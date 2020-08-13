Не выжили: 20 ресторанов и баров, которые не открылись сразу после карантина. Есть ли там ваш любимый?

Губернатор Андрей Травников разрешил ресторанам и кафе обслуживание гостей в залах. Документ вступил в силу вчера, и новосибирские заведения начали возвращаться к привычной работе. Однако пережить пандемию удалось не всем. По городу уже прокатилась волна закрытий кафе и ресторанов, на месте некоторых из них стартовали новые проекты. Судьба других пока непонятна. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал 20 заметных заведений, которые пока не смогли вернуться к работе.
«Фенимор Купер»
Главная ковидная потеря — это «Фенимор Купер». Ресторан проработал 13 лет и пользовался заслуженной любовью публики. Что именно произошло, точно сказать сложно. По данным источника НГС, владельцы не смогли договориться об условиях аренды на период вынужденного простоя. Создатель ресторана Владимир Бурковский, впрочем, утверждает, что проект просто себя исчерпал. В любом случае этого ресторана на улице Писарева больше нет.
«Буллавка» и «Хинкалидзе»
Пусто и в двух небольших заведениях на Красном проспекте — «Буллавка» и «Хинкалидзе». В «Буллавке» и до пандемии не было аншлага, а выбранное место едва ли давало возможность организовать тут какую-то летнюю веранду. Хозяева не стали даже заморачиваться с организацией доставки. Последний пост в официальном аккаунте сделан еще в середине весны. У «Хинкалидзе» дела не лучше. Кафе было проектом, рассчитанным на то, чтобы побыстрей его «упаковать» и начать торговать франшизами. Мотивации биться за маленькое кафе создатели в себе не нашли.
Chef de Cuisine
Не смогла пережить пандемию и кулинария Chef de Cuisine на Гоголя. Этот проект владельца соседней пекарни Schmidt был задуман как расширение бизнеса в сторону более широкого выбора готовых блюд и салатов. Но даже возможность торговать навынос не смогла спасти проект. Сейчас на этом месте уже открылся магазин одежды. Тоже со съедобным названием.
Manchester Pub
Закрытыми дверями встречает и Manchester Pub на Коммунистической. У заведения не было летника, только объявление о вроде как существующей возможности доставки блюд из ресторана. Но сейчас недоступно и это. Аккаунты социальных сетей не обновлялись с начала мая, а телефон заведения не отвечает. Представитель заведения, с которым удалось связаться через аккаунт в Инстаграме, сообщил, что решение о возобновлении работы пока не принято — сотрудники «ждут решения собственника».
«Любить по-русски» и «Печки-Лавочки»
Закрыт ресторан «Любить по-русски», а также два ресторана «Печки-Лавочки» — на площади Станиславского и в Академгородке (они принадлежали одному владельцу). Пока действовали ограничения, заведения не работали даже в режиме доставки. И, как сообщил собственник Евгений Егоров, реанимировать эти проекты он не собирается.
«Маргарита пьет вино»
После ухода из ресторана «Маргарита пьет вино» его создателя (в роли шеф-повара) Руслана Коробова заведение в принципе как-то потеряло стержень. С получением разрешения работать на летниках ресторан им так и не воспользовался, хотя для этого были все возможности. Сейчас здесь работает только кафе сети «ПРАЙМТАЙМ» на первом этаже. Будущее заведения пока неизвестно.
«Хороший год» и бар Barbarba
Полностью закрыты ресторан «Хороший год» и бар Barbarba в историческом здании на углу Каинской и Красного проспекта. Со здания уже успели снять даже вывески. Примечательно, что эти заведения могли организовать хотя бы один летник на двоих (во дворе), но владелец решил даже не пытаться воспользоваться этой возможностью. И бар, и ресторан были рассчитаны на состоятельную публику.
«Кофемолка» и «Свёкла»
Не работают два кафе «Кофемолка» (открыта только маленькая точка в бизнес-центре «СитиЦентр»), а также кулинария «Свёкла». Судьбу их, видимо, будет решать уже новый владелец. Но самая первая точка этой некогда крупной сети уже исключена из базы 2ГИС.
Cubby bar
Cubby bar на Коммунистической не только закрылся, но и уже полностью съехал. Показательно, что расположенный по соседству и открывшийся примерно в то же время бар Hide жив и принимает гостей. Хотя в условиях карантина выжить заведению, которое делает ставку на коктейли, было куда сложнее.
Kwak bar
Если судить по аккаунтам Kwak bar в социальных сетях, то в заведении кипит жизнь, кажется, ведущий их SMM-специалист даже не в курсе, что вокруг гуляет какая-то эпидемия и действуют ограничения. В реальности всё менее жизнерадостно. Заведение закрыто, владельцы не сделали попытки возобновить работу даже в формате летника (который бару достался от прежнего арендатора). И это при том, что в этом районе города заведения буквально можно пересчитать по пальцам одной руки.
13 Rules
В окнах небольшого бара московской сети 13 Rules как призыв о помощи висит объявление «работаем навынос». Внутри, впрочем, давно не видно никаких признаков жизни, а уже на двери обнаруживается написанное от руки объявление о том, что заведение закрыто по «техническим причинам».
Travelers coffee, кафе «Гречка», «Добрянка»
Не все заведения готовы открыться и в ТРЦ. 12 апреля во всей «Галерее Новосибирск», например, работала одна только «Чашка кофе». Причем, если в части других кафе были видны какие-то приготовления, то за железными шторками Travelers coffee и за стеклянными кафе «Гречка» пока царит тишина. Не видно никого и в «Добрянке», доступ к которой уже открыт (большая часть фуд-корта здесь обтянута красно-белой лентой, там идёт уборка).
«Шемрок»
К закрытым дверям бара «Шемрок» время от времени подъезжают постоянные клиенты, но, подергав дверь, они вынуждены искать другое место для обеда. В заведении говорят, что ресторан всё же возобновит работу, но случится это через месяц с лишним — в середине сентября.
Как отмечают сами рестораторы, даже тем заведениям, которые были полностью закрыты на время карантина, будет очень непросто запуститься вновь. Оставшиеся без дела сотрудники, скорее всего, уже нашли новую работу (некоторые — в других регионах), сами рестораторы залезли в долги. И никто не может сказать пока, насколько снизится реальный спрос сейчас, когда все ограничения сняты.
А ваш любимый ресторан открылся после трети года без работы?
Последние послабления позволили работать общепиту в торговых центрах, а это несколько десятков заведений разного размера. О том, как пережили карантин сами ТРЦ, рассказала в интервью руководитель МЕГИ Валентина Воронцова.