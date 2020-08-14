«Вам вместе жить 11 лет»: о чем родителям первоклашек нужно договориться уже сейчас

До начала учебного года еще несколько недель, а школьники уже начинают готовиться. Пора готовиться и родителям, особенно тем, кто отправляет в этом году детей в первый класс. Потому что школьные годы станут особенными и для них: в жизни появятся домашние задания, родительские чаты и другие вещи, которые не всегда доставляют удовольствие.
— В каждом классе формируется не только коллектив детей, но и коллектив родителей, которые на протяжении 11 лет будут вместе жить и растить детей рука об руку. Мы всегда беспокоимся за детей, как у них сложатся отношения, но родительский коллектив тоже очень важен. Он либо дает базу уверенности, если родители хорошо относятся к учителю, доверяют ему, благосклонны к другим детям, если же у родителей много претензий, раздражения, недоговоренностей — и в классе будет напряженная ситуация, — считает психолог Полина Зелексон.
Полина Зелексон — детский и семейный психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт. Рекомендованный терапевт Московского института гештальт-терапии и консультирования.
Чтобы упростить себе жизнь — лучше договориться с другими родителями класса о некоторых вещах сразу, еще до того как возникли первые проблемы. Всего не предусмотришь, но есть вещи, которые стоит обговорить заранее.
Как ссоримся
Конфликтные ситуации в классе так или иначе возникнут, поэтому лучше заранее обговорить и то, как их будете решать. Психолог считает, что между кем бы ни был конфликт — решать его нужно через посредника или медиатора.
— Так все решается гораздо проще, неважно, в каком классе произошел конфликт. Это должен быть независимый человек, который ни в ту, ни в другую сторону не тянет одеяло. Это может быть школьный психолог, завуч, директор, но не классный руководитель — он вовлечен в ситуацию, — советует школьный психолог Ольга Демидова.
Ольга Демидова — психолог екатеринбургского лицея
Это касается как конфликтов между детьми, так и ситуаций с педагогами или классным руководителем. При этом психолог советует не махать шашкой на учителя сразу как начнете заниматься, а дать некий карт-бланш, чтобы он вошел в работу, сформировал нормальные отношения с коллективом. И это лучше тоже проговорить с другими родителями, потому что постоянное вмешательство родителей в жизнь детского коллектива только мешает.
Как чатимся
Родительские чаты — вечная боль самих же родителей. Там и домашка, и хвастовство, и неуместные шутки с картинками — всё вперемешку. А то еще и отношения выяснять затеют! А тебе бы только про математику спросить… Но даже эту стихию укротить можно. Правда, одной договоренностью с родителями не отделаешься.
— Родительский чат — управляемая история, но только если его создаст сам классный руководитель. Тогда он будет руководить этим чатом. Да, для него это дополнительная нагрузка, поэтому часто отдают это на откуп родителям. Но когда чат создает классный руководитель — больше вероятность, что в нем будет более спокойная и деловая атмосфера. Поэтому лучше заранее обговорить это с родителями других учеников и попросить педагога быть своего рода модератором, — считает школьный психолог.
У педагога, впрочем, есть и своя выгода в том, чтобы следить за чатом, — в официальной атмосфере родители будут друг друга меньше накручивать. Правда, это не помешает им создать свой собственный неофициальный чат и перенести весь негатив туда. Но минимальный шанс избежать этого есть. И это лучше, чем никакого.
Если совсем-совсем не хочется сидеть в родительском чате, а сообщения постоянно дергают — просто отключите уведомления.
— Со временем вы начнете спокойно относиться к 200 новым сообщениям и перестанете беспокоиться, что упустили в беседе что-то важное. Все можно переспросить — и даже не в чате, а в личных сообщениях, — подсказывает преподаватель и мама двоих детей Евгения Горина.
Можно подружиться с постоянной активной участницей обсуждений и каждый вечер просить рассказать самое важное. Но помните: если ваша соратница по какой-то причине выпадет из виртуальной жизни класса, вы пропадете вместе с ней.
Как учимся
Еще одна вечная родительская боль — домашка. Каждый год всё новые мамы и папы сталкиваются с высокими требованиями к ней — такими, что школьник не справляется. И не всегда это вина учителей.
— Я не знаю ни одного родителя, который был бы фанатом поделок и школьных докладов, но многие это делают, развращая таким образом и школу, и своих детей, и чужих. Создается прецедент в классе: если кто-то делает, то и другие тоже должны, — объясняет детский психолог Полина Зелексон.
Она считает, что родителям стоит договориться о домашних работах. Например, что дети сами будут делать поделки, а доклады на уроки по окружающему миру приносить написанные ребенком от руки, а не набранные на компьютере и распечатанные на цветном принтере. Да, не так красиво, зато действительно развивает ученика и помогает ему ответственней относиться к учебе. И вам проще будет.
Как празднуем
В каждой школе свои традиции и в каждом классе — тоже. Кто-то считает, что надо дарить детям подарки на дни рождения, кто-то считает, что не надо, кто-то думает, что они должны быть одинаковые, а кто-то — индивидуальные. Кому-то нужно чаепитие в конце четверти, а кто-то считает, что это лишнее.
— Об этом тоже лучше договориться заранее, до того как начнутся детские и взрослые обиды. Лучше, если окончательное решение примет классный руководитель, — считает школьный психолог Ольга Демидова.
Но всего не предусмотришь — споры между родителями может вызвать всё что угодно: вплоть до того, кто какие знаки препинания ставит, когда пишет в чат. Так что психологи советуют запастись терпением и решать все конфликты без ущерба для детей.
Видео: Мария Романова, Илья Давыдов / Сеть городских порталов