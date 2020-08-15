«Стала бабушкой в 37 лет». Пять красоток, у которых уже есть внуки, но мы отказываемся в это верить

— Я стала бабушкой в 40 лет, внуку уже исполнилось 9 месяцев, вылез первый зуб. Примерной бабушкой себя не чувствую, но очень стараюсь. Иногда меня принимают за маму Миши, удивляются (или делают вид). Я сейчас в том возрасте, когда можно ещё или самой родить, или внуков дождаться. Многие мои знакомые рожают ещё одного ребенка, а я уже не хочу, с внуком веселее — часто ползаю с ним на коленках, учу играть в футбол, читаю стихи, варю каши.



Мне очень приятно, когда меня называют мамой — сразу чувствуешь себя моложе. Хотя я знаю, что выгляжу на свои года. В моем возраст нужно вдвое больше уделять времени себе, но его-то как раз и не хватает. Если смотреть на мою маму, то она тоже выглядит хорошо, на свой возраст, так что это генетика. Не бойтесь рано становиться мамами и бабушками, это же здорово, когда ты ещё молодой, можешь видеть и растить ещё одно своё поколение потомков, своё продолжение.



Ирина, 51 год, не работает (в прошлом — майор МВД в запасе)