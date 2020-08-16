Свиньи в бору: как одно из красивейших мест Новосибирска превратилось в огромную километровую свалку

Коронавирус заставил новосибирцев вспомнить, что в городе есть своё море, пляжи и леса. Люди стали массово выезжать на природу и оставлять кучи мусора. Его складируют в кустах, под деревьями и даже развешивают на ветках. Экологической полиции в Новосибирске нет, а власти не успевают разгребать мусорные горы. Сторонник бережного отношения к природе Елизавета Бражник показала и рассказала, как горожане превратили лес в свалку на примере одного бора. Публикуем её колонку.
Новосибирск не очень-то красивый город. Большинство зданий уродливые, дороги раздолбанные и грязные, в воздухе пыль и сажа, а временами вонь от свинофермы, повсюду магазины и киоски а-ля 90-е, заборы из сайдинга и много чего еще «радующего» глаз.
Но есть красивые, уютные и приятные места. Их не так много, но пока они есть. Этим летом у меня на глазах одно из красивейших мест Новосибирска превратилось в огромную километровую свалку. И я спрашиваю себя: почему мы, жители Новосибирска, не можем сохранить то, что пока еще не изуродовано?
Что в голове у человека, который ставит палатку рядом с огромной воняющей кучей мусора и там же начинает жарить шашлыки, выпивать и общаться с друзьями?
Что в голове у человека, который приезжает с детьми отдохнуть в лес, очищает от мусора площадку, ставит туда свои палатки, а мусор скидывает неподалеку, за периметр своего стойбища?
Что в голове у жителей Новосибирска, которые совместными усилиями превратили прекрасный лес на берегу Обского моря в зловонную свалку?
Я пишу про Чемской бор в Советском районе Новосибирска. Сейчас это куча мусора вперемешку с людьми, палатками, машинами и гоп-какофонией из десятков колонок. Все это окутывают запах жареного мяса и зловонный смрад от тухнущих на жаре отбросов после отдыха человека.
В этом году из-за коронавируса почти все горожане остались в Новосибирске, уехать за границу или в привычные места отдыха не получилось. И вот, полчища людей из города ринулись в лес к морю, отдохнуть от квартиры и города. Я не против отдыхающих, но мне грустно видеть, как люди гадят рядом с собой и вокруг. Нет проблем, если бы они это делали у себя дома, но они хотят отдохнуть на берегу моря в сосновом лесу. Они превращают лес в свалку и продолжают там отдыхать. По сути, эти люди уже отдыхают на свалке и их это не смущает.
Не понимаю, почему привезти в лес пакеты с продуктами и напитками человек может, а увезти обратно то же самое, только пустое, уже никак. Возможно, потому что это грязное и плохо пахнет, а машина-то чистая. Или они думают, что в лесу есть люди, которые приберут мусор, главное — собрать все в пакеты. Но что-то мне подсказывает, что большинство оставляющих мусор вообще ни о чем не думает.
Наверное, им плевать на лес, пляж и других людей. Я думаю, у тех, кто оставляет после себя кучи мусора в лесу, нет ощущения, что эти лес и море — это их лес и море, это их дом, их город, их страна. У этих ребят есть только они, их квартиры и машины. Они точно могут сказать про себя «моя хата с краю». Мне кажется, это вообще типичное восприятие жизни для большинства жителей России.
К таким же людям я отношу тех, кто прибрался в квартире, а вонючий мусорный пакет выставил на площадку за дверь. Туда же тех, кто из окна машины выкидывает на обочину пачку от сигарет или бутылку от воды. Они же — те, кто гуляет с огромной собакой по городу и не убирает за ней. С ними же — те, кто паркуется на газонах и тротуарах. Список большой, главная мысль — этим людям плевать на все, что происходит за периметром их места обитания. Плевать, потому что это чужое и этим можно пользоваться, пользоваться можно, как захочешь, потому что никто тебя не накажет.
Осуждать и перевоспитывать таких людей бессмысленно и энергозатратно. Надеяться на рост их самосознания и ответственности — смешно. Остается принять жесткие меры против этого произвола. Сейчас этих мер нет. Бессмысленных и жестких законов у нас полно и относительно чего угодно, но только не насчет сохранения природы. Или они есть, но не работают.
А можно было бы сделать, как в Сингапуре. Индийцев там больше трети населения, и они не фанаты чистоты и порядка. До определенного времени город был завален отходами жизнедеятельности людей, и никто особенно этим не озадачивался. К власти пришел Ли Кван Ю и ввел чудовищные штрафы для людей, которые мусорят. Сейчас Сингапур — один из самых чистых городов мира.
Почему бы нашей власти не последовать их примеру? Почему машины на штрафстоянки у нас очень резво увозят и берут за это приличные штрафы, а за тем, что происходит в лесу, чиновники не следят? В Сингапуре диктатура, у нас — почти. Мне кажется, их путь вполне наш рецепт.
10 августа должен был выйти из отпуска глава администрации Советского района Дмитрий Михайлович Оленников и заняться этой проблемой. Общественники отправили письма региональному оператору «Экология-Новосибирск». По идее, эта организация должна обязать владельца территории, а это муниципалитет (мэрия, администрация Советского района), убрать эти кучи мусора и сделать так, чтобы такое не повторялось. В прошлую субботу сотрудники администрации Советского района и волонтеры вышли на уборку Чемского бора. Убрали метров 200, мусор оставили в мешках в лесу, мусорные контейнеры никто не поставил, въезд в лес на машинах не загородили.
Люди мусорят в лесу ближе к морю; к счастью, вглубь леса на машинах не доезжают. Теперь мы катаемся на велосипедах только там. Недавно видели маленького ежонка, по соснам прыгают белки, вверху кричат птенцы коршунов, воздух пахнет раскаленной на солнце хвоей. Там же можно покататься на лошадях по еще чистым тропам леса. Мне так хочется все это сохранить и сделать так, чтобы побережье тоже стало чистым и красивым.
Полиция, Росгвардия, чиновники, депутаты, кто-нибудь! У нас на каждый чих и одиночный пикет приезжает группа полицейских. Приезжайте в Чемской бор, здесь тоже нарушают закон.
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