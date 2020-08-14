Дом под лопастью: Росгвардия решила в суде наказать мэрию за слишком высокий дом у аэродрома. Снесут ли новостройку?

Сданную новостройку «ВИРА-Строй» требуют признать незаконной
30 июня новосибирский застройщик «ВИРА-Строй» ввёл в эксплуатацию жилой дом на улице Аэропорт, 1/1. С 6 июля компания начала передавать ключи дольщикам новостройки. А ещё через две недели войсковая часть Росгвардии 3733 подала в Арбитражный суд иск к мэрии Новосибирска с требованием признать разрешение на ввод дома незаконным. Чем недовольны силовики, как один аэродром остановил строительство 70 зданий и что будет с уже построенным домом, выяснила Лиза Пичугина.
Дом в полосе маневрирования
22 июля войсковая часть 3733 Росгвардии подала иск с требованием признать незаконным разрешение на ввод дома по улице Аэропорт, 1/1, которое 30 июня мэрия Новосибирска выдала СК «ВИРА-Строй». По информации источника в Росгвардии, причиной иска стало то, что и застройщик, и мэрия проигнорировали требования руководства ведомственного вертолётного аэродрома Гвардейский, который находится недалеко от новостройки.
— В исковом заявлении написано, что в 2013 году к командиру войсковой части 3733 обратился застройщик «ВИРА-Строй» для согласования проекта двух 28-этажных жилых домов высотой до 96 метров на расстоянии 1200 метров от контрольной точки аэродрома и получил отказ, — говорится в сообщении, полученном журналистом НГС от источника. — В начале 2019 года представители Росгвардии обнаружили стройку вблизи аэродрома, установили застройщика (это была «ВИРА-Строй») и сообщили о работах с нарушением законодательства — без согласования с администрацией аэродрома. В апреле 2019 года, получив повторно документы на согласование, командование войсковой части 3733 определило, что проектная высота ЖК (42 метра) препятствует безопасным полётам. Застройщику было рекомендовано снизить высотность до 20 метров. Также «ВИРУ-Строй» поставили в известность насчёт неприемлемого для жилья уровня шума.
В январе 2020 года Росгвардия обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность выдачи разрешения на строительство дома, проектная высота которого не была согласована. Сейчас, подчёркивается в сообщении, прокурора просят проверить и законность выдачи разрешения на ввод дома.
Согласно сообщению источника в Росгвардии, в письме в прокуратуру говорится, что новостройка угрожает безопасности полётов: с учётом глиссады, траектории полёта и прочих переменных воздушное судно Росгвардии фактически и неминуемо окажется в максимальной точке до 10 метров над зданием, а в минимальной столкнётся с ним.
— Тем самым создаётся чрезмерная опасность для людей и имущества на земле, поскольку объект находится в полосе маневрирования при взлёте и заходе на посадку, — цитирует он письмо к прокурору.
Что говорит застройщик
Беспокойство Росгвардии за безопасность новосибирцев разошлось достаточно широко по СМИ, попав даже в федеральную повестку. Директор компании «ВИРА-Строй» Михаил Постников удивился, узнав из публикаций, что компания планировала строительство ещё в 2013 году.
— В 2013 году компания «ВИРА-Строй» не обращалась и не получала отказ в согласовании проекта. В 2018 году мы приобрели земельный участок вместе с разрешением на строительство. При этом в пакете документов была информация от воинской части 3733, в каких высотах на данном земельном участке можно строить — до 42 метров. Жилой дом, на который было получено разрешение на строительство, соответствовал этим параметрам. Эти документы имеются в контролирующих органах, — рассказал он НГС.
По данным муниципального портала, первое разрешение на строительство на участок, на котором был построен спорный дом, мэрия выдала компании «Адамант» в апреле 2018 года — более ранних разрешительных документов на портале нет. Параметры здания в 2018 году были ровно теми же, что и в разрешении на ввод, полученном спустя два года компанией «ВИРА-Строй»: переменная этажность 13–14 этажей, 392 квартиры. Высота секций — 39,84 и 41,45 м.
Михаил Постников отметил, что за период строительства компания не получала предписаний о том, что высоту нужно уменьшить.
— Мы озадачены данной постановкой вопроса и судебным разбирательством. Но считаем, что действовали в рамках законодательства, и готовы отстаивать свои имя и репутацию во всех инстанциях, — добавил директор строительной компании.
Журналист НГС направила командующему Сибирским округом войск национальной гвардии РФ запрос с просьбой прокомментировать эти сведения, а также то, почему ведомство не обращалось в суд с требованием признать строительство незаконным до ввода дома в эксплуатацию. Ответ к моменту публикации материала получить не удалось.
Проблемная глиссада
Эксперт, знакомый с ситуацией, подтвердил журналисту НГС, что согласование на 42-метровый дом действительно было получено. Вот только подписавший его командир, по его сведениям, успел перевестись из части 3733: «они же постоянно кочуют».
