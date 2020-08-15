Как люди летают по Европе в разгар коронавируса: история сибирячки

Некоторые авиакомпании вводят более жёсткие ограничения по багажу. На отрезке Барселона — Стамбул (турецкие авиалинии) пассажиров не садили на средний ряд, в салон запускали только с маленькими сумками весом не более 4 кг, ручную кладь до 8 кг забирали на ленте при стойке регистрации (бесплатно), а не около самолёта, как это иногда делают, когда на полках кончается место. Говорили, что верхние полки будут закрыты, их нельзя будет использовать, поэтому можно брать только то, что поместится под кресло. В реалиях полки были открыты и было неясно, зачем они это устроили. Но выглядело солидно.



Хорошо тем, кто едет налегке

Наша хитрая идея обмануть турков и купить хамон в подарок после регистрации, чтобы его не взвешивали на стойке, с треском провалилась по причине закрытости обоих магазинов.



В некоторых аэропортах нет тележек (опять же Барселона), нужно иметь это в виду.



В общем, хорошо тем, кто умеет путешествовать налегке. И это не мы.



Кстати, во всех странах и авиакомпаниях ситуация разная, поэтому на других направлениях всё может быть по-другому. Более того, нормы и правила постоянно меняются, так что теперь перед каждым вылетом лучше проверять требования и читать отзывы, насколько они соблюдаются, или быть готовым соблюдать всё.