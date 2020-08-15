«Стала бабушкой в 37 лет». Пять красоток, у которых уже есть внуки, но мы отказываемся в это верить

В начале июля мы рассказали историю Юлии Халковой — эффектная брюнетка недавно стала бабушкой. Для своего статуса Юлия отлично выглядит, и чаще её принимают за маму малышки. Вдохновившись рассказом Юлии, мы решили поискать других женщин, глядя на которых невозможно сказать, что они уже бабушки. Пять красоток рассказали нам о том, как знакомые поздравляют их с рождением дочери или сына и сильно удивляются, узнав правду. А они сами, будучи ещё совсем молодыми, только учатся быть образцовыми бабушками.
Антонина, 43 года, домохозяйка (в прошлом — финансовый директор)
— Я стала бабушкой в 37 лет. Сказать, что не ожидала? Ожидала. Я сама родила дочку в 18 лет, и по мере её взросления мы стали как подружки. Моему старшему внуку 6 лет, младшему 3 года. Бывает, да, что меня принимают за маму — у меня это всегда вызывает улыбку, особенно после того, как я сообщаю, что вообще-то я уже бабушка.
Мы когда гуляем где-то, внуки всё время «бабулькают», я млею от этого. Ну согласитесь, это так мило — бабуля. У окружающих реакция всегда одна — зависание на сопоставление картинки и информации, это всегда весело. Даже когда мы кому-то рассказываем, что у нас внуки, не с первого раза понимают смысл сказанного: «Что? В смысле — внуки? Вам сколько лет-то?». Ну конечно, это приятно, какой смысл отрицать.
— Я считаю, что возраст, по большей части, это состояние души. Моей, похоже, до сих пор лет 20. Секрета молодости нет, спасибо генетике, у меня мама тоже на свой возраст не выглядит. Хотя в мои годы пора бы уже стать постоянным клиентом косметолога, но я была на косметических процедурах всего пару раз в жизни, да и крема у меня всего два, из масс-маркета. Сейчас начинаю задумываться, что подходит время, когда сметаной и огурцами уже не обойдёшься.
Ещё немаловажную роль, как мне кажется, играет состояние второй молодости, когда дети уже взрослые, и ты можешь реализовать те хотелки, на которые не хватало времени или смелости раньше. За последние несколько лет в нашей жизни были прыжки с парашютом, с водопадов, с тарзанок, обучение серфингу и дайвингу, и это не предел. Столько всего ещё хочется попробовать! И я попробую, обязательно. Вот это всё и даёт ощущение молодости и неизбежно отражается на внешности.
Наталья, 46 лет, администратор салона красоты
— К моему большому счастью, я узнала, что стану бабушкой, в 38 лет. Сейчас моей внучке Соне семь лет, осенью исполнится восемь, пойдет уже во второй класс. Очень часто меня принимают за маму Сони, безусловно, это очень приятно. Хотя первое время я смущалась, а теперь — горжусь.
Знакомые, с которыми я давно не виделась, когда встречали нас с Соней во время прогулки, поздравляли с рождением дочери. Люди, когда узнают, что я бабушка, недоумевают, но комплименты мне до сих пор приятно слышать. Я молодая бабушка — это главный секрет молодости. Я никогда не делала пластику, не сделала ни одного укола красоты.
Мария, 41 год, декоратор
— Я стала бабушкой в 40 лет, внуку уже исполнилось 9 месяцев, вылез первый зуб. Примерной бабушкой себя не чувствую, но очень стараюсь. Иногда меня принимают за маму Миши, удивляются (или делают вид). Я сейчас в том возрасте, когда можно ещё или самой родить, или внуков дождаться. Многие мои знакомые рожают ещё одного ребенка, а я уже не хочу, с внуком веселее — часто ползаю с ним на коленках, учу играть в футбол, читаю стихи, варю каши.
Мне очень приятно, когда меня называют мамой — сразу чувствуешь себя моложе. Хотя я знаю, что выгляжу на свои года. В моем возраст нужно вдвое больше уделять времени себе, но его-то как раз и не хватает. Если смотреть на мою маму, то она тоже выглядит хорошо, на свой возраст, так что это генетика. Не бойтесь рано становиться мамами и бабушками, это же здорово, когда ты ещё молодой, можешь видеть и растить ещё одно своё поколение потомков, своё продолжение.
Ирина, 51 год, не работает (в прошлом — майор МВД в запасе)
— Мне нравится быть бабушкой, хотя таковой я себя не ощущаю, в душе мне всё ещё 20 лет. Я редко провожу время с внуком, но мне нравится, когда на нас обращают внимание. Те, кто знает меня и не знает мой возраст, удивляются тому, что я бабушка. Моя же реакция — удивление и смятение, хотя это не произошло внезапно.
Я хотела внучку, у меня в семье одни мальчики, даже собака. Я очень люблю рукоделие — шить, вязать, думала, что, если у меня родится внучка — буду шить и вязать для неё вещи и наряжать, как куколку, а когда она подрастет — обучу всем премудростям рукоделия. Но родился мальчик — вещи я ему так же и вяжу, и шью, разве что его обучать этим навыкам не придется.
Я активный человек, смотрю на жизнь с позитивом, много гуляю, особенно с собакой, люблю путешествовать, состояние души напрямую отражает то, как ты выглядишь. Дома занимаюсь гимнастикой, йогой. Тщательно слежу за собой — косметолог, маникюр, педикюр, спа, различные маски. Стараюсь не выходить из дома без макияжа, прохожу курсы терапии для поддержания тонуса кожи лица — морщинку на лице обычным кремом уже не уберешь.
Виктория, 45 лет, тренер по фитнесу, инженер, художник
— Мы всей семьёй живем в Италии, в городе Тоскана. Я вышла замуж за итальянца, и его старшая дочь родила нам внучку, сейчас девочке четыре года. По-итальянски я называюсь деревянной бабушкой.
— Меня принимают и за маму моей внучки, и за сестру моей родной дочери, которой 13 лет. Люди обычно удивляются, когда узнают, кто кому кем приходится. Мне нравится, что на нас обращают внимание, я вообще люблю внимание. За собой я ухаживаю с помощью натуральной косметики, делаю массажи. Секрет молодости? Да, он у меня есть — быть счастливой.
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