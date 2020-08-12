Такую Анталью вы никогда не видели: первая сибирячка показала фото курорта во время пандемии

Как заполнены отели

В концепции отеля ничего не изменилось, разве что появилось небольшое расстояние между шезлонгами. Маски в помещениях отеля можно не носить, на улице тоже. Они обязательны только в торговых центрах. Пока добирались по городу Сиде до отеля, обратили внимание, что город почти пустой. Сопровождающий нас гид говорил, что город как будто вымер. Действительно, ни людей, ни машин!

