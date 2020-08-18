«Главное требование — крепкая матка». Как устроен бизнес суррогатного материнства (откровения агентов и мам)

— И беременные не убегают, им дети не нужны, своих хватает. Всем нужны деньги, — жёстко говорит она.



Именно проблемы, как отмечает Елена, заставляют женщин идти в программу. Причем в основном проблемы жилищные. А некоторые женщины, как утверждает агент, видят в этой сфере возможность подзаработать, поэтому активно разводят агентов на деньги.



Что придумывают мошенницы

Схем, как поясняет она, — множество, самая популярная — заработок на анализах. В этом случае женщины оставляют фейковые анкеты в группах, ждут, пока с ними свяжется агент, или выходят на него напрямую, а затем просят деньги на то, чтобы сделать анализы в местной клинике. Некоторые агенты покупаются на это и отправляют потенциальным сурмамам 2–5 тысяч рублей, после чего те пропадают. Ну а агентам после этого ничего не остаётся, как распространить данные мошенницы в группе, в своеобразном чёрном списке. Не факт, что данные окажутся верными — мошенницы заводят несколько аккаунтов с фейковыми именами и фамилиями.



Более опытные женщины, пользуясь фотошопом, исправляют даты и фамилии в чьих-то снимках УЗИ — это даёт им возможность создавать ощущение готовности к участию в программе. А значит, как говорит Елена, можно ещё не раз якобы «сходить к врачу», выпросить деньги на очередной визит или такси. Есть и другая категория мошенниц, которые соглашаются на участие в программе и обследование у врача ради переезда в большой город. После того, как их привозят в Москву или Санкт-Петербург, они бесследно исчезают:



— Мошенниц легче поймать сразу после того, как я говорю, что мы не отправляем деньги ни на что. Такие, в основном, сразу перестают писать и ставят в блок. Но бывают случаи, когда мошенницами становятся, уже будучи на подготовке к программе. Она пошла сдала анализы, осталась часть денег, она её потратила на свои нужды и стесняется сказать. После ей отправляют эту сумму повторно, так как она не сдала всё необходимое, и она опять тратит эти деньги и начинает так сосать потихоньку, входит во вкус и превращается в мошенницу. О программе она уже не думает. Думает, что всегда будет так жить на деньги из агентств, но чаще всего просто становится известной в соцсетях. А бывает, что девушки группой работают. Например, агентство купило билеты двум подругам из Владивостока в Москву за 60 000 рублей, они попросили скинуть им на карту деньги на такси до аэропорта 2000 рублей и не вылетели. В итоге билеты сгорели, а таких агентств, которые они надули, может быть несколько.



Большой проблемой, как считает агент, является отсутствие рычагов воздействия на тех, кто хочет поучаствовать в программе — по-настоящему или с корыстной целью. Штрафы вводят лишь тогда, когда сурмама уже забеременела, в остальном же страдают агенты, которые зачастую выплачивают деньги, которые выпросила мошенница, из своего кармана.



Но и среди уже беременных женщин тоже попадаются те, кто идёт на обман в своих целях.



— Кто-то шантажировать пытался агентство или родителей, чтобы получить более высокий гонорар уже после родов, кто-то хотел получить квартиру от государства по многодетности. Однажды мы даже в сауне ловили на 9-м месяце. Да, попадаются такие девушки отрицательные, с холодным расчётом. Бывает, что нам удаётся обуздать такую, но всю беременность потом трясёмся. Была девушка, которая занималась проституцией во время беременности, подцепила ЗППП, и произошёл выкидыш на большом сроке. Постоянно по камерам стараемся отслеживать. Бывает, видим, как сурмама вечером выходит из подъезда, а утром возвращается. И это будучи уже беременной! В лучшем случае это просто любовник, в худшем — проституция. Как правило, после обследования потом находим кучу инфекций в мазке. Многие не хотят просто жить до родов, им хочется гулять, заниматься своими делами. Они курят, пьют во время беременности, а потом ругаются с кем-то из программы и сдают друг друга, — добавляет Елена.



В сурмамы ищут стройных, высоких и светловолосых

Об образе жизни женщин, их уровне образования и даже национальности будущие родители, как правило, предпочитают не знать. Но есть и те, кто с трепетом относится к суррогатной матери, перевозит её в свою квартиру, одаривает подарками, а после родов присылает ей благодарность. Зачастую денежную. Правда, это единичные случаи, не всегда биологические родители могут себе позволить сорить деньгами, а некоторым даже приходится брать кредит на рождение ребёнка.

