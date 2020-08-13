После возвращения из Турции нужно сдать тест на коронавирус. Рассказываем, как это сделать правильно

Это очень важный и сложный момент. Во-первых, при регистрации на рейс нужно заполнять анкету на Госуслугах. В ней нужно указать персональные и контактные данные, сроки пребывания за рубежом. Результаты теста нужно загружать в эту же анкету. Причем сделать это необходимо в течение трех календарных дней с момента возвращения.

Еще одну анкету придется заполнить на борту самолета. В ней нужно указать информацию о себе и симптомах (если они есть). Эти документы перевозчик передаст в Роспотребнадзор.