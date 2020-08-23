Ликбез о популярной кишечной инфекции: она особенно опасна для малышей — какие симптомы и как лечить

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Что такое ротавирус
Ротавирус — это инфекционное заболевание, которое относится к группе острых кишечных инфекций вирусной этиологии. Пути передачи — контактный и фекально-оральный (с пищей или водный). В основном им заражаются, когда не соблюдают санитарно-гигиенические нормы.
— Распространённость вируса — повсеместная: встречается как в развивающихся, так и в развитых странах. В частности на распространённость вируса влияет наличие вакцинации на территории стран. Например, в США она широко распространена, поэтому заболеваемость ротавирусной инфекцией низкая. Там чаще регистрируется норовирусная инфекция. В исследованиях отчётливо прослеживается, что заболеваемость после введения программы вакцинации значительно снизилась, — рассказывает Дмитрий Капустин.
У нас тоже есть возможность поставить вакцину от ротавируса желающим. Нужно, чтобы педиатр одобрил вакцинацию, потому что есть противопоказания. В основном вакцинируют в возрасте шести недель, потому что пик заболеваемости приходится на период от шести недель до шести месяцев.
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Основные симптомы
Подъём температуры, боли в животе, особенно в пупочной области, рвота, жидкий стул.
К менее распространённым симптомам относится катаральный синдром — в начале он напоминает ОРВИ лёгкого течения. Человека может беспокоить першение в горле, редкий кашель, заложенность носа. В дальнейшем уже проявляется повышением температуры и появлением кишечной симптоматики — боли в животе и жидкий стул. После появления таких симптомов можно говорить о том, что это ротавирусная инфекция.
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Можно ли перепутать симптомы ротавируса с коронавирусом
Да. Обычные коронавирусы (не SARS-CoV2) так и проявляются: сначала симптомы ОРВИ, а потом симптомы кишечной инфекции.
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Какие виды диагностики существуют
Когда человек поступает с кишечной инфекцией, ему проводят спектр исследований: бактериальный анализ кала, рвотных масс, потому что есть не только вирусные, но и бактериальные инфекции, такие как сальмонеллёз, дизентерия и так далее. ПЦР на выявление вирусов: в Новосибирске наиболее встречающиеся — это норовирусы, ротавирусы и астровирусы.
— У нас в инфекционной больнице также смотрят на возбудителя амебиаза — это уже простейшая инфекция, возбудитель которой дизентерийная амёба, — замечает Дмитрий Капустин.
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Как лечат от ротавируса
Используется общее для многих кишечных инфекций правило — во-первых, нужно остановить потери жидкости с помощью энтеросорбентов, начиная от активированного угля, заканчивая энтеросгелями, полисорбом. Во-вторых, нужно восполнить потери: просто пить воду недостаточно, нужно пить специальные растворы, например, регидрон. Потому что при жидком стуле идёт потеря не только воды, но и ионов — натрия, калия и так далее, которые участвуют во многих жизненно важных процессах в нашем организме. Такие же растворы пьют спортсмены, которые бегают на дальние дистанции, футболисты.
Ещё используются противовирусные препараты, жаропонижающие в зависимости от состояния. А также пробиотики, синбиотики, такие как нормобакт, аципол. Помимо вирусных кишечных инфекций есть еще бактериальные, которые протекают тяжелее и требуют специфической терапии.
Кроме того, нужна общеукрепляющая терапия, в частности сезонная витаминотерапия. Профилактика, как у коронавируса: соблюдать правила личной гигиены, мыть руки и продукты.
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Сколько времени протекает заболевание
В среднем основные симптомы протекают от трёх до пяти дней на фоне малоинтенсивного лечения. Если лечение ведётся в стационаре, то симптомы купируются, как правило, на второй-третий день. Часто вирусные кишечные инфекции не требуют специфической терапии, только восполнение запаса жидкости и энтеросорбенты.
Если, например, один день всё длится, это может быть пищевая токсикоинфекция: когда продукты неправильно хранятся, в них развиваются бактерии, которые вырабатывают токсины, а потом человек съедает такую пищу. Заболевание развивается в таком случае не за счёт попадания бактерий, а за счёт попадания токсинов. Когда токсины выводятся, заболевание прекращается.
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Чем опасен ротавирус
В первую очередь, ротавирус опасен для детей, потому что у них адаптивные механизмы к обезвоживанию ещё не сформированы окончательно, поэтому оно наступает быстрее, чем у взрослых. Как правило, для взрослых людей молодого возраста без хронических заболеваний всё благоприятно проходит, а вот для людей с сопутствующими заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы, эндокринной, с сахарным диабетом, это грозит осложнениями.
— У них развивается гемоконцетрация (сгущение крови) на фоне обезвоживания и усиливается тромбообразование. Если склонность к тромбообразованию изначально есть, то могут наступить серьёзные сосудистые катастрофы, такие как инфаркт, инсульт, — заключает инфекционист.
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