После коронавируса придется восстанавливаться три месяца. Рассказываем как

Всемирная организация здравоохранения выпустила памятку для тех, кто переболел коронавирусом. Ранее врачи заявляли, что реабилитирующие мероприятия должны длиться непрерывно в течение двух-трех месяцев, в зависимости от изменения состояния человека. А в некоторых случаях на восстановление может уйти и больше года. В методичке ВОЗ перечислены способы восстановиться после болезни. По мнению ВОЗ, у выздоровевшего могут возникнуть одышка, нарушения голосовой функции, проблемы с глотанием, а также памятью и вниманием. Долгая болезнь может сказаться на общей физической форме, а также на психологическом благополучии. Мы изучили методичку и для удобства самые важные пункты собрали в несколько инфографик.
Одышка
После выписки пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, часто испытывают одышку. Она должна ослабевать по мере того, как пациент возвращается к повседневной активности, но пока остается — может беспокоить. Есть несколько способов облегчить состояние, когда одышка мешает. Один из них — принять правильную позу: слегка наклониться, оперевшись на колени, или лечь на бок, подогнув колени и подложив подушку под голову.
Второй вариант — специальные техники дыхания: контролируемая и метрономизированная. Первая поможет расслабиться и контролировать дыхание, вторая — спровоцировать одышку. Например, подняться по лестнице.
Голос
Проблемы с голосом возникают, как правило, после искусственной вентиляции легких. Если голос хриплый или слабый, это может доставлять дискомфорт, но важно помнить, что говорить всё равно необходимо (пока это не доставляет вам больших неудобств) — для восстановления. Если во время разговора вы почувствовали усталость — сделайте перерыв, если чувствуете одышку — сосредоточьтесь на правильном дыхании. Но лучше заранее предупредить собеседника, что вам иногда нужно делать паузы.
— Не шепчите, так как это может напрячь ваши голосовые связки. Постарайтесь не повышать голос и не кричать. Если вам нужно привлечь чье-то внимание, попробуйте произвести шум с помощью предмета, — советуют эксперты ВОЗ.
Глотание
Обычно такие проблемы возникают, если во время лечения вводят интубационную трубку. Трудности появляются из-за ослабления мышц, которые используются во время глотания. Выздороветь поможет хорошее питание, также не забывайте пить побольше воды и соков.
Физическая форма
Болезнь сказывается не только на легких, которые страдают от коронавирусной инфекции, но и на общем состоянии организма. Возвращаться в форму эксперты ВОЗ советуют постепенно, соблюдая определенные правила. Они есть и в рекомендациях для совершенно здоровых людей, но там, где человек здоровый может чем-то и пренебречь, выздоравливающий подвергнет себя опасности. Поэтому перед занятиями всегда нужно делать разминку, а после — заминку, не охлаждать организм резко, начинать упражнения не раньше чем через час после еды, пить много воды и не заниматься в очень жаркую погоду. Если вы чувствуете тошноту, головокружение, сильную одышку, липкость и потливость, давление в груди и усиление боли, стоит воздержаться от упражнений и обратиться к врачу.
Проблемы с памятью
Часто после искусственной вентиляции лёгких у человека снижается концентрация внимания и ясность мышления. Эта проблема исчезает через несколько недель или месяцев, но у некоторых людей может продолжаться очень долго. Восстановить память и внимание помогут физические упражнения, головоломки, записки-шпаргалки о том, что нужно сделать. Кроме того, можно разбивать запланированные дела на отдельные действия, чтобы они не казались сложными.
Как вернуться к повседневной жизни?
В процессе выздоровления важно вернуться к своему традиционному образу жизни, но это может быть трудно, особенно когда всё осложняют последствия болезни. Энергии меньше, и для того, чтобы сделать привычные вещи, может потребоваться чуть больше усилий, чем раньше. Нужно устанавливать реальные цели с учётом вашего самочувствия, экономить силы и энергию (например, стараться выполнять повседневные дела сидя), принимать помощь от других людей и не форсировать возвращение ко всем своим прежним хобби и интересам.
Когда обратиться к врачу?
Последствия перенесенного заболевания и госпитализации могут различаться. Иногда собственных усилий недостаточно и нужно снова обратиться к медикам. Сделайте это, если симптомы одышки в покое не уменьшаются, она появляется при минимальных физических нагрузках, умственные процессы не улучшаются, а чувство усталости не уменьшается или плохое настроение сохраняется на протяжении нескольких недель.