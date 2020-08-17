Маленькая жизнь: как женщина со смертельной болезнью живёт с дочкой на восьми квадратных метрах

Когда слышишь такие истории, всегда думаешь, что это не может быть правдой, что, возможно, кто-то не разобрался и истолковал очередной чиновничий документ не совсем верно. Ведь не могут же выгнать на улицу двух больных женщин-инвалидов с серьёзными заболеваниями? Оказалось, могут. В декабре 2020 года истекает договор на проживание в муниципальном общежитии у 71-летней Аллы Орловой и её взрослой дочери. В мэрии сообщили, что аренда крохотной комнаты площадью 7,8 квадратных метра продлеваться не будет. А съезжать женщинам некуда: как граждане России они вернулись из Казахстана, а своего жилья и родных у них здесь нет. Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с Аллой Орловой, которая последнее время живёт с мыслью, что через несколько месяцев они с дочерью окажутся на улице.
Страшная бумага из мэрии
Алле Николаевне Орловой 25 декабря 2020 года будет 72 года. Она инвалид третьей группы с онкологией щитовидной железы. Уже почти два года живёт в общежитии муниципального маневренного фонда вместе со своей 43-летней дочерью Надеждой. Надежда тоже инвалид, но второй группы. Когда корреспондент НГС общался с Аллой Николаевной, дочь её лежала в больнице с коронавирусом. Сама пожилая женщина перенесла пневмонию ещё в начале июня, правда, без подтверждения ковида.
В муниципальном общежитии маневренного фонда мать с дочерью занимают комнату площадью 7,8 квадратных метра. На этой площади у них и спальня, и кухня, и склад для вещей. Часть вещей физически не помещаются в комнату, поэтому сложены возле входной двери. Весной этого года женщины попросили мэрию выделить им комнату побольше, как положено по закону, но лучше бы они это не делали.
— Им как инвалидам положено 24 квадрата только спальной площади. Врач приезжала к нам и сказала, что по законодательству положено столько на двоих и даже без кухни…. Но им сказали, что комнат свободных нет, мол, они включены в план ремонта. А свободные комнаты на самом деле есть — на каждом этаже. И уже отремонтированные. Четвёртый этаж вообще почти весь пустой: там 21 комната, а занято, наверное, комнат шесть, — рассказала корреспонденту НГС старшая по общежитию Ольга Чипенко.
Алла Николаевна долго ищет письмо, которое прислал ей в апреле 2020 года начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев в ответ на просьбу дать другую комнату. В ответе сказано, что комната в общежитии выделена ей в виде исключения, из расчёта на одного человека и «сроком до 13.12.2020 без дальнейшего продления». После этой бумаги пожилая женщина достаёт ещё один документ — дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения от 2019 года, в котором указано, что проживают здесь всё-таки два человека: Орлова и её дочь. Эта бумага противоречит первой, но подписана тем же Перязевым. Копии всех бумаг имеются в распоряжении редакции НГС.
— Отписку дают и ведь сами себе противоречат: Надя в дополнительном соглашении-то указана. Получается, они сами нарушают свой договор: дочь прописана, значит, и квадраты предоставьте, — резонно замечает Чипенко.
Старшая по общежитию вспомнила, как ещё до этого письма, в то время, пока Алла Николаевна была на работе, к ним приходили чиновники и пугали Надежду: требовали убираться из комнаты. Женщину защитила тогда Ольга, жёстко объяснив сотрудникам мэрии, что они нарушают закон. Больше те не появлялись.
Последнее время пожилая женщина живёт с мыслью, что зимой 2020 года, незадолго до своего дня рождения, ей с дочерью придётся съезжать. А съезжать некуда: родственников в Новосибирске нет. Есть далеко — в Краснодаре, но там и жилищные условия не позволяют принять женщин, да и климат опасен для онкологического заболевания. Возможно, женщинам помог бы земельный участок в деревне Каменка, который Орлова-старшая получила от власти как пострадавшая от испытаний на семипалатинском ядерном полигоне, но на том участке только гараж да сарай — без электричества, газа и воды. А на строительство, естественно, денег нет. У самой женщины пенсия вместе с выплатами за инвалидность около 14 тысяч рублей, а у её дочери — 7800 в месяц. Три тысячи женщины платят за комнату в общежитии плюс ежемесячные расходы обеим на лекарства. На жизнь остаётся немного. К тому же только недавно был погашен кредит, который под 25% годовых Орлова-старшая взяла в 2013 году на лечение дочери, когда та серьёзно отравилась.
