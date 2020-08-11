«Такой жестокости никто не ожидал»: бывшие новосибирцы рассказали, что на самом деле происходит в Минске

Здесь вирус, как и во всем мире, поэтому мы работаем удаленно, но сегодня, понятно, не работаем. Ожидалось, что могут быть перебои с интернетом, но [работодатель] относится лояльно. Что делать, если во всей стране такие перебои, как работать?



Сейчас в городе тихо совершенно, выглядит так, будто вообще ничего не происходило, никаких следов. Жизнь продолжается, будто ночью ничего не было. Что будет сегодня вечером, я не знаю. Я не знаю, чего ожидать, на самом деле. Я не ожидал, что и позавчера будет настолько сильный [протест]. Понятно было, что кто-то будет протестовать, но такой массовости и, с другой стороны, такой жестокости со стороны милиции, наверное, никто не ожидал.

«Хватит врать, всем надоело»

Наталия, 47 лет, копирайтер:

— Я ожидала, что выйдет очень много людей, это было очевидно. Коронавирус стал той фишкой домино, которая толкнула всё. Для меня этот маховик активного недовольства, когда не просто сидим и на кухнях что-то обсуждаем, с апреля-мая, после парада начал раскручиваться. Людям не говорили правду. Очевидно же, что цифры официальной заболеваемости не такие. Очевидно, что больницы с перегрузом работают. Очевидно, что медики умирают — статистика по смертности медиков в Беларуси одна из самых высоких в мире. Так же не может быть, что медики умирают, а люди выживают. Это просто был триггер: хватит врать, всем надоело.