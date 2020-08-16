Свиньи в бору: как одно из красивейших мест Новосибирска превратилось в огромную километровую свалку

Но есть красивые, уютные и приятные места. Их не так много, но пока они есть. Этим летом у меня на глазах одно из красивейших мест Новосибирска превратилось в огромную километровую свалку. И я спрашиваю себя: почему мы, жители Новосибирска, не можем сохранить то, что пока еще не изуродовано?



Что в голове у человека, который ставит палатку рядом с огромной воняющей кучей мусора и там же начинает жарить шашлыки, выпивать и общаться с друзьями?



Что в голове у человека, который приезжает с детьми отдохнуть в лес, очищает от мусора площадку, ставит туда свои палатки, а мусор скидывает неподалеку, за периметр своего стойбища?



Что в голове у жителей Новосибирска, которые совместными усилиями превратили прекрасный лес на берегу Обского моря в зловонную свалку?



Я пишу про Чемской бор в Советском районе Новосибирска. Сейчас это куча мусора вперемешку с людьми, палатками, машинами и гоп-какофонией из десятков колонок. Все это окутывают запах жареного мяса и зловонный смрад от тухнущих на жаре отбросов после отдыха человека.

