Режь косу: 20 новых стрижек и окрашиваний, которые вам подойдут (и будут на пике моды этой осенью)

Прежде чем бросаться во все тяжкие и в срочном порядке записываться в салон, запомните несколько моментов: кожа с новым цветом волос должна выглядеть здоровой и ухоженной. Чем старше мы становимся, тем больше неровностей на коже — тёмный цвет волос может подчеркнуть их все, поэтому новые актуальные техники окрашивания помогут освежить не только цвет волос, но и образ в целом.

Стрижка — это не только новомодное явление, это возможность красиво и грамотно смоделировать лицо, особенно если у вас есть что-то, что не нравится и хочется скрыть. Например, у вас широкий лоб — грамотно подобранная чёлка поможет сделать лицо милее.

— В силу возрастных изменений ваше лицо имеет линии, которые опускаются вниз. С помощью правильной длины волос, например до ключицы или линии подбородка, мы можем красиво смоделировать лицо, скрыть линии и вытянуть форму лица вверх, — объясняет Евгения и добавляет: — Тренды быстро выходят из моды, и самое важное, что вы должны понять, — стрижка должна подчёркивать ваши достоинства, стиль, то же самое касается и окрашивания.