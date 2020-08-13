Режь косу: 20 новых стрижек и окрашиваний, которые вам подойдут (и будут на пике моды этой осенью)

Осенью нас накрывает лёгкая тоска, и самое верное решение с ней бороться — сменить имидж. Новая прическа сулит нам новую жизнь, нового парня, новую работу — это же старая как мир истина. Выбор, как говорится, за вами — обрезать ультрамодную челку под стать Одри Хепберн и примерить на себя образ романтичной девы или выкрасить волосы в яркий цвет, добавив тем самым немного безумства. Вариантов предостаточно — мы лично убедились в этом, поговорив с экспертами: топ-стилист Евгения Разинкина, парикмахер-колорист Наталья Захарова и стилист Ксения Белая рассказали, что будет актуально в осеннем сезоне — 2020.
Что в тренде
— После лета в наших волосах уже присутствуют природные оттенки выгорания, которые можно идеально подчеркнуть окрашиванием, например, плавным переходом от корней в рассветлённые пряди. Это удачный вариант для обладательниц натуральных оттенков волос, особенно когда не хочется ничего менять, а лишь добавить немного свежести и блеска, — подсказывает топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина.
Кроме того, осенью наступают холода, летний загар постепенно смывается, кожа становится более светлой, можно подчеркнуть её одним из самых актуальных оттенков сезона — платиновым блондом или выбрать цвет металлик. Это добавит вашим волосам немного блеска и прохладного оттенка, а загар появится природный — розовый, кожа будет выглядеть свежее.
— Из нового в моду входит цветное окрашивание корней. Добавляйте в блонд розовые, лиловые, зелёные или синие оттенки и покоряйте город своей неординарностью, — предлагает Евгения вариант для смелых.
Стрижки, говорит эксперт, в этом сезоне актуальны с короткими линиями и формами. — Не бойтесь экспериментировать с прямыми срезами, — говорит стилист. — Кудрявые, прямые волосы — это неважно. Короткая стрижка может быть идеальна, главное, подобрать правильную короткую длину относительно формы лица. Для длинных волос актуален прямой срез — самая модная чёлка стала еще короче.
Прежде чем бросаться во все тяжкие и в срочном порядке записываться в салон, запомните несколько моментов: кожа с новым цветом волос должна выглядеть здоровой и ухоженной. Чем старше мы становимся, тем больше неровностей на коже — тёмный цвет волос может подчеркнуть их все, поэтому новые актуальные техники окрашивания помогут освежить не только цвет волос, но и образ в целом.
Стрижка — это не только новомодное явление, это возможность красиво и грамотно смоделировать лицо, особенно если у вас есть что-то, что не нравится и хочется скрыть. Например, у вас широкий лоб — грамотно подобранная чёлка поможет сделать лицо милее.
— В силу возрастных изменений ваше лицо имеет линии, которые опускаются вниз. С помощью правильной длины волос, например до ключицы или линии подбородка, мы можем красиво смоделировать лицо, скрыть линии и вытянуть форму лица вверх, — объясняет Евгения и добавляет: — Тренды быстро выходят из моды, и самое важное, что вы должны понять, — стрижка должна подчёркивать ваши достоинства, стиль, то же самое касается и окрашивания.
Стрижка по форме лица
Парикмахер-колорист Наталья Лазарева подсказывает нам, как правильно подобрать модную стрижку под свой тип лица. Основная задача для обладательниц круглого лица — визуально его удлинить. Чаще всего им подходят средние или длинные волосы, можно добавить прямые пряди у лица или рваную чёлку. Окрашивание эксперт советует выбрать однотонное или сложное, с акцентом на передние пряди — это даст визуальное удлинение.
Для квадратного лица подходят также длинные волосы либо средняя длина. Если вы хотите носить челку, выбирайте лёгкий вариант набок, прямая чёлка только утяжелит образ. Хорошо на квадратном лице будет смотреться удлиненное каре с акцентами — блики у лица (эффект достигается специальным окрашиванием). С короткими стрижками Наталья советует быть осторожнее — может получится акцент на нижней челюсти, который не красит.
Треугольное и сердцевидное лицо — отлично ляжет удлиненная чёлка в виде арки, короткий гладкий боб с длинной косой чёлкой и боковым пробором, локоны длиной ниже подбородка.
Ромбовидное лицо — такому типу подойдут любые стрижки, выполненные мягко, без резких углов. Отличный вариант — боб слоистой текстуры с акцентом на прямой пробор.
Трапециевидное лицо (грушевидное) — категорически не подходят стрижки, расширяющиеся возле подбородка, чрезмерно гладкие укладки, ультракороткие стрижки. Подходят объёмные короткие стрижки, которые сбалансируют черты лица. Если выбирать челку, то она может быть длинная косая или прямая.
Прямоугольное лицо — выбирайте прическу, которая делает лицо круглее и короче. Прекрасно подходят челки, а также стрижки, которые создают объёмные круглые формы.
Овальные лица — лица с идеальными пропорциями. Вам подойдет абсолютно любая стрижка и любое окрашивание, зависит от ваших предпочтений.
— К осени 2020 года в моде стрижка пикси, прямое каре и удлинённые челки. На пике популярности остаётся блонд: светло-пепельный, с рыжеватым оттенком, пшеничный, пепельный, карамельный, жемчужный, платиновый, клубничный — оттенок можно подобрать для любой внешности. Если говорить о модных оттенках в тёмных цветах, то это горький шоколад, молочный шоколад. Не забываем про разные техники окрашивания, в которых мы можем сочетать сразу несколько популярных оттенков, — объясняет Наталья. — К антитрендам я бы отнесла стрижки с очень густой массивной чёлкой. Сильно короткие стрижки мало кому идут, например стрижка гаврош смотрится неудачно, когда у обладательниц длинных или средних волос сильно выстреженные макушки.
Это нужно знать
Стилист Ксения Белая поделилась с нами нюансами, которые могут пригодится перед походом в салон на окрашивание. Например, если вам хочется подчеркнуть цвет глаз — зеленый, голубой или синий, добавьте в окрашивание медный или медовый оттенок.
Женщинам с проблемной кожей на лице не стоит делать чистый ровный блонд — он подчеркнёт все недостатки кожи, усилит красноту. Окрашивание должно освежать кожу, поэтому, если у вас на лице есть недостатки, выбирайте вариант окрашивания с прядями и бликами.
Ровный тёмный однотонный цвет подходит исключительно загорелым брюнеткам с правильными, крупными чертами лица. Помним, что ровный темный цвет съедает объем волос, если хочется, чтобы волосы смотрелись пышнее — отдайте предпочтения окрашиваниям с акцентами — блики и полутона.
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