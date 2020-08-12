Пара бросила Питер ради цветочного бизнеса в Сибири. В пандемию их выручка подскочила в два раза

Анастасия Лямина и Дмитрий Воеводин родом из Новосибирска. Много лет назад они переехали в Санкт-Петербург. Она занималась флористикой, а он готовился к открытию своего кафе или ресторана. Однажды Настя позвала Диму помочь приглашённым флористам, которые занимались оформлением свадеб. В итоге его так захватил этот процесс, что он тоже решил стать флористом. Ребята решили открыть цветочную мастерскую в Петербурге, а после одной поездки в Новосибирск переиграли планы и открыли её здесь. Правда, называется она Sadovaya, 105, как и улица в Питере, на которой жили Настя и Дима. С собой из Петербурга они привезли собаку — шелти по имени Оззи, которая занимается привлечением клиентов. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, чем именно их привлекла флористика, что они не просчитали в своём бизнес-плане, почему выбрали именно такой формат и какие слова поддержки люди отправляют друг другу вместе с цветами во время пандемии.
Прежде чем читать текст, посмотрите это видео. Какими секретами поделились с нами ребята? И как выглядит их цветочная мастерская? Ответы тут:
Видео: Антон Дигаев
Анастасия Лямина получила образование экономиста и пошла учиться на флориста 11 лет назад — в 2009 году, а Дмитрий Воеводин увлёкся этим только в 2017 году. До этого он занимался координацией грузов на комплексе складов и параллельно мечтал создать интересную концепцию ресторана или кафе и управлять им. Он общался с петербургскими рестораторами, перенимал у них знания и опыт, ходил на курсы по управлению общепитом.
В это время Настя работала флористом в крупной питерской сети цветочных салонов. Только в одном филиале, который располагался в проходимом месте, работало по 15 флористов. В какой-то момент её позвали в команду приглашённых флористов в компанию, занимающуюся организацией свадеб с бюджетом от одного миллиона рублей. Проекты были масштабными, например, однажды Настя участвовала в оформлении настоящего корабля.
— На одном из таких проектов у них не хватало помощников, и Настя предложила мою кандидатуру как человека «принеси-подай». Я был в тот день свободен, попал на такое мероприятие и увидел, как это всё выглядит изнутри. И обалдел, честно говоря. Мне показалось, что это очень круто. То, как это выглядит снаружи, в готовом виде, когда ты видишь только цветы, расставленные по столам и никогда не задумываешься, как они висят на стене, за что держатся, насколько это тяжело технически и физически организовать и устроить, а просто наслаждаешься. Вот это меня, наверное, впечатлило, — вспоминает Дима.
Он не думал, как многие, что флорист — это фея, которая порхает перед цветами и только вдыхает аромат. Дима понимал, что это физически и технически сложная работа, в которой много непредвиденных обстоятельств и нужно ежедневно за пару часов до мероприятия импровизировать.
Сейчас Дима понимает, что именно в тот день, когда он решил помочь Насте, у него изменилось направление деятельности, но осознавал он это постепенно. Он обучался и до сих пор обучается у Насти, несмотря на то, что они вместе учились у известных за пределами страны флористов из Новосибирска Дмитрия Туркана, Романа Штенгауэра. Дима уверяет, что ему комфортно совмещать работу и отношения, и он видит, как раскрылась Настя в своей профессии — именно как мастер, когда узнала, что он тоже хочет этим заниматься:
— В основном это происходит так: я что-то делаю не так, а Настя это видит и поправляет. Удобно, когда у тебя есть учитель под рукой 24 часа в сутки. Это хорошо. Мы можем приходить домой, разговаривать о работе и получать от этого удовольствие. Мы постоянно это обсуждаем.
«Что-то ты мне цветы давно не дарил»
Дима отмечает, что раньше не задумывался о том, что дарит букет флористу, а сейчас думает об этом больше:
— Я стал задумываться, каково человеку, который всё время работает с цветами, нужно ли ему дарить цветы. Ответ — однозначно нужно. Был даже какой-то период времени, когда я настолько сильно увлёкся работой с цветами, что услышал колкую фразу: «Что-то ты мне цветы давно не дарил». Больше таких ошибок не допускаю.
Настя отмечает, что ей всегда нравились букеты от Димы — он и раньше не покупал готовые, а пытался составить их сам, показывая флористам.
В общем, флористика захватила обоих ребят и, несмотря на то, что около четырёх лет жизни в Питере Дима тратил силы на подготовку к открытию своего заведения, он однажды предложил Насте открыть свой цветочный салон.
Они придумали концепцию, присматривали помещение в проходимом месте, продумывали вложения и потом поехали в Новосибирск к родным. На тот момент Настя с Димой очень давно не были в городе и были удивлены, как он изменился: стало много заведений, улучшилась культурно-досуговая сфера.
Дима и Настя раньше считали, что вернуться в родной город после Питера — это табу, но после той поездки задумались и стали рассматривать вариант открытия цветочного салона именно в Новосибирске.
— Когда мы составляли бизнес-план, то нужно было первым делом определиться, каким будет формат: салон, мастерская, как сейчас, или мы вообще будем заниматься только свадьбами. И мы для себя выбрали формат мастерской, который довольно свежий для России — мне кажется, только несколько лет довольно развито существует в Москве и Петербурге, — считает Дима Воеводин.
Оззи с Садовой
Только в этих городах конкуренция выше, нужно было заниматься борьбой, а ребята хотели спокойно творить и получать удовольствие от работы, поэтому решили всё же выбрать Новосибирск, в котором ещё не было много бизнесов в таком формате. Мастерская отличается от салона тем, что у неё нет витрины, соответственно, её не нужно содержать. Ребята не хотели перепродавать цветы, а хотели заниматься творчеством, составлять свои букеты. А мастерская как раз предполагает заказ букетов и цветов в режиме онлайн.
Изначально на открытие мастерской потребовалось около 500 тысяч рублей, она работает уже полтора года. Текущие расходы, например, зарплатный фонд, цветы, расходники, аренда, обходятся владельцам мастерской в 250–300 тысяч в месяц.
С собой из Санкт-Петербурга они привезли не только концепцию бизнеса, но и собаку — шелти по имени Оззи. Он у них работает менеджером по связям с общественностью, привлекает клиентов и позирует для фотографий в Instagram. Также из города на Неве они привезли название мастерской: Sadovaya, 105 — относится и к саду, и к адресу в Питере, где жили ребята.
«Курьеры пожинают самые крутые плоды!»
На вопрос, с какими непредвиденными трудностями пришлось справляться, создатели мастерской ответили, что не ожидали настолько большого спроса на 8 Марта. Им пришлось остановить приём заказов 6 марта, несмотря на то, что они заранее наняли дополнительных людей и работали днём и ночью. В следующем году они хотят это учесть.
Дима признаётся, что, несмотря на то, что очень долго всё продумывали для своего бизнеса, они не до конца определили аудиторию, как потом оказалось, потому что больше половины клиентов не живут в Новосибирске, но у них здесь родственники, друзья. Когда нельзя их увидеть, люди отправляют цветы.
У мастерской есть курьеры, но иногда Дима возит букеты сам, как и было в начале:
— Потому что самое классное в этой работе — это видеть реакцию людей. Получается, что курьеры пожинают самые крутые плоды!
Один из наиболее интересных заказов, по мнению Насти и Димы, был такой: молодой человек заказал 11 букетов в один день, в каждом из которых был отрывок записки. Так он признался в любви девушке.
— Очень здорово, что люди так делают и не видят ничего плохого в сентиментальности, — считает Дима Воеводин.
Во время пандемии, по его словам, выручка подскочила в два раза. Они не были готовы к такому увеличению заказов, но быстро подстроились. Большую часть букетов люди отправляли друг другу в качестве поддержки.
— Сначала нам это казалось странным, потому что кризис же всё-таки, обычно малый бизнес страдает, а у нас наоборот. Но сейчас мы понимаем, почему так — в основном это связано с желанием людей поддержать друг друга. Они просили нас написать: «Не скучай, всё будет нормально», «Мама, не выходи из дома», — приводит примеры Настя.
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