Что вы делаете неправильно, когда болит живот: разбираемся вместе с врачами

Боль в животе — одна из самых коварных. По словам специалистов, такой симптом может появляться при самых разных проблемах в организме — от отравления до заболеваний почек. При этом и лечить ее самостоятельно опасно. Мы уже рассказывали о том, к каким последствиям может привести самолечение изжоги, а теперь поговорим о боли в целом. Вместе с врачами Игорем Хлыновым и Галиной Барташевич разбираемся, как понять, что именно болит в животе, и что в связи с этим делать.
Игорь Хлынов — доктор медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии и гериатрии УГМУ.
Галина Барташевич — гастроэнтеролог, врач высшей категории.
Сила боли
Диагностика при боли в животе — серьезная проблема, которой занимаются терапевты, гастроэнтерологи и фельдшеры. Средний срок установления причины абдоминальной боли (боли в животе. — Прим. ред.) может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев — сам диагностический процесс очень долгий и сложный даже для опытного гастроэнтеролога. Более того, иногда причина боли может быть вообще в компетенции другого врача. По словам гастроэнтеролога-диетолога Галины Барташевич, боль в животе может вызвать и нижнедолевая пневмония, и абдоминальная форма инфаркта миокарда, и аппендицит, и внематочная беременность.
— Дело в том, что под одним симптомом скрывается несколько групп заболеваний: болезни желудочно-кишечного тракта терапевтические, болезни ЖКТ хирургические, инфекционные заболевания, сосудистые болезни живота, неврологические болезни, болезни почек — перечень огромный. Поэтому самостоятельно поставить себе диагноз невозможно, — согласен доцент кафедры факультетской терапии и гериатрии УГМУ Игорь Хлынов.
Одна из ловушек, в которую попадают люди при самодиагностике — неумение определить острую боль. Дело в том, что само понятие острой боли отличается в медицине от того, что мы понимаем под острой болью в быту. Это определение продолжительности, а не интенсивности.
— Острая боль — от нескольких часов до недели, подострая — от недели до шести месяцев, а хроническая боль — полгода и больше. Люди часто путают понятия, думая, что острая боль — это интенсивная боль, а хроническая — слабая. Но с точки зрения классической медицины острая боль может быть и малоинтенсивной, но она впервые возникшая, — говорит Хлынов.
Даже не интенсивная боль, которая возникла впервые, — это повод для обращения к врачу. А вот от того, как именно болит живот, зависит, насколько срочно нужно к доктору попасть.
Что это у меня
Самодиагностика — дело неблагодарное и опасное, и мы вас ни в коем случае к ней не призываем. Но иногда боли свидетельствуют об осложнении хронических заболеваний, от которых у пациента уже есть назначение врача. Главное — правильно распознать причину.
— Если беспокоят тянущие и ноющие боли «под ложечкой», то, вероятно, это обострение гастрита. Колющие или тупые боли в правом подреберье — вероятно, обострение хронического холецистита или желчная колика. Обострение панкреатита может давать боли в верхней половине живота + тошнота и рвота, не приносящая облегчение с расслаблением стула до кашицеобразного, — говорит Барташевич.
Если диагноз уже установлен, то все гораздо проще — достаем выписку, смотрим, что рекомендовал доктор. Поэтому, кстати, нужно беречь медицинскую документацию. Можно забыть о заболевании на месяцы или год, но когда понадобится — неплохо, чтобы рекомендации доктора были под рукой.
Если такие боли возникли впервые (или не впервые, но к врачу вы с ними прежде не обращались) — не нужно заниматься самолечением, идите к доктору.
Вызываем скорую?
Понятно, что когда боль максимально интенсивная, «как кинжалом ударили» — это сразу скорая и неотложная госпитализация. Но даже если боль средней или слабой интенсивности, от которой человек может даже отвлечься, — это требует внимания. Понятно, что не всегда удается срочно обратиться к врачу, но этот симптом нельзя игнорировать.
— Есть еще так называемые «симптомы тревоги», при которых даже слабая, незначительная боль в течение короткого времени — повод обратиться за медицинской консультацией немедленно. Это касается боли, которая возникает ночью и человек просыпается — это очень грозный симптом, даже если боль незначительная. Важно обратиться вовремя к врачу, если боль сочетается с повышением температуры, есть кровь в стуле, есть рвота с кровью, — объясняет Игорь Хлынов.
«Симптомы тревоги» — повод для вызова скорой. Даже обычное, казалось бы, отравление, сопровождаемое такими симптомами, может оказаться опасным для жизни. Особое внимание стоит обратить, если боли начинаются у человека после 50 лет и если есть неблагоприятная наследственность: онкологические заболевания, язвенный колит, болезнь Крона.
Первая помощь
Одна из основных ошибок при боли в животе — бесконтрольный прием спазмолитиков. По словам медиков, применять их можно, но только по решению врача.
— Если врач уверен, что перед ним пациент с функциональной болью, например спазм кишечника, — он до дообследования может назначить спазмолитики. Но только с условием, что он пропальпировал живот, убедился, что у пациента нет симптомов тревоги, — говорит доктор медицинских наук.
Самостоятельно дома можно выпить спазмолитик, если у человека боль спастическая, по типу «схватит — отпустит», есть обследование, доктор исключил органические заболевания. Но в таком случае уже есть назначение врача, который дал добро на прием препарата.
Летом боль в животе — это часто отравление, кишечные инфекции. Если абдоминальная боль сочетается с частым жидким стулом, то здесь самое главное помнить, что нужно начать принимать жидкость.
— В течение нескольких часов нужно выпивать как минимум 30–50 мл на килограмм веса. Иначе есть вероятность обезвоживания и даже гибели от него. Особенно это касается детей. Симптомы: слабость, сухость во рту, апатия. Безусловно, нужно срочно госпитализировать, но пока едет скорая помощь — очень важно поить пациента. Причем лучше не просто водой, а подсоленной и подслащенной: на литр воды столовую ложку сахара и чайную ложку соли, — рекомендует Хлынов.
А вот чего еще не надо делать: прикладывать к животу холод или тепло. И то, и другое может навредить — в зависимости от диагноза. Определить, что нужно сделать с животом, охладить или согреть, может только врач.
О том, что делать (а чего не делать ни в коем случае), когда болит спина, мы рассказывали в предыдущем материале. А вот здесь можно почитать о том, что нужно обязательно держать в аптечке «на всякий случай».