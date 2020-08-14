Дом под лопастью: Росгвардия решила в суде наказать мэрию за слишком высокий дом у аэродрома. Снесут ли новостройку?

Согласно сообщению источника в Росгвардии, в письме в прокуратуру говорится, что новостройка угрожает безопасности полётов: с учётом глиссады, траектории полёта и прочих переменных воздушное судно Росгвардии фактически и неминуемо окажется в максимальной точке до 10 метров над зданием, а в минимальной столкнётся с ним.



— Тем самым создаётся чрезмерная опасность для людей и имущества на земле, поскольку объект находится в полосе маневрирования при взлёте и заходе на посадку, — цитирует он письмо к прокурору.



Что говорит застройщик

Беспокойство Росгвардии за безопасность новосибирцев разошлось достаточно широко по СМИ, попав даже в федеральную повестку. Директор компании «ВИРА-Строй» Михаил Постников удивился, узнав из публикаций, что компания планировала строительство ещё в 2013 году.



— В 2013 году компания «ВИРА-Строй» не обращалась и не получала отказ в согласовании проекта. В 2018 году мы приобрели земельный участок вместе с разрешением на строительство. При этом в пакете документов была информация от воинской части 3733, в каких высотах на данном земельном участке можно строить — до 42 метров. Жилой дом, на который было получено разрешение на строительство, соответствовал этим параметрам. Эти документы имеются в контролирующих органах, — рассказал он НГС.

