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Такую Анталью вы никогда не видели: первая сибирячка показала фото курорта во время пандемии

Самолёты переполнены, а в турецких отелях нет ни души

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Первые счастливчики из Новосибирска улетели в Турцию — они рассказывают, каково отдыхать за границей в разгар коронавируса

Первые счастливчики из Новосибирска улетели в Турцию — они рассказывают, каково отдыхать за границей в разгар коронавируса

Первые туристы после долгого перерыва вылетели на популярные курорты Турции — в Анталью, Даламан и Бодрум. Счастливчики из Новосибирска уже долетели до Антальи и заселились в отель. Читательница НГС на условиях анонимности рассказала, через что ей пришлось пройти, прежде чем полететь в Турцию, и что изменилось на курортах после пандемии.

Сейчас отели пустые — большой заезд туристов из России ожидается к выходным<br>

Сейчас отели пустые — большой заезд туристов из России ожидается к выходным

Как долетели

Мы прилетели в Анталью вечером 10 августа. Самолёт из Новосибирска до Ростова-на-Дону был полным, санитарные нормы соблюдались и в аэропорту, и в самолете. Ручную кладь брать в салон самолета запретили, разрешили только дамскую сумочку. Хотя мы накануне звонили в представительство авиакомпании, где нам сказали, что ручную кладь до 5 кг можно. Питания на борту не было, только напитки.

В Анталью мы прилетели с мужем и двумя детьми на 7 дней и уже заселились в отель. В нашем отеле чемоданы туристов, прежде чем занести их в помещение отеля, дезинфицируют. Паспорта тоже. Номера каждый день тоже сказали, что дезинфицируют. На входе температурный контроль. Отдыхать мы планируем только здесь, в Анталье, в другие турецкие города и села не собираемся. У нашего отеля есть собственный пляж, как, собственно, и во всех турецких отелях. Дети понимают необходимость соблюдения норм гигиены, носят маску, моют руки и используют санитайзер.

Все лежаки и шезлонги у бассейна на территории отеля свободны

Все лежаки и шезлонги у бассейна на территории отеля свободны

Как заполнены отели

В концепции отеля ничего не изменилось, разве что появилось небольшое расстояние между шезлонгами. Маски в помещениях отеля можно не носить, на улице тоже. Они обязательны только в торговых центрах. Пока добирались по городу Сиде до отеля, обратили внимание, что город почти пустой. Сопровождающий нас гид говорил, что город как будто вымер. Действительно, ни людей, ни машин!

По словам того же гида, в городе Сиде открылось только процентов 30 отелей, остальные либо не прошли сертификацию, либо ещё в процессе её получения, кто-то уже никогда не откроется. Загруженность отеля, в котором мы остановились, 40% на вчерашний день. Нам рассказали, что большой заезд российских туристов ожидают к выходным.

Сейчас на курортах преимущественно отдыхают местные турки и англичане

Сейчас на курортах преимущественно отдыхают местные турки и англичане

Как изменился шведский стол

Система шведского стола осталась, но немного в другом формате: подход к столам загорожен красной лентой, за ней стоит официант, ты ему указываешь, какое блюдо положить, и он накладывает. Очередей к столам нет, как-то все отдыхающие распределяются.

Маски в помещениях отеля можно не носить, но некоторые туристы пришли на завтрак в масках

Маски в помещениях отеля можно не носить, но некоторые туристы пришли на завтрак в масках

Как работают транспорт и развлекательные программы

Долмуши — по-нашему автобусы — ходят только 3 раза в день, строго по расписанию. Все такси и долмуши должны иметь на стекле QR-код — сертификат, подтверждающий соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

За кофе во время завтрака в отеле выстроилась небольшая очередь

За кофе во время завтрака в отеле выстроилась небольшая очередь

Экскурсионная программа сохранена в полном объёме, всё предлагается, как и раньше. В отеле также работает хамам и делают массаж. Детская анимация и вечерние программы каждый день в отеле также сохранены.

В отеле работает открытый бассейн, хамам, делают массаж

В отеле работает открытый бассейн, хамам, делают массаж

Как переносили тур

Тур брали в начале марта, до всех карантинных мер, на 13 ночей с вылетом 23 июля. Эта дата была позже аннулирована и перенесена на 2 августа. Но после того как объявили, что рейсы в Анталью полетят только с 10 августа из трёх городов России, а Новосибирска в списке не оказалось, наш туроператор «Анекс Тур» прислал уведомление об аннуляции нашего тура и переносе его на 2021 год. У меня появился страх, что денег наших на следующий год и самой поездки мы можем не увидеть.

Меня эта ситуация не устроила, и я стала добиваться перебронирования тура с вылетом из трёх разрешённых городов. Решение было не в нашу пользу. Но когда появилась информация о вылете из Новосибирска через Ростов-на-Дону, я начала добиваться перелёта в Турцию таким образом.

Мы начали отслеживать изменение цен. 5 августа цена тура с вылетом 10 августа за 7 ночей была в 1,5 раза выше, чем у нас было оплачено за 13 ночей. 7 августа мы увидели на сайте снижение цены и сразу связались со своим агентом.

Я переживала, что в такой короткий срок туроператор не перекинет наши деньги на новую заявку. Но ура, всё получилось быстро. К сожалению, от отпуска осталась только неделя. Поэтому вместо оплаченных 13 ночей летим на 7 ночей и по возвращении ждём возврат остатка денег.

В турецких отелях сейчас крайне мало отдыхающих

В турецких отелях сейчас крайне мало отдыхающих

Как страховались от коронавируса

Страховка у нас расширенная — покрывает лечение от COVID-19 в госпитале Турции. Также у всех членов нашей семьи есть ДМС-страхование с покрытием лечения от коронавируса, в том числе за рубежом.

Боится ли сибирячка коронавируса

Данный вирус ведь повсеместно по всему миру! Заразиться можно и при походе в «Пятёрочку» возле дома. У нас была возможность перебронировать тур на курорты Краснодарского края. Но вот даже желания бесплатно туда ехать нет никакого. Вот на южных курортах вероятность заразиться высокая!

Что еще почитать об отдыхе за границей

Как только власти объявили об открытии Турции, мы выяснили, что будет с ценами на путевки.

А здесь — полезный текст о том, какие меры защиты принимают в турецких отелях.

Нужно ли делать тест на коронавирус и — самое главное — как вернуться на родину — прочитайте 7 полезных карточек.

Кстати, если вы собираетесь путешествовать по России, посмотрите подборку мнений наших читателей о том, куда лучше не ехать. Жительница Крыма рассказала нам, что сейчас происходит на полуострове. А жительница Сочи честно призналась, что пары занимаются сексом в кабинках для переодевания.

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АнтальяТурциязаграницаотдых
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