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После возвращения из Турции нужно сдать тест на коронавирус. Рассказываем, как это сделать правильно

Отвечаем на 7 популярных вопросов для тех, кто собрался на море

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Сначала придется рассказать о результатах теста на COVID-19, а уже потом — об отдыхе за границей

Сначала придется рассказать о результатах теста на COVID-19, а уже потом — об отдыхе за границей

Отдохнуть в Турции в пандемию теперь уже легко: чартерные рейсы с понедельника вывозят сотни российских туристов к морю. А вот вернуться — проблемно: с 12 августа действует правило, по которому все возвращающиеся из-за границы должны сдавать ковид-тест. Из-за этого, признаются туроператоры, пыл некоторых путешественников стихает, ведь во многих городах ожидание результатов теста затягивается на недели.

Мы нашли памятку Ассоциации туроператоров России и даем пошаговый алгоритм возвращения домой. Изучайте.

1

Сдавать тест обязательно?

Да, причем сделать это нужно только тогда, когда вы вернетесь из-за границы. Результаты тестов, сделанных перед отъездом или в самой Турции, не подойдут.

2

Когда нужно сдать тест?

В течение трех дней после того, как вы вернулись в Россию. Если вы прилетели в Москву, экспресс-тестирование можно пройти прямо в аэропортах Внуково и Шереметьево. А также в частных и государственных клиниках. В АТОР советуют сдавать платный экспресс-тест — так быстрее.

3

Какой тест надо делать?

ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция). Тест на антитела не подойдет.

4

Куда отдавать результаты?

Это очень важный и сложный момент. Во-первых, при регистрации на рейс нужно заполнять анкету на Госуслугах. В ней нужно указать персональные и контактные данные, сроки пребывания за рубежом. Результаты теста нужно загружать в эту же анкету. Причем сделать это необходимо в течение трех календарных дней с момента возвращения.

Еще одну анкету придется заполнить на борту самолета. В ней нужно указать информацию о себе и симптомах (если они есть). Эти документы перевозчик передаст в Роспотребнадзор.

5

Иностранцы тоже сдают тест на COVID-19?

Да, но они делают это у себя дома. Результаты теста должны быть при них к моменту прибытия в Россию, а его срок — не более трех календарных дней. Теоретически, если теста нет, иностранцы могут сделать его в России, но надеяться на это не стоит: в указаниях Роспотребнадзора есть пометка, что перевозчик может не брать в самолет гражданина без справки.

Так же, как и россияне, на борту самолета иностранцы заполняют специальную анкету с личными данными и данными о симптомах на английском или русском языках.

6

Тесты надо сдавать только тем, кто едет из Турции?

Нет. Правила распространяются и на тех, кто возвращается из Танзании и Великобритании.

7

А за границу справка нужна?

В Турции — нет, но в аэропорту у вас могут измерить температуру. Что случится, если у вас или вашего соседа по самолету найдут коронавирус, — мы уже рассказывали, читайте здесь.

Если вы летите в Танзанию, вам необходима справка об отсутствии COVID-19 на английском языке или хотя бы со словом «Negative» в результатах, а также отрицательный тест из лаборатории. В Великобритании справку не требуют, но для всех приезжих обязательна 14-дневная изоляция. Причем справка от нее не освобождает.

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