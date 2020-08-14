«Вам вместе жить 11 лет»: о чем родителям первоклашек нужно договориться уже сейчас

До начала учебного года еще несколько недель, а школьники уже начинают готовиться. Пора готовиться и родителям, особенно тем, кто отправляет в этом году детей в первый класс. Потому что школьные годы станут особенными и для них: в жизни появятся домашние задания, родительские чаты и другие вещи, которые не всегда доставляют удовольствие.



— В каждом классе формируется не только коллектив детей, но и коллектив родителей, которые на протяжении 11 лет будут вместе жить и растить детей рука об руку. Мы всегда беспокоимся за детей, как у них сложатся отношения, но родительский коллектив тоже очень важен. Он либо дает базу уверенности, если родители хорошо относятся к учителю, доверяют ему, благосклонны к другим детям, если же у родителей много претензий, раздражения, недоговоренностей — и в классе будет напряженная ситуация, — считает психолог Полина Зелексон.