— Сейчас дочь вернётся после коронавируса, и как мы опять будем в такой тесноте? Вот куда бы обратиться, чтобы и приказ тот [о выселении] отменили и комнату дали, как положено по закону — вздыхает пожилая женщина.
Загадочная судьба Аллы Орловой
В Новосибирск Алла Николаевна Орлова с дочерью приехали из Восточного Казахстана: всю жизнь прожили в Усть-Каменогорске, но приняли российское гражданство. Алла Орлова переехала жить в Новосибирск в 2003 году, её дочь Надежда — через 7 лет: до этого ухаживала за своей старенькой бабушкой.
Когда-то Алла Николаевна приезжала в Новосибирск лечиться и почувствовала себя здесь лучше, чем на родине. Поэтому было принято решение перебираться в Сибирь.
— Мне в Усть-Каменогорске было плохо. А когда приехала в Новосибирск, то здесь наступило резкое улучшение. Если там из-за повышенного уровня радиации были слабость, сердцебиение, еле ходила, то здесь — всё нормально. Да и у дочери там были постоянные ангины, — вспоминает Алла Орлова.
На новом месте у Аллы Николаевны никого не было. Женщина снимала комнаты где придётся, отдавая до 8000 рублей за комнату в коммуналках. Чтобы была прописка, приходилось платить ещё и за неё, пользуясь сомнительными объявлениями из газет. За последнюю прописку Орлова в 2013 году отдала 10 тысяч рублей. Правда через 5 лет женщина узнала от полиции, что прописка была в так называемой «резиновой квартире», и аннулировали её хозяева уже через год. А в паспорте у Орловой-старшей прописку аннулировали в 2018 году, когда полицейские вышли на мошенников. Алле Николаевне тогда странным образом повезло: она довольно быстро обрела место в общежитии, а в дальнейшем и официальную временную прописку.
Подопечные Аллы Орловой
Несмотря на сложную собственную жизнь, 71-летняя Алла Орлова ещё «шефствует» над теми, кто также нуждается в помощи. Некоторое время она присматривала за 84-летней Надеждой Ивановной Гавриловой. Говорит, это было не сложно: она всю жизнь проработала медсестрой, а потом горничной и уборщицей на разных предприятиях, а также в детских оздоровительных и спортивных лагерях.
Подопечная Аллы Николаевны умерла в марте. У 84-летней Надежды Ивановны случился инсульт, а потом — пневмония. Женщину кремировали на собранные по знакомым 39 тысяч рублей, но за прах ещё надо доплатить, чтобы разместить в крематории на хранение.
Алла Николаевна с надеждой смотрит на корреспондента НГС и просит помочь найти родственников умершей: у женщины на сберкнижке осталось 300 тысяч рублей, плюс на неё оформлена кооперативная двухкомнатная квартира, которая достанется государству, если до 14 сентября не объявятся наследники. А в Новосибирске у Надежды Гавриловой точно есть двоюродные сёстры, утверждает Алла Николаевна.
— Она с ними поссорилась и обиделась. И не сказала, как их искать. Да и вообще, она не собиралась умирать. Я за ней ухаживала, но у неё случился инсульт, а в больнице — пневмония. И 14 марта её не стало, — вздохнула Алла Орлова. — Может, можно как-то найти родных? Жила она на улице Лежена…
На протяжении всей долгой беседы в дверном проеме стояла маленькая девочка и внимательно слушала истории Аллы Николаевны, время от времени бросая любопытные взгляды на незнакомого ей взрослого гостя. Когда корреспондент НГС начал прощаться, девочка радостно пискнула: «Ну, наконец-то!».
— Мы же с ней должны в библиотеку сходить сегодня, — рассмеялась Алла Николаевна. — И голубей покормить. Наконец-то, скажи, баба Алла освободилась! Сейчас мы с ней будем или рисовать, или буквы учить — не все ещё знает. Её пять лет, но она умная, очень умная. Она в комнате рядом живёт.
— Не, мы будем кушать. Пока я вас ждала, уже проголодалась. Я буду кушать хлебушек, — деловито заметила девочка.
— А где ты будешь кушать? У себя или у меня? — улыбнулась пожилая женщина.
— По считалочке, — снова деловито заметила девочка и быстро затараторила детскую считалочку. Естественно, есть выпало в гостях у бабы Аллы.
23 июля НГС рассказал историю сироты из детдома, чью жизнь круто изменила случайная встреча, и теперь девушка живёт в семье Ольги Чипенко, которая заступилась перед чиновниками и за героиню сегодняшней истории.