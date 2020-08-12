Изучаем перекресток, где одни жители Родников дурят других и объезжают пробку по запрещенному ряду

— Со стороны Родников правый ряд по знакам должен двигаться направо, левый — налево, но абсолютно все, сотни авто, едут с обоих рядов направо. На этом же перекрестке со стороны «Колорлона» правый ряд Объединения должен уходить только направо в Родники, а левый прямо с сторону Учительской (лесной дороги), но с обоих рядов все едут прямо. Аварии там регулярно.

— Водители следующие с кольца на переезд (железнодорожный) поворачивают вторым рядом в сторону лесной дороги, тем самым смещая добропорядочных водителей в сторону и оставляя их за пределами своей полосы, — пишут наши читатели.