Без подобного согласования построить дом невозможно — контролирующие органы застройщику просто не дадут это сделать, уверен собеседник НГС.
— Это один из документов, которые обязан предоставить застройщик для получения разрешения на строительство, — объясняет он. — Раньше это были объекты высотой выше 50 метров, башни сотовой связи, антенно-мачтовые сооружения, линии электропередачи. В 2017 году в законодательстве произошли изменения, и сейчас любое новое строительство или реконструкция объектов капитального строительства, не конкретизируя по высоте, подлежит согласованию. УАСИ (Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска. — Прим. ред.) отправляет на согласование на аэродромы вообще все объекты, даже подземные парковки.
Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин отмечает, что с федеральными ведомствами нередко возникают споры из-за нечёткого определения границ и правил застройки в районе таких объектов, как аэродромы.
— У нас проблем с федералами очень много: не поставлены на кадастр глиссады аэропортов, в результате мы не можем стройку вести, — говорит он. — Федеральные службы требования выставляют, а у них зоны аэронавигационные нигде не закреплены, мы их не видим. С водой такая же история.
Что ещё помешали построить силовики
С Гвардейским конфликты у застройщиков случались и раньше. Участники рынка вспоминают, что одному из застройщиков микрорайона Родники пришлось заметно урезать в проекте новый дом, чтобы довести его до строительства. В июне компания «Брусника. Сибакадемстрой» в одном из комментариев в официальной группе застройщика во «ВКонтакте» признавалась, что из-за затянувшегося согласования с Росгвардией сдвинулось начало строительства анонсированного ещё в прошлом году квартала на улице Лебедевского — разрешение на работы компания не получила до сих пор.
Ситуация вокруг аэродрома сложилась настолько безвыходная, что в начале лета УАСИ даже обращалось к депутатам Заксобрания, потому что на муниципальном уровне решить проблему невозможно, писал «Континент Сибирь». По информации издания, только за три весенних месяца мэрия была вынуждена отказать в разрешениях на строительство 56 зданий. В их числе, помимо жилых домов, оказался корпус 34-й больницы, который планировали реконструировать, новая школа на улице Михаила Немыткина и детский сад-ясли на улице 9 Ноября. В начале июня таких неразрешенных зданий оказалось уже больше 70.
При этом в 2017 году Росгвардия была готова перенести аэродром Гвардейский на другую площадку ради строительства нового ЛДС — тогда одним из вариантов его размещения была территория городского аэропорта. Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ Виктор Стригунов даже говорил, что у ведомства есть варианты площадок для переезда и инвесторы. Но, видимо, договориться с властями не удалось.
Минус этажи и репутация
Комментируя иск, который сейчас рассматривает Арбитражный суд, член Заельцовской коллегии адвокатов и новосибирского отделения Союза юристов России, адвокат Юрий Гольдберг предположил, что он может иметь некие кулуарные причины, о которых мало кто знает и которые вряд ли когда-либо будут озвучены. В то, что суд требования Росгвардии удовлетворит, адвокат не верит.
— Одним из признаков выносимого решения должна быть его выполнимость. Как вы себе это видите, в жилом доме взять и снести несколько этажей, даже чисто технически? Это невозможно. А наш Арбитражный суд очень рационален, — считает Гольдберг.
Если же иск будет удовлетворён, а застройщик не сможет его оспорить, он понесёт весьма ощутимые потери — и репутационные, и материальные. Управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что дело может дойти даже до сноса «лишних» этажей. В этом случае «ВИРА-Строй» потеряет около половины вложенных средств. По данным разрешения на ввод, на то, чтобы возвести 13–14-этажный дом, потребовалось почти 750 миллионов рублей, из которых 557,9 миллиона рублей были потрачены непосредственно на строительство.
— Закон обязателен для всех, его нужно соблюдать. Если вы построили дом, нарушая закон, — это ваши проблемы, — говорит Сергей Дьяков. — Но есть вопросы ко всем сторонам конфликта: и к застройщику, который не согласовал, и к Росгвардии, которая «вдруг» обнаружила [уже построенный дом], и к мэрии, которая дала разрешение на ввод. Я не знаю ответов на эти вопросы, пусть разбирается суд.
Сразу после подачи иска в конце июля Росгвардия просила суд остановить заселение дома, приняв обеспечительные меры, но получила отказ. Первое заседание Арбитражного суда назначено на 19 августа.
Стоит отметить, что «ВИРА-Строй» не впервые получает претензии к высоте своих проектов: в 2016 году компания столкнулась с активным протестом жителей улицы Заслонова, которые не захотели видеть в соседях высотные дома, а УФАС признало такие планы незаконными. В результате вместо высоток компания построила малоэтажный микрорайон с аллеями.