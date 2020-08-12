«Я убежал, когда она уснула»: откровенные истории мужчин, которые столкнулись с сексуальными домогательствами

Главная причина, почему эта тема почти никогда не поднимается, — мужчины не хотят выглядеть ущемленными и слабыми. Но нам кажется, что таких историй много. Чтобы выяснить так ли это, в конце материала мы добавили опрос для мужчин и собрали несколько историй тех, кто устал молчать.

Игорь 29 лет, работает в торговой компании программистом

— У нас в коллективе здоровая обстановка, и парни с девушками могут общаться по-дружески. У кого то есть и любовные связи, но это их личное. По делу мне начала писать коллега, назовем ее Жанна: ничего такого, уточняла разные вопросы, про личное не говорили. Как-то подошла ко мне и пыталась поговорить, я не понимал зачем, но не отталкивать же человека грубо.

На одном из наших сборов (не большой официальный, а нашего подразделения и бухгалтерии) она выпила, наверное, лишнего, подсела ко мне и придвинулась близко, положила голову на плечо. Мне неудобно, начальство смотрит, а она прям льнет. И грубо ее оттолкнуть неприлично — она ведь ничего плохого не делает и впрямую не предлагает. Надо мной начали все подшучивать, мол, парочка, домой не один поедешь. А она: «Проводи меня», и все. Это неудобно, женщина просит тебя проводить, а ты такой: «Нет, я не такой». Еще подумают, что ты по мальчикам. Поехал провожать, в такси начала меня целовать, трогать, я сначала думал, может, нормально будет, а потом понимаю, что мне противно.