Изучаем перекресток, где одни жители Родников дурят других и объезжают пробку по запрещенному ряду

Вновь вместе с читателями НГС разбираемся, в каким местах города водители массово нарушают правила дорожного движения и никто их за это не наказывает. Ранее мы сообщали, как автомобилисты ездят под «кирпич» на односторонней улице, а сегодня перекресток на Объединения, где сложилась практика поворотов налево и направо из запрещенных рядов. Подробности — в материале НГС.
Пересечение улицы Объединения и безымянного проезда, ведущего к кольцевой развязке возле ТЦ «Голден Парк». Именно через этот напряженный перекресток проходит путь тысяч автомобилей — с утра с Родников/Снегирей, вечером обратно. Разумеется, образуются серьезные пробки.
По безымянному проезду со стороны Родников машины едут в два ряда, направо в центр можно повернуть только с правого ряда. Но, поскольку в этой полосе пробка, самые умные водители объезжают затор по левому ряду.
— Со стороны Родников правый ряд по знакам должен двигаться направо, левый — налево, но абсолютно все, сотни авто, едут с обоих рядов направо. На этом же перекрестке со стороны «Колорлона» правый ряд Объединения должен уходить только направо в Родники, а левый прямо с сторону Учительской (лесной дороги), но с обоих рядов все едут прямо. Аварии там регулярно.
— Водители следующие с кольца на переезд (железнодорожный) поворачивают вторым рядом в сторону лесной дороги, тем самым смещая добропорядочных водителей в сторону и оставляя их за пределами своей полосы, — пишут наши читатели.
Это утренняя ситуация, а вечером, наоборот, машины едут по Объединения и поворачивают налево на безымянный проезд двумя рядами. Те, кто в правом, — нарушают.
Сотрудников ГИБДД в этом месте можно увидеть редко, да и наказание нарушителям грозит не особо серьезное. По ч. 1.1 ст.12.14 КоАП «Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении» такие водители могут получить штраф 500 рублей.