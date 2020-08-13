«Дастер» в прекрасной шкуре: смотрим на новый кроссовер с бессмертной подвеской за миллион рублей

До российских дилеров дошёл обновлённый кроссовер Renault Kaptur, который при рестайлинге получил не только косметические изменения, но и новые агрегаты. Теперь это не грубый слон в красивой шкуре, а бодрый, управляемый, приветливый автомобиль, соответствующий своей внешности. Пять главных плюсов и пять минусов машины — в обзоре Дмитрия Косенко.
Renault Kaptur (автомобиль предоставлен официальным дилером «Автомир») изначально появился как более изящный вариант «Дастера» на той же платформе B0 с теми же агрегатами и характеристиками. Вот только изящная внешность входила в противоречие с грубыми повадками автомобиля — страшно тяжёлый руль, допотопный атмосферник, старый 4-ступенчатый автомат, эргономические огрехи.
Обновлённый Renault Kaptur — как работа над ошибками. Внешне он практически не изменился, если не считать мелкого декора. А вот ключевые проблемные места переработаны.
Модернизировано рулевое управление, установлен электроусилитель, и баранка, наконец, перестала отпугивать женщин своей тяжестью. 2-литровый атмосферник заменён на 1,33-литровый турбодвигатель от «Рено Арканы» совместной разработки с Daimler AG. При этом младший 1,6-литровый атмосферник в моторной гамме остался.
Тупой автомат заменён на японский вариатор Jatco. Наконец, изменена подвеска — частично её перенесли с той же «Арканы». Ну и исправлены эргономические ошибки в салоне.
Итак, главные плюсы Renault Kaptur.
Динамика, управление тягой
С 1,33-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 250 Н*м автомобиль стал лёгок, будто он сбросил пару сотен килограммов. И хотя из 10 секунд наш полноприводной Kaptur всё же не выезжает (10,4 секунды до сотни), ускоряться на нём теперь одно удовольствие. Чуткая педаль газа, моментальный подхват, уверенный разгон — кроссовер не «сдыхает» и после 100 километров в час, позволяя смело выйти на обгон. Манера работы вариаторной коробки вовсе не унылая вариаторная — здесь отличная имитация работы автомата с отчётливыми переключениями виртуальных передач и скачками стрелки тахометра вверх/вниз.
Рулевое управление
Прежний тяжеленный руль, с которым можно было качать бицепсы, являлся, пожалуй, самым главным минусом машины. Теперь рулевое перенастроено, установлен электроусилитель, и баранка радует своей лёгкостью и интеллигентным усилием. На скорости она не чувствуется пустой и разболтанной, хотя более чёткой обратной связи ей немного не достает.
Шумоизоляция
На удивление в такой простой машине достаточно тихо, как в гораздо более дорогих премиальных авто. Не давит шум покрышек и после 100 км/ч, только слышны лёгкие воздушные завихрения. Отлично изолирован двигатель, и по звуку, и по вибрации.
Энергоёмкая подвеска
Фамильные качества подвески автомобилей этого семейства не утрачены, Kaptur на приличной скорости мчится по просёлку с крупными ямами, обрабатывая их и не допуская пробоев. Кроссовер уверенно сопротивляется продольной раскачке и кренам, сохраняя устойчивое положение на отвратительной дороге. На асфальте подвеска так же хорошо расправляется с ямами, но излишне чувствительно относится к стыкам и микрорельефу.
Улучшения в салоне
Интерьер достаточно живой, использовано большое количество вставок «под металл». Передняя панель из мягкого материала, интересно оформлена центральная консоль с этакой ручкой для пассажира. Почти побеждены эргономические недостатки — все кнопки на месте, дотягиваться и нажимать на них удобно.
А теперь о нюансах нашего кроссовера.
Непобеждённые проблемы интерьера
Пластик дверных карт выглядит угрюмо, это жёсткий и звонкий материал. Такое ощущение, что салон собран из элементов разных автомобилей — приличная передняя панель и дешёвые двери. Конечно, этому надо было уделить большее внимание, использовать другие материалы, пусть жёсткие, но более качественные. Так же и дизайн кнопок — в большинстве своём это чёрные допотопные переключатели без всякого изыска.
Пустая педаль тормоза
Первые ощущения от тормоза — педаль проваливается в пустоту. Хоть какое-то тормозное усилие возникает, когда педаль продавливаешь наполовину. Это и непривычно, и неудобно — всё время воздействовать на педаль с большой амплитудой. Вам надо всего лишь чуть замедлиться, а вы качаете этот тормоз, нащупывая порог срабатывания.
Мультимедийная система
Дисплей мультимедийки по размерам вроде оптимален, но работает с заметными паузами. Карта навигации красотой графики не отличается и скроллится с подрывами. Звук акустики глухой, не хватает мощности и диапазона регулировок. Ну и само оформление — экран встроен в глянцевую рамку, которая как бы нахлобучена на переднюю панель. Многовато глянца.
Кресла
Кажется, что подушки сидений коротки — ноги повисают. В позвоночник давит выпуклая сердцевина спинки, никак отрегулировать это нельзя. Доступные регулировки кресла все какие-то перетяжелённые, надо прикладывать большое усилие, чтобы сдвинуться, например, вперёд/назад.
Блок климата
Это универсальный блок для моделей Renault, и мне он не слишком нравится. Перебирать температуру и тем более скорость обдува кругляшом неудобно, а кнопки выбора режима обдува, включения кондиционера, рециркуляции сгруппированы в какой-то бесформенный, нечитаемый блок.
И о ценах. Renault Kaptur остается сравнительно доступным кроссовером, его стоимость стартует от 1 020 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем и механикой. Средняя турбоверсия с вариатором и полным приводом стоит 1 335 000 рублей, а максималка тянет на 1 515 000 рублей.