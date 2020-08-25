Младенец за решеткой. История мамы, отбывающей срок вместе с сыном — малыш никогда не видел свободы

По словам Екатерины, в то время она долго думала — рожать или нет. Но после смерти мужа поняла, что не сможет сделать аборт, так как это ребёнок от любимого человека, которого больше нет.



— Всё равно прожила много лет с ним, было много хорошего и плохого, — объясняет она. — Он был заботливым человеком, всегда всё для семьи делал. Подарки дарил. Хороший, добрый человек. Просто водка зло делает.

На замечание о том, что этот добрый человек всё-таки поднимал на неё руку, Екатерина вдруг отвечает, что вообще-то не было такого и в тот роковой день он её ударил первый раз, а до этого только на детей мог замахнуться.

— Не один раз ударил, а много, — подчёркивает она. — Ногами и по лицу, и по животу, и за волосы. Я всех моментов даже не помню. Но в деле читала, что у меня были ушибы по всему телу и лицу. На лавочке лежал нож. Не знаю, как-то так это всё получилось быстро и спонтанно.

Во время разговора я ещё несколько раз задаю один и тот же вопрос на разный манер — бил ли муж её раньше. Но каждый раз она прячет глаза, начинает глотать слова и монотонно повторяет, что он хороший человек, это было всего один раз, и у них было всё хорошо, да и до сих пор она любит только его одного.