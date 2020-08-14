Выросла и стала джипом: смотрим на крошечную «Оку», переделанную во внедорожник — что с ней сотворили

Сегодня на НГС рассказываем о маленькой легковушке «Оке», переделанной во внедорожник. Владелец машины Роман использует ее для поездок на рыбалку, для вылазок на природу и просто для катания по полям. Что он сделал с этим автомобилем — подробности в материале Дмитрия Косенко.
Это «Ока» (ВАЗ-1111) выпущена в 2005 году. В прошлой жизни она была обычной неприметной легковушкой, а сейчас это настоящий джип, хоть и маленький. Роман искал себе что-то такое для бездорожья и вот нашел.
— У меня был квадроцикл, и как-то я нашел объявление о такой необычной переделанной «Оке», — рассказывает Роман. — Я заинтересовался, так как иногда рыбачу, за грибами езжу.
Созвонился с хозяином и выяснил, что тот приобрел её в «УАЗ-центре», там машину и переделали. Такой мини-джипик экспедиционный получился.
— Необычная машина, для себя я решил, что ездить на рыбалку буду на ней, на бездорожье, — вспоминает Роман. — Машина эксплуатируется только летом, я посмотрел — в хорошем состоянии, не гнилая, не битая, не сыпется.
В автомобиле проведен ряд серьезных усовершенствований, изменена подвеска, увеличен дорожный просвет.
Стойки стоят усиленные, неродные, для того, чтобы поставить широкие колеса от квадроцикла. Дополнительные навесы, кенгурятник, дополнительные фары освещения, багажник, пороги, лебедка.
Из-за стоек машина приподнята, клиренс у нее стал больше сантиметров на 10 по сравнению с обычной «Окой».
Двигатель родной, 33 лошадиных силы, 0,7 литра объем. Слабоватенький, но из-за веса машина проскакивает бездорожье.
На передней оси установлен самоблокирующийся дифференциал, который позволяет не буксовать и эффективнее справляться с грязью.
— У нее дифференциал стоит впереди, то есть два колеса гребут одновременно. Плюс если где-то застрял, то лебедка поможет всегда. Можно выехать из бездорожья, — показывает Роман свой необычный автомобиль.
— На ходу на этой резине от квадроцикла она по бездорожью, по полям, мягко идет, хорошо проскакивает кочки, сглатывает.
— Естественно, на асфальте из-за того, что резина грязевая, всё время гул стоит. Ну машина предназначена для пересеченной местности. По асфальту я ездил километров 70–80 в час, — продолжает описывать машину Роман. — Расход мне очень нравится, ездил к родственникам в деревню за 100 километров от Новосибирска, полный бак заправлял, литров 40. В круг получилось 300 километров, приехал домой, а у меня еще осталось. Литра 4, максимум 5 на сотню.
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