Скромняга в пиджаке: как выглядел и кого любил скандальный рэпер Элджей до того, как стал звездой

На первый баттл звезда молодежи пришел, когда ему было всего 13.



Любовь и «Минимал»

В начале карьеры Элджей встречался с сибирячкой Анастасией Дроздовой. Они ровесники, Настя всего на несколько месяцев старше рэпера. По разговорам, Настя и Алексей начали встречаться ещё в Новосибирске и жили здесь вместе, а потом переехали. Вот одно из последних фото в её Instagram.