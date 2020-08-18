Не просто цифры: как правильно читать штрихкод и зачем это нужно

О чем говорит штрихкод



Штрихкод предназначен для автоматизированных идентификации и учета информации о товаре, закодированной в виде цифр и штрихов. Так что — да, в первую очередь он создан для поставщиков и продавцов, а не потребителей. Изначально его придумали, чтобы находить нужный товар быстрее.

Самые распространенные штрихкоды — это 13-разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и полностью совместимый с ним 12-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде. Первые две или три цифры — это код страны-производителя, его присваивает Ассоциация EAN. Например, Францию можно узнать по штрихкоду, начинающемуся на числа с 30 до 37, а Россию — по номеру 460.



Но если вы видите на товаре надпись «Сделано в Германии», а в штрихкоде зашифрована другая страна, — это еще не значит, что перед вами подделка. Причиной может быть место регистрации фирмы — компания получила код не в своей стране, а в той, куда отправляет большую часть продукции. Товар может быть произведен на дочернем предприятии, по лицензии фирмы из другой страны или на предприятии, которое принадлежит нескольким компаниям из разных государств.