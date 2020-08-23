Ликбез о популярной кишечной инфекции: она особенно опасна для малышей — какие симптомы и как лечить

Ротавирус — это инфекционное заболевание, которое относится к группе острых кишечных инфекций вирусной этиологии. Пути передачи — контактный и фекально-оральный (с пищей или водный). В основном им заражаются, когда не соблюдают санитарно-гигиенические нормы.



— Распространённость вируса — повсеместная: встречается как в развивающихся, так и в развитых странах. В частности на распространённость вируса влияет наличие вакцинации на территории стран. Например, в США она широко распространена, поэтому заболеваемость ротавирусной инфекцией низкая. Там чаще регистрируется норовирусная инфекция. В исследованиях отчётливо прослеживается, что заболеваемость после введения программы вакцинации значительно снизилась, — рассказывает Дмитрий Капустин.



У нас тоже есть возможность поставить вакцину от ротавируса желающим. Нужно, чтобы педиатр одобрил вакцинацию, потому что есть противопоказания. В основном вакцинируют в возрасте шести недель, потому что пик заболеваемости приходится на период от шести недель до шести месяцев.