Взрывы, задержания и стрельба: в Белоруссии продолжаются протесты несогласных с результатами выборов

В Белоруссии продолжаются стихийные акции протеста и столкновения с силовиками. Они начались после президентских выборов 9 августа. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело об участии в массовых беспорядках. Ранее СМИ Беларуси сообщали, что в стране серьезные проблемы с интернетом. Однако сейчас доступ практически полностью восстановлен.

Вечером в среду протестующие вновь вышли на улицы крупных городов. В стране продолжаются массовые забастовки, а несогласные с результатами выборов пытаются перекрывать дороги и тормозить автомобильное движение.

