Пара бросила Питер ради цветочного бизнеса в Сибири. В пандемию их выручка подскочила в два раза

Анастасия Лямина получила образование экономиста и пошла учиться на флориста 11 лет назад — в 2009 году, а Дмитрий Воеводин увлёкся этим только в 2017 году. До этого он занимался координацией грузов на комплексе складов и параллельно мечтал создать интересную концепцию ресторана или кафе и управлять им. Он общался с петербургскими рестораторами, перенимал у них знания и опыт, ходил на курсы по управлению общепитом.

В это время Настя работала флористом в крупной питерской сети цветочных салонов. Только в одном филиале, который располагался в проходимом месте, работало по 15 флористов. В какой-то момент её позвали в команду приглашённых флористов в компанию, занимающуюся организацией свадеб с бюджетом от одного миллиона рублей. Проекты были масштабными, например, однажды Настя участвовала в оформлении настоящего корабля.