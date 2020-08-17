Маленькая жизнь: как женщина со смертельной болезнью живёт с дочкой на восьми квадратных метрах

Алла Николаевна долго ищет письмо, которое прислал ей в апреле 2020 года начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев в ответ на просьбу дать другую комнату. В ответе сказано, что комната в общежитии выделена ей в виде исключения, из расчёта на одного человека и «сроком до 13.12.2020 без дальнейшего продления». После этой бумаги пожилая женщина достаёт ещё один документ — дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения от 2019 года, в котором указано, что проживают здесь всё-таки два человека: Орлова и её дочь. Эта бумага противоречит первой, но подписана тем же Перязевым. Копии всех бумаг имеются в распоряжении редакции НГС.



— Отписку дают и ведь сами себе противоречат: Надя в дополнительном соглашении-то указана. Получается, они сами нарушают свой договор: дочь прописана, значит, и квадраты предоставьте, — резонно замечает Чипенко.



Старшая по общежитию вспомнила, как ещё до этого письма, в то время, пока Алла Николаевна была на работе, к ним приходили чиновники и пугали Надежду: требовали убираться из комнаты. Женщину защитила тогда Ольга, жёстко объяснив сотрудникам мэрии, что они нарушают закон. Больше те не появлялись.

