакции). В письме указано, что школа работает в две смены, а в местной поликлинике нет записи на 3 недели вперед.
Кто стоит за стройкой
По данным Росреестра, ещё в декабре участком владел Александр Бурнашов, он сдавал его в аренду строительной фирме ООО «Вира». В апреле его выкупил Никита Галитаров.
Никита Галитаров — председатель Совета директоров «СК-Инвест», член комиссий Совета по нормативам и по расселению и сносу ветхого и аварийного жилья. Его отец — Дмитрий Галитаров, учредитель и директор строительной компании «СК-Инвест».
В короткой беседе с журналистом НГС Дмитрий Галитаров сообщил, что на участке у 210-й школы они «ничего не делают»:
— Мы ничего там не делаем. <...> Разрешение получено, будем решать, что дальше. <...> [Решение] зависит от экономической ситуации на рынке, — сообщил Галитаров.
На вопрос о близости школы и плотности застройки Галитаров ответил, что эти аспекты также будут учитываться.
НГС отправил запрос в строительную компанию для развернутого комментария, но на момент публикации ответ не пришел.
Компания «СК-Инвест» построила несколько домов в Новосибирске, один из них — клубный дом на Чаплыгина. Это 8-этажный дом всего на 35 квартир — площадью от 52 до 250 кв. м, в части из них можно установить камин (для этого предусмотрены дымоходы). Высота потолков — 3–5 метров. На последних этажах есть двухуровневые квартиры, а на крыше дома — терраса для отдыха.
По данным сайта N1.RU, 3-комнатная квартира в этом доме стоит 15 миллионов рублей, «однушку» можно купить за 8 миллионов. Квартиру там купил и сам директор компании Дмитрий Галитаров.
Ещё один проект этой строительной компании — ЖК «Гагаринский» — один из самых высоких домов города. Высота дома на Линейной вместе со шпилем достигает 101,6 м. «Трешка» в этом ЖК стоит от 10 до 13 миллионов, самая дешевая однокомнатная — 4 миллиона.