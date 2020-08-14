Выросла и стала джипом: смотрим на крошечную «Оку», переделанную во внедорожник — что с ней сотворили

Созвонился с хозяином и выяснил, что тот приобрел её в «УАЗ-центре», там машину и переделали. Такой мини-джипик экспедиционный получился.

— Необычная машина, для себя я решил, что ездить на рыбалку буду на ней, на бездорожье, — вспоминает Роман. — Машина эксплуатируется только летом, я посмотрел — в хорошем состоянии, не гнилая, не битая, не сыпется.