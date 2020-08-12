Такую Анталью вы никогда не видели: первая сибирячка показала фото курорта во время пандемии

Первые туристы после долгого перерыва вылетели на популярные курорты Турции — в Анталью, Даламан и Бодрум. Счастливчики из Новосибирска уже долетели до Антальи и заселились в отель. Читательница НГС на условиях анонимности рассказала, через что ей пришлось пройти, прежде чем полететь в Турцию, и что изменилось на курортах после пандемии.
Как долетели
Мы прилетели в Анталью вечером 10 августа. Самолёт из Новосибирска до Ростова-на-Дону был полным, санитарные нормы соблюдались и в аэропорту, и в самолете. Ручную кладь брать в салон самолета запретили, разрешили только дамскую сумочку. Хотя мы накануне звонили в представительство авиакомпании, где нам сказали, что ручную кладь до
В Анталью мы прилетели с мужем и двумя детьми на
Как заполнены отели
В концепции отеля ничего не изменилось, разве что появилось небольшое расстояние между шезлонгами. Маски в помещениях отеля можно не носить, на улице тоже. Они обязательны только в торговых центрах. Пока добирались по городу Сиде до отеля, обратили внимание, что город почти пустой. Сопровождающий нас гид говорил, что город как будто вымер. Действительно, ни людей, ни машин!
По словам того же гида, в городе Сиде открылось только
Как изменился шведский стол
Система шведского стола осталась, но немного в другом формате: подход к столам загорожен красной лентой, за ней стоит официант, ты ему указываешь, какое блюдо положить, и он накладывает. Очередей к столам нет, как-то все отдыхающие распределяются.
Как работают транспорт и развлекательные программы
Долмуши — по-нашему автобусы — ходят только
Экскурсионная программа сохранена в полном объёме, всё предлагается, как и раньше. В отеле также работает хамам и делают массаж. Детская анимация и вечерние программы каждый день в отеле также сохранены.
Как переносили тур
Тур брали в начале марта, до всех карантинных мер, на
Меня эта ситуация не устроила, и я стала добиваться перебронирования тура с вылетом из трёх разрешённых городов. Решение было не в нашу пользу. Но когда появилась информация о вылете из Новосибирска через Ростов-на-Дону, я начала добиваться перелёта в Турцию таким образом.
Мы начали отслеживать изменение цен.
Я переживала, что в такой короткий срок туроператор не перекинет наши деньги на новую заявку. Но ура, всё получилось быстро. К сожалению, от отпуска осталась только неделя. Поэтому вместо оплаченных
Как страховались от коронавируса
Страховка у нас расширенная — покрывает лечение от
Боится ли сибирячка коронавируса
Данный вирус ведь повсеместно по всему миру! Заразиться можно и при походе в «Пятёрочку» возле дома. У нас была возможность перебронировать тур на курорты Краснодарского края. Но вот даже желания бесплатно туда ехать нет никакого. Вот на южных курортах вероятность заразиться высокая!
Что еще почитать об отдыхе за границей
Как только власти объявили об открытии Турции, мы выяснили, что будет с ценами на путевки.
А здесь — полезный текст о том, какие меры защиты принимают в турецких отелях.
Нужно ли делать тест на коронавирус и — самое главное — как вернуться на родину — прочитайте
Кстати, если вы собираетесь путешествовать по России, посмотрите подборку мнений наших читателей о том, куда лучше не ехать. Жительница Крыма рассказала нам, что сейчас происходит на полуострове. А жительница Сочи честно призналась, что пары занимаются сексом в кабинках для переодевания.