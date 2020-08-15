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«Стала бабушкой в 37 лет». Пять красоток, у которых уже есть внуки, но мы отказываемся в это верить

Они стараются быть примерными бабулями, но не забывают следить за собой — убедитесь сами

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Сложно осознать, что Антонина — бабушка первоклассника

Сложно осознать, что Антонина — бабушка первоклассника

В начале июля мы рассказали историю Юлии Халковой — эффектная брюнетка недавно стала бабушкой. Для своего статуса Юлия отлично выглядит, и чаще её принимают за маму малышки. Вдохновившись рассказом Юлии, мы решили поискать других женщин, глядя на которых невозможно сказать, что они уже бабушки. Пять красоток рассказали нам о том, как знакомые поздравляют их с рождением дочери или сына и сильно удивляются, узнав правду. А они сами, будучи ещё совсем молодыми, только учатся быть образцовыми бабушками.

Антонина, 43 года, домохозяйка (в прошлом — финансовый директор)

У Антонины два внука — старшему 6 лет, младшему 3 года

У Антонины два внука — старшему 6 лет, младшему 3 года

— Я стала бабушкой в 37 лет. Сказать, что не ожидала? Ожидала. Я сама родила дочку в 18 лет, и по мере её взросления мы стали как подружки. Моему старшему внуку 6 лет, младшему 3 года. Бывает, да, что меня принимают за маму — у меня это всегда вызывает улыбку, особенно после того, как я сообщаю, что вообще-то я уже бабушка.

Мы когда гуляем где-то, внуки всё время «бабулькают», я млею от этого. Ну согласитесь, это так мило — бабуля. У окружающих реакция всегда одна — зависание на сопоставление картинки и информации, это всегда весело. Даже когда мы кому-то рассказываем, что у нас внуки, не с первого раза понимают смысл сказанного: «Что? В смысле — внуки? Вам сколько лет-то?». Ну конечно, это приятно, какой смысл отрицать.

Секрета молодости — нет, активный образ жизни и генетика&nbsp;

Секрета молодости — нет, активный образ жизни и генетика 

— Я считаю, что возраст, по большей части, это состояние души. Моей, похоже, до сих пор лет 20. Секрета молодости нет, спасибо генетике, у меня мама тоже на свой возраст не выглядит. Хотя в мои годы пора бы уже стать постоянным клиентом косметолога, но я была на косметических процедурах всего пару раз в жизни, да и крема у меня всего два, из масс-маркета. Сейчас начинаю задумываться, что подходит время, когда сметаной и огурцами уже не обойдёшься.

Ещё немаловажную роль, как мне кажется, играет состояние второй молодости, когда дети уже взрослые, и ты можешь реализовать те хотелки, на которые не хватало времени или смелости раньше. За последние несколько лет в нашей жизни были прыжки с парашютом, с водопадов, с тарзанок, обучение серфингу и дайвингу, и это не предел. Столько всего ещё хочется попробовать! И я попробую, обязательно. Вот это всё и даёт ощущение молодости и неизбежно отражается на внешности.

Наталья, 46 лет, администратор салона красоты

Наталья стала бабушкой в 38 лет&nbsp;

Наталья стала бабушкой в 38 лет 

— К моему большому счастью, я узнала, что стану бабушкой, в 38 лет. Сейчас моей внучке Соне семь лет, осенью исполнится восемь, пойдет уже во второй класс. Очень часто меня принимают за маму Сони, безусловно, это очень приятно. Хотя первое время я смущалась, а теперь — горжусь.

Раньше она смущалась, что её принимают за маму внучки, сейчас же, наоборот, гордится

Раньше она смущалась, что её принимают за маму внучки, сейчас же, наоборот, гордится

Знакомые, с которыми я давно не виделась, когда встречали нас с Соней во время прогулки, поздравляли с рождением дочери. Люди, когда узнают, что я бабушка, недоумевают, но комплименты мне до сих пор приятно слышать. Я молодая бабушка — это главный секрет молодости. Я никогда не делала пластику, не сделала ни одного укола красоты.

Мария, 41 год, декоратор

Мария говорит, что пока не может назвать себя примерной бабушкой, но очень старается

Мария говорит, что пока не может назвать себя примерной бабушкой, но очень старается

— Я стала бабушкой в 40 лет, внуку уже исполнилось 9 месяцев, вылез первый зуб. Примерной бабушкой себя не чувствую, но очень стараюсь. Иногда меня принимают за маму Миши, удивляются (или делают вид). Я сейчас в том возрасте, когда можно ещё или самой родить, или внуков дождаться. Многие мои знакомые рожают ещё одного ребенка, а я уже не хочу, с внуком веселее — часто ползаю с ним на коленках, учу играть в футбол, читаю стихи, варю каши.

Мне очень приятно, когда меня называют мамой — сразу чувствуешь себя моложе. Хотя я знаю, что выгляжу на свои года. В моем возраст нужно вдвое больше уделять времени себе, но его-то как раз и не хватает. Если смотреть на мою маму, то она тоже выглядит хорошо, на свой возраст, так что это генетика. Не бойтесь рано становиться мамами и бабушками, это же здорово, когда ты ещё молодой, можешь видеть и растить ещё одно своё поколение потомков, своё продолжение.

Ирина, 51 год, не работает (в прошлом — майор МВД в запасе)

Ирина очень хотела внучку, но родился внук — сейчас Елисею 10 месяцев

Ирина очень хотела внучку, но родился внук — сейчас Елисею 10 месяцев

— Мне нравится быть бабушкой, хотя таковой я себя не ощущаю, в душе мне всё ещё 20 лет. Я редко провожу время с внуком, но мне нравится, когда на нас обращают внимание. Те, кто знает меня и не знает мой возраст, удивляются тому, что я бабушка. Моя же реакция — удивление и смятение, хотя это не произошло внезапно.

Я хотела внучку, у меня в семье одни мальчики, даже собака. Я очень люблю рукоделие — шить, вязать, думала, что, если у меня родится внучка — буду шить и вязать для неё вещи и наряжать, как куколку, а когда она подрастет — обучу всем премудростям рукоделия. Но родился мальчик — вещи я ему так же и вяжу, и шью, разве что его обучать этим навыкам не придется.

Я активный человек, смотрю на жизнь с позитивом, много гуляю, особенно с собакой, люблю путешествовать, состояние души напрямую отражает то, как ты выглядишь. Дома занимаюсь гимнастикой, йогой. Тщательно слежу за собой — косметолог, маникюр, педикюр, спа, различные маски. Стараюсь не выходить из дома без макияжа, прохожу курсы терапии для поддержания тонуса кожи лица — морщинку на лице обычным кремом уже не уберешь.

Виктория, 45 лет, тренер по фитнесу, инженер, художник

— Мы всей семьёй живем в Италии, в городе Тоскана. Я вышла замуж за итальянца, и его старшая дочь родила нам внучку, сейчас девочке четыре года. По-итальянски я называюсь деревянной бабушкой.

— Меня принимают и за маму моей внучки, и за сестру моей родной дочери, которой 13 лет. Люди обычно удивляются, когда узнают, кто кому кем приходится. Мне нравится, что на нас обращают внимание, я вообще люблю внимание. За собой я ухаживаю с помощью натуральной косметики, делаю массажи. Секрет молодости? Да, он у меня есть — быть счастливой.

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