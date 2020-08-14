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Выросла и стала джипом: смотрим на крошечную «Оку», переделанную во внедорожник — что с ней сотворили

Рассказ Романа об «Оке» (ВАЗ-1111), которая теперь с легкостью преодолевает бездорожье

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Видели такую машину на улицах Новосибирска?

Видели такую машину на улицах Новосибирска?

Сегодня на НГС рассказываем о маленькой легковушке «Оке», переделанной во внедорожник. Владелец машины Роман использует ее для поездок на рыбалку, для вылазок на природу и просто для катания по полям. Что он сделал с этим автомобилем — подробности в материале Дмитрия Косенко.

Автомобиль превращен во внедорожник

Автомобиль превращен во внедорожник

Это «Ока» (ВАЗ-1111) выпущена в 2005 году. В прошлой жизни она была обычной неприметной легковушкой, а сейчас это настоящий джип, хоть и маленький. Роман искал себе что-то такое для бездорожья и вот нашел.

Новосибирец поменял квадроцикл на машину

Новосибирец поменял квадроцикл на машину

— У меня был квадроцикл, и как-то я нашел объявление о такой необычной переделанной «Оке», — рассказывает Роман. — Я заинтересовался, так как иногда рыбачу, за грибами езжу.

Автомобиль используется для поездок на природу

Автомобиль используется для поездок на природу

Созвонился с хозяином и выяснил, что тот приобрел её в «УАЗ-центре», там машину и переделали. Такой мини-джипик экспедиционный получился.

— Необычная машина, для себя я решил, что ездить на рыбалку буду на ней, на бездорожье, — вспоминает Роман. — Машина эксплуатируется только летом, я посмотрел — в хорошем состоянии, не гнилая, не битая, не сыпется.

«Ока» оказалась в хорошем состоянии

«Ока» оказалась в хорошем состоянии

Увеличен дорожный просвет

Увеличен дорожный просвет

В автомобиле проведен ряд серьезных усовершенствований, изменена подвеска, увеличен дорожный просвет.

Установлены усиленные стойки

Установлены усиленные стойки

Стойки стоят усиленные, неродные, для того, чтобы поставить широкие колеса от квадроцикла. Дополнительные навесы, кенгурятник, дополнительные фары освещения, багажник, пороги, лебедка.

Клиренс позволяет преодолевать препятствия

Клиренс позволяет преодолевать препятствия

Из-за стоек машина приподнята, клиренс у нее стал больше сантиметров на 10 по сравнению с обычной «Окой».

Двигатель 0,7 литра

Двигатель 0,7 литра

Двигатель родной, 33 лошадиных силы, 0,7 литра объем. Слабоватенький, но из-за веса машина проскакивает бездорожье.

На передней оси — самоблокирующийся дифференциал

На передней оси — самоблокирующийся дифференциал

На передней оси установлен самоблокирующийся дифференциал, который позволяет не буксовать и эффективнее справляться с грязью.

Колеса гребут одновременно

Колеса гребут одновременно

— У нее дифференциал стоит впереди, то есть два колеса гребут одновременно. Плюс если где-то застрял, то лебедка поможет всегда. Можно выехать из бездорожья, — показывает Роман свой необычный автомобиль.

По полям машина едет мягко

По полям машина едет мягко

— На ходу на этой резине от квадроцикла она по бездорожью, по полям, мягко идет, хорошо проскакивает кочки, сглатывает.

На асфальте от колес стоит гул

На асфальте от колес стоит гул

— Естественно, на асфальте из-за того, что резина грязевая, всё время гул стоит. Ну машина предназначена для пересеченной местности. По асфальту я ездил километров 70–80 в час, — продолжает описывать машину Роман. — Расход мне очень нравится, ездил к родственникам в деревню за 100 километров от Новосибирска, полный бак заправлял, литров 40. В круг получилось 300 километров, приехал домой, а у меня еще осталось. Литра 4, максимум 5 на сотню.

Расход бензина — 4–5 литров

Расход бензина — 4–5 литров

— Когда еду, внимание привлекает очень сильно, все показывают пальцем, что клевая машина. Радуются, машут, здороваются, — рассказывает автовладелец<br>

— Когда еду, внимание привлекает очень сильно, все показывают пальцем, что клевая машина. Радуются, машут, здороваются, — рассказывает автовладелец

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