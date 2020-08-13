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«Дастер» в прекрасной шкуре: смотрим на новый кроссовер с бессмертной подвеской за миллион рублей

Тестируем обновлённый Renault Kaptur 2020 модельного года

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Renault Kaptur 2020

Renault Kaptur 2020

До российских дилеров дошёл обновлённый кроссовер Renault Kaptur, который при рестайлинге получил не только косметические изменения, но и новые агрегаты. Теперь это не грубый слон в красивой шкуре, а бодрый, управляемый, приветливый автомобиль, соответствующий своей внешности. Пять главных плюсов и пять минусов машины — в обзоре Дмитрия Косенко.

Длина 4333 мм, ширина 1813 мм

Длина 4333 мм, ширина 1813 мм

Renault Kaptur (автомобиль предоставлен официальным дилером «Автомир») изначально появился как более изящный вариант «Дастера» на той же платформе B0 с теми же агрегатами и характеристиками. Вот только изящная внешность входила в противоречие с грубыми повадками автомобиля — страшно тяжёлый руль, допотопный атмосферник, старый 4-ступенчатый автомат, эргономические огрехи.

Высота 1613 мм

Высота 1613 мм

Обновлённый Renault Kaptur — как работа над ошибками. Внешне он практически не изменился, если не считать мелкого декора. А вот ключевые проблемные места переработаны.

Колёсная база 2673 мм

Колёсная база 2673 мм

Модернизировано рулевое управление, установлен электроусилитель, и баранка, наконец, перестала отпугивать женщин своей тяжестью. 2-литровый атмосферник заменён на 1,33-литровый турбодвигатель от «Рено Арканы» совместной разработки с Daimler AG. При этом младший 1,6-литровый атмосферник в моторной гамме остался.

Клиренс 205 мм

Клиренс 205 мм

Тупой автомат заменён на японский вариатор Jatco. Наконец, изменена подвеска — частично её перенесли с той же «Арканы». Ну и исправлены эргономические ошибки в салоне.

Итак, главные плюсы Renault Kaptur.

Динамика, управление тягой

Снаряжённая масса 1414 кг

Снаряжённая масса 1414 кг

С 1,33-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 250 Н*м автомобиль стал лёгок, будто он сбросил пару сотен килограммов. И хотя из 10 секунд наш полноприводной Kaptur всё же не выезжает (10,4 секунды до сотни), ускоряться на нём теперь одно удовольствие. Чуткая педаль газа, моментальный подхват, уверенный разгон — кроссовер не «сдыхает» и после 100 километров в час, позволяя смело выйти на обгон. Манера работы вариаторной коробки вовсе не унылая вариаторная — здесь отличная имитация работы автомата с отчётливыми переключениями виртуальных передач и скачками стрелки тахометра вверх/вниз.

Рулевое управление

Руль стал лёгким

Руль стал лёгким

Прежний тяжеленный руль, с которым можно было качать бицепсы, являлся, пожалуй, самым главным минусом машины. Теперь рулевое перенастроено, установлен электроусилитель, и баранка радует своей лёгкостью и интеллигентным усилием. На скорости она не чувствуется пустой и разболтанной, хотя более чёткой обратной связи ей немного не достает.

Шумоизоляция

В салоне тихо

В салоне тихо

На удивление в такой простой машине достаточно тихо, как в гораздо более дорогих премиальных авто. Не давит шум покрышек и после 100 км/ч, только слышны лёгкие воздушные завихрения. Отлично изолирован двигатель, и по звуку, и по вибрации.

Энергоёмкая подвеска

Подвеска поглощает большие ямы

Подвеска поглощает большие ямы

Фамильные качества подвески автомобилей этого семейства не утрачены, Kaptur на приличной скорости мчится по просёлку с крупными ямами, обрабатывая их и не допуская пробоев. Кроссовер уверенно сопротивляется продольной раскачке и кренам, сохраняя устойчивое положение на отвратительной дороге. На асфальте подвеска так же хорошо расправляется с ямами, но излишне чувствительно относится к стыкам и микрорельефу.

Улучшения в салоне

Мягкая передняя панель

Мягкая передняя панель

Интерьер достаточно живой, использовано большое количество вставок «под металл». Передняя панель из мягкого материала, интересно оформлена центральная консоль с этакой ручкой для пассажира. Почти побеждены эргономические недостатки — все кнопки на месте, дотягиваться и нажимать на них удобно.

А теперь о нюансах нашего кроссовера.

Непобеждённые проблемы интерьера

Жёсткий пластик дверей

Жёсткий пластик дверей

Пластик дверных карт выглядит угрюмо, это жёсткий и звонкий материал. Такое ощущение, что салон собран из элементов разных автомобилей — приличная передняя панель и дешёвые двери. Конечно, этому надо было уделить большее внимание, использовать другие материалы, пусть жёсткие, но более качественные. Так же и дизайн кнопок — в большинстве своём это чёрные допотопные переключатели без всякого изыска.

Пустая педаль тормоза

Педаль тормоза проваливается в пустоту

Педаль тормоза проваливается в пустоту

Первые ощущения от тормоза — педаль проваливается в пустоту. Хоть какое-то тормозное усилие возникает, когда педаль продавливаешь наполовину. Это и непривычно, и неудобно — всё время воздействовать на педаль с большой амплитудой. Вам надо всего лишь чуть замедлиться, а вы качаете этот тормоз, нащупывая порог срабатывания.

Мультимедийная система

Мультимедийка работает с паузами

Мультимедийка работает с паузами

Дисплей мультимедийки по размерам вроде оптимален, но работает с заметными паузами. Карта навигации красотой графики не отличается и скроллится с подрывами. Звук акустики глухой, не хватает мощности и диапазона регулировок. Ну и само оформление — экран встроен в глянцевую рамку, которая как бы нахлобучена на переднюю панель. Многовато глянца.

Кресла

Подушки сидений коротки

Подушки сидений коротки

Кажется, что подушки сидений коротки — ноги повисают. В позвоночник давит выпуклая сердцевина спинки, никак отрегулировать это нельзя. Доступные регулировки кресла все какие-то перетяжелённые, надо прикладывать большое усилие, чтобы сдвинуться, например, вперёд/назад.

Блок климата

Блок климата неудобен

Блок климата неудобен

Это универсальный блок для моделей Renault, и мне он не слишком нравится. Перебирать температуру и тем более скорость обдува кругляшом неудобно, а кнопки выбора режима обдува, включения кондиционера, рециркуляции сгруппированы в какой-то бесформенный, нечитаемый блок.

И о ценах. Renault Kaptur остается сравнительно доступным кроссовером, его стоимость стартует от 1 020 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем и механикой. Средняя турбоверсия с вариатором и полным приводом стоит 1 335 000 рублей, а максималка тянет на 1 515 000 рублей.

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