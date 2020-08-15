Как люди летают по Европе в разгар коронавируса: история сибирячки

Наталья Сухарева живёт между Испанией и Россией. Недавно она прилетела в Новосибирск через Стамбул и Москву. Как сейчас проходят перелёты в условиях ковидных ограничений, свободно ли люди перемещаются по Европе, какие новые правила появляются, а какие услуги не работают. Публикуем её рассказ.
Сначала мы думали лететь через Минск, но девять часов в машине с ребёнком на отрезке Минск — Москва не казались чем-то привлекательным, поэтому, как только открыли Стамбул, мы купили билеты. Гипотетические прямые рейсы не рассматривали из-за постоянных отмен.
Из Барселоны в Стамбул мы летели турецкими авиалиниями, Стамбул — Москва — Новосибирск — «Аэрофлотом». Можно было сделать наоборот: лететь «турками» до Москвы и потом нашими в Новосибирск, но у «Аэрофлота» намного мягче условия по багажу, поэтому выбрали такой вариант.
О ценах: они кусаются. Даже эконом стоил дороже обычного, но выбирать сейчас особенно не из чего. Через Минск получалось примерно столько же по деньгам, а комфорта меньше.
Летели дневными рейсами, так как ночными летать с ребёнком тяжело. Поэтому получилось трое суток и две ночи в отелях при аэропортах Стамбула и Москвы. Менее нежным можно добраться быстрее. Ну и багаж пришлось самим переставлять в Стамбуле, сквозной регистрации не было.
Что творится в аэропортах
Людей пока мало, стоек регистрации тоже, сокращено количество открытых входов в аэропорты, изменены привычные стойки авиакомпаний, многие магазины и сервисы закрыты. Везде стоят стенды с дезинфицирующими жидкостями — целый бизнес-сегмент прямо из воздуха вырос.
Некоторые авиакомпании вводят более жёсткие ограничения по багажу. На отрезке Барселона — Стамбул (турецкие авиалинии) пассажиров не садили на средний ряд, в салон запускали только с маленькими сумками весом не более 4 кг, ручную кладь до 8 кг забирали на ленте при стойке регистрации (бесплатно), а не около самолёта, как это иногда делают, когда на полках кончается место. Говорили, что верхние полки будут закрыты, их нельзя будет использовать, поэтому можно брать только то, что поместится под кресло. В реалиях полки были открыты и было неясно, зачем они это устроили. Но выглядело солидно.
Хорошо тем, кто едет налегке
Наша хитрая идея обмануть турков и купить хамон в подарок после регистрации, чтобы его не взвешивали на стойке, с треском провалилась по причине закрытости обоих магазинов.
В некоторых аэропортах нет тележек (опять же Барселона), нужно иметь это в виду.
В общем, хорошо тем, кто умеет путешествовать налегке. И это не мы.
Кстати, во всех странах и авиакомпаниях ситуация разная, поэтому на других направлениях всё может быть по-другому. Более того, нормы и правила постоянно меняются, так что теперь перед каждым вылетом лучше проверять требования и читать отзывы, насколько они соблюдаются, или быть готовым соблюдать всё.
Обед турки выдали в бумажных пакетах, сильно ограниченного объёма, наесться этим бутербродом и кусочком бисквита можно было разве что ребёнку, и то ненадолго. Так что голодным в надежде на еду в самолёте сейчас лучше не садиться или планируйте разгрузочные дни.
А вот «Аэрофлот» (Стамбул — Москва) кормил хорошо. Но сколько же там пластика!
И сервис в «Аэрофлоте» был отличным, даже в экономе, я уже отвыкла от такого в европейских дискаунтерах, которыми часто приходится летать по Европе (кстати, там сейчас не разрешены горячие напитки).
Очередь на сдачу коронавирусного анализа
Везде проверяют температуру. При входе в аэропорт, при посадке в самолёт, при заселении в отель. Что делают с теми, у кого выше нормы, не знаю. Перед каждым прилётом заполняешь форму, что ты не болеешь и не был в контакте, указывая номер рейса и место в салоне самолёта. Её регистрирует страна, в которую въезжаешь. При передвижении по Испании можно получить специальный QR-код, если заполнить анкету заранее на сайте.
В России мы были обязаны в течение 72 часов после прилёта сдать тест на коронавирус методом ПЦР. В Шереметьево организована сдача такого теста в медпунктах терминалов D и B. Но везде была очередь, и мы оставили сдачу на Новосибирск. Хотя сдавать именно там имеет смысл, так как меньше шансов пересечься с реально больными людьми.
В Шереметьево перед выходом в город стоят стойки, где сотрудники Роспотребнадзора собирают бумаги, по которым потом будут отслеживать, сдали мы тест или нет.
В Европе все носят маски, в Новосибирске — максимум каждый третий
Также везде, кроме России, запрещено питание по типу шведского стола. В отелях и бизнес-залах еду выдают сотрудники в масках и перчатках. В «Рэдиссоне» в Шереметьево мы поняли почему — все берутся за щипцы, которыми накладывают еду, трогают стаканы, кнопки кофе-машин и так далее. Естественно, обеззараживать себя после каждого действия с едой не будешь. А риски заразиться повышаются.
В отелях часто урезаны обычные сервисы: где-то не работает спа, где-то ресторан только на террасе, ограничения в меню. Сами меню в виде QR-кодов (это, кстати, удобно). Цены везде уверенно поползли вверх. К этому нужно быть готовыми.
В аэропортах Испании и Стамбула, в самолётах и отелях абсолютно все носят маски: и сотрудники, и путешественники. Маски обязательно выдают на входе в самолёт, в «Аэрофлоте» на входе можно было взять, можно было не брать, но через два часа всех, у кого были простые одноразовые, настоятельно просили их поменять и выдали тем, у кого не было своей.
В аэропорту Шереметьево маски были надеты через одного, а в Новосибирске их надевают максимум треть пассажиров. И, судя по всему, сотрудники биться за выполнение этого правила не готовы.
В целом перелёты прошли комфортно. Пока туристов немного, сотрудники аэропортов и авиакомпаний справляются, почти везде они доброжелательны или по крайней мере адекватны. Очередей на паспортных контролях не было, можно было не бежать из самолёта, сломя голову. Хотя мы слышали про задержки в час-два, когда самолёт уже на полосе. Нам в этом плане повезло.
Там, где требуют соблюдения социальной дистанции, возникают задержки при посадке. С этим же связана отмена некоторых привилегий для приоритетных пассажиров (например, приоритетная посадка): садят всех чётко с хвоста, по возможности стараются развести потоки и произвести посадку максимально быстро. В общем, летать можно, но быть готовыми к ограничениям и особенностям нужно.
Планируете поехать в путешествие за границу до конца 2020 года?
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