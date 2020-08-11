Что вы делаете неправильно, когда болит живот: разбираемся вместе с врачами

Одна из ловушек, в которую попадают люди при самодиагностике — неумение определить острую боль. Дело в том, что само понятие острой боли отличается в медицине от того, что мы понимаем под острой болью в быту. Это определение продолжительности, а не интенсивности.



— Острая боль — от нескольких часов до недели, подострая — от недели до шести месяцев, а хроническая боль — полгода и больше. Люди часто путают понятия, думая, что острая боль — это интенсивная боль, а хроническая — слабая. Но с точки зрения классической медицины острая боль может быть и малоинтенсивной, но она впервые возникшая, — говорит Хлынов.



Даже не интенсивная боль, которая возникла впервые, — это повод для обращения к врачу. А вот от того, как именно болит живот, зависит, насколько срочно нужно к доктору попасть.



Что это у меня



Самодиагностика — дело неблагодарное и опасное, и мы вас ни в коем случае к ней не призываем. Но иногда боли свидетельствуют об осложнении хронических заболеваний, от которых у пациента уже есть назначение врача. Главное — правильно распознать причину.

