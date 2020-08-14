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Скромняга в пиджаке: как выглядел и кого любил скандальный рэпер Элджей до того, как стал звездой

Мы нашли бывшую девушку знаменитого сибиряка — её тоже зовут Настя, и она красотка

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К своему эпатажному образу Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера) пришел постепенно

К своему эпатажному образу Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера) пришел постепенно

Если ты становишься знаменитым, твою жизнь рассматривают под микроскопом со всех сторон. Рэпер Элджей из тех, кто свято охраняет свою приватность, но кое-что всё таки попадает в интернет. Мы нашли несколько милых фотографий, где малыш в шляпе из Новосибирска ещё не знает, что будет носить белые линзы и петь песни, на которые станут жаловаться общественники. А также разыскали фото его бывшей возлюбленной. Кто же смог покорить сердце Элджея до Насти Ивлеевой?

Детство

Сибиряк с детства тяготел к неординарным нарядам

Сибиряк с детства тяготел к неординарным нарядам

Алексей Узенюк — наш земляк. Родился и вырос в Новосибирске. Здесь же учился в школе № 33 на улице Линейной (теперь это 9-я гимназия). Элджей не был отъявленным хулиганом или грозой подворотен — учился неплохо, в аттестате всего одна тройка.

Алексей был пухленьким и скромным — если сейчас зайти в любую российскую школу, то в коридорах вы увидите немало таких ребят. В старших классах увлекся рэпом и сменил стиль в одежде, но всё равно оставался приятным и неконфликтным парнем, как вспоминают учителя. Когда они просили его одеться поприличнее, он не перечил и на следующий день появлялся в школе в черном классическом костюме. Уже позже Алексей пытался создать себе репутацию «плохого и злого», говоря, что окончил всего 9 классов. Но мы-то знаем, что Леша прилежно доучился до 11-го.

Как вам трансформация имиджа?

Как вам трансформация имиджа?

На первый баттл звезда молодежи пришел, когда ему было всего 13.

Любовь и «Минимал»

В начале карьеры Элджей встречался с сибирячкой Анастасией Дроздовой. Они ровесники, Настя всего на несколько месяцев старше рэпера. По разговорам, Настя и Алексей начали встречаться ещё в Новосибирске и жили здесь вместе, а потом переехали. Вот одно из последних фото в её Instagram.

Судя по нему, сейчас Анастасия в отношениях и живет в Москве.

А вот старые фото, на которых Узенюк и Дроздова вместе. Кстати, рэпер всегда скрывал от поклонников свою личную жизнь, и только редкие кадры попадали в Сеть. Именно Дроздовой исполнитель посвятил свой трек «Минимал». Последний раз пару видели вместе примерно в начале 2018 года.

Элджей говорил, что не изменял Насте на протяжении их отношений. По свидетельствам знакомых пары, быт у них был почти семейным

Элджей говорил, что не изменял Насте на протяжении их отношений. По свидетельствам знакомых пары, быт у них был почти семейным

Как вам пара?

Как вам пара?

    Что сейчас

    6 сентября 2019 года СМИ сообщили, что Алексей Узенюк женился на ведущей «Орла и решки» Насте Ивлеевой. Позже выяснилось, что это правдa. Девушка выложила на своей странице в Instagram фотографию Элджея с подписью «Муж».

    До этого Ивлеева и рэпер встречались больше года. 8 марта он выпустил новый клип на песню California, который посвятил своей возлюбленной (так, по крайней мере, считают поклонники). А через год Элджей собрал всю свою семью на концерте в Новосибирске, пришел даже его дедушка. На нем эпатажный сибиряк признался в любви новосибирцам.

    Недавно звездная пара заболела коронавирусом.

    — Вирус никуда не делся, будьте осторожны, — коротко написала в Instagram Ивлеева, пообещав рассказать подробности позже.

    По её словам, первым простудное недомогание почувствовал её муж Элджей, затем на 4-й или 5-й день болезни у него пропал вкус. Сама же девушка испытывала головные боли и страдала от насморка.

    — Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть ковид, у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал «корону» уже у всей семьи. В целом по самочувствию всё терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтобы у родителей не было никаких осложнений, — отметила видеоблогер.

    Она также добавила, что семья находится под круглосуточным наблюдением врачей, и попросила подписчиков не давать советы по лечению.

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    Настя ИвлееваОрел и РешкаЭлджей
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