Кто спасает коней, которых отдают на мясо за смешные долги и бросают после побед в Европе. Репортаж из приюта

Как появился приют

Татьяна Шелистова 13 лет назад в декабре осталась на улице с четырьмя лошадьми. Конюшня, в которой она с ними работала, закрылась. Владельцы хотели сдать животных на мясо, но Татьяна не дала, выкупила животных.

— Стало страшно, когда наступил вечер. Я осталась днём на улице зимой с лошадьми под открытым небом. Сначала я была рада, счастлива, что спасла лошадок. Ой, какая молодец! А когда наступил вечер, я начала понимать, что мне надо куда-то идти. А утром чем-то кормить животных. Тогда началась паника. Было страшно. Но мир не без добрых людей. Я обратилась к соседней конюшне. Они приняли нас и в течение месяца содержали и кормили животных, — вспоминает Татьяна.

Она договорилась сделать конюшню на месте заброшенного овощехранилища, сама составила проект, нашла деньги на первое время. Так и появился приют.