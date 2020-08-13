Не выжили: 20 ресторанов и баров, которые не открылись сразу после карантина. Есть ли там ваш любимый?

Пусто и в двух небольших заведениях на Красном проспекте — «Буллавка» и «Хинкалидзе». В «Буллавке» и до пандемии не было аншлага, а выбранное место едва ли давало возможность организовать тут какую-то летнюю веранду. Хозяева не стали даже заморачиваться с организацией доставки. Последний пост в официальном аккаунте сделан еще в середине весны. У «Хинкалидзе» дела не лучше. Кафе было проектом, рассчитанным на то, чтобы побыстрей его «упаковать» и начать торговать франшизами. Мотивации биться за маленькое кафе создатели в себе не нашли.



Chef de Cuisine