«Дастер» в прекрасной шкуре: смотрим на новый кроссовер с бессмертной подвеской за миллион рублей

Интерьер достаточно живой, использовано большое количество вставок «под металл». Передняя панель из мягкого материала, интересно оформлена центральная консоль с этакой ручкой для пассажира. Почти побеждены эргономические недостатки — все кнопки на месте, дотягиваться и нажимать на них удобно.

А теперь о нюансах нашего кроссовера.



Непобеждённые проблемы интерьера

