«Я убежал, когда она уснула»: откровенные истории мужчин, которые столкнулись с сексуальными домогательствами

Об этом не принято говорить и таких героев сложно найти, но мужчины тоже сталкиваются с приставаниями со стороны женщин. И это не как в порно — сексуальная блондинка в очках вдруг набрасывается на тебя в лифте (а ты и сам уже горел от экстаза) — это куда прозаичнее: неприятная женщина активно пытается нарушить личное пространство, а ты мучаешься над тем, чтобы сказать ей это и не выглядеть при этом слабаком. Часто истории о том, что
убежал не позвонил, — это про то, что вы сами в пьяной компании вешались на незаинтересованного парня, а ему «не жалко». Или все-таки жалко? Мы попробовали разобраться.
Главная причина, почему эта тема почти никогда не поднимается, — мужчины не хотят выглядеть ущемленными и слабыми. Но нам кажется, что таких историй много. Чтобы выяснить так ли это, в конце материала мы добавили опрос для мужчин и собрали несколько историй тех, кто устал молчать.
Игорь 29 лет, работает в торговой компании программистом
— У нас в коллективе здоровая обстановка, и парни с девушками могут общаться по-дружески. У кого то есть и любовные связи, но это их личное. По делу мне начала писать коллега, назовем ее Жанна: ничего такого, уточняла разные вопросы, про личное не говорили. Как-то подошла ко мне и пыталась поговорить, я не понимал зачем, но не отталкивать же человека грубо.
На одном из наших сборов (не большой официальный, а нашего подразделения и бухгалтерии) она выпила, наверное, лишнего, подсела ко мне и придвинулась близко, положила голову на плечо. Мне неудобно, начальство смотрит, а она прям льнет. И грубо ее оттолкнуть неприлично — она ведь ничего плохого не делает и впрямую не предлагает. Надо мной начали все подшучивать, мол, парочка, домой не один поедешь. А она: «Проводи меня», и все. Это неудобно, женщина просит тебя проводить, а ты такой: «Нет, я не такой». Еще подумают, что ты по мальчикам. Поехал провожать, в такси начала меня целовать, трогать, я сначала думал, может, нормально будет, а потом понимаю, что мне противно.
«Чувствую ее дыхание и липкие руки под футболкой — и волна отвращения»
Довез ее до дома, завел и уехал. Она потом мне еще много писала, таскалась за мной. Вынуждала меня сказать: «Ты мне не нравишься, не подходи ко мне». Знаю много таких историй от друзей, это часто какие-то пьяные компании, и девчонкам кажется, что если к ним нормально относишься, то она нравится, а это не всегда так. Точнее, никогда не так. Когда вы парню нравитесь, то не перепутаете это с чем-то еще.
Андрей, 35 лет, не работает
— Ко мне, когда я был старшим школьником и студентом, часто приставали женщины постарше. Обнимали меня, прижимали. Вели при мне откровенные разговоры и задавали провокационные вопросы. Это, по-моему, считается отдельным фетишем — научить девственника взрослой любви.
Я один раз с такой даже провел двое суток у нее в гостях. Началось с того, что в компании были сестра моего друга и ее подруга. Была выпивка и пошли откровенные разговоры, она в красках рассказывала про свой первый сексуальный опыт, потом спрашивала меня.
«Когда я хотел съехать, начала плакать и говорила, что доверила мне самое дорогое, клала мои руки себе на грудь, говорила, чтобы я был смелее»
А потом плакала, что я уйду и никогда не вернусь. До секса дошло, но я не смог. Но было много другого неприятного. Я убежал, когда она уснула. Долго опасался встретить ее в городе (я жил в маленьком раньше): слышал от знакомых, что она все еще в активном поиске.
Я не знаю, почему тогда ей не сказал, что не хочу всего этого. Думаю, это больше вопрос личных границ. Сейчас бы, конечно, такое не допустил.
Думаю, это замалчивается, потому что девочек с детства науськивают, что они в зоне риска: можно отвечать так и так и обращаться за помощью. А мужчин, как считается, никто никогда не насилует, хотя это не так. Еще вопрос в том, что чтобы отвергнуть женщину, ее надо обидеть, а есть установка, что девочек обижать нельзя.
Я до сих пор не люблю, когда женщины проявляют инициативу: для меня это из-за этих случаев не сексуально. При знакомстве напористые девушки — это очень редко уместно.
Мужчины, вы когда нибудь сталкивались с домогательствами со стороны женщин? (Девушки, для вас есть специальный ответ в опросе, чтобы посмотреть результаты)
Психолог и сексолог Анастасия Аркашова считает, что приставания со стороны женщин — событие, не так часто встречающееся даже в наше свободное время.
— Поэтому понятной для всех и каждого модели поведения в такого рода ситуациях еще не сформировано. Боязнь или нежелание отказать даме в такой ситуации абсолютно понятно и в чем-то даже естественно. В нашем обществе все еще сильны идеи гипермаскулинности: «Будь мужиком!», «Всегда будь сильным, смелым, напористым», «Мужчина не должен ошибаться», «Будь дерзким/агрессивным», «Все самки — твои». Отсюда и завышенные ожидания от слов, а уж тем более действий, — объясняет эксперт.
По мнению Анастасии, общество ждет и требует такого поведение и, как следствие, не все мужчины готовы этому давлению противостоять.
— Но не будем всех под одну гребенку: большинство мужчин охраняют свои личные границы, принципы и моральные установки, знают цену себе и женщине. Они не берут в койку всех ради засечек на ремне или спинке кровати. Ведь далеко не все хотят получить в окружение психически нестабильную мадам или букет венерических заболеваний, — заключает психолог.
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