«Жилище было феерически дешевым»: сибирячка рассказала, как бюджетно съездить в Крым и где найти пустые пляжи

Даже те новосибирцы, которые предпочитали поездки в Европу, в этом году вынужденно осваивают внутренний туризм. Продолжая цикл публикаций о путешествиях по России, мы не могли не рассказать о Крыме. Благо туда совсем недавно слетала наша бывшая коллега — Александра Зенкова. Вот её короткий, но содержательный рассказ (спойлер: ей понравилось).
Как добраться
В Симферополь из Новосибирска есть прямые рейсы сразу нескольких авиакомпаний. Я купила билеты на распродаже S7 в июне. Обычные цены тогда начинались примерно с 16–17 тысяч (с пересадкой в Москве), но как раз в тот момент, когда я просматривала варианты, появились эти билеты по акции, так что дорога обошлась мне всего в 13 500 рублей в оба конца. Но, правда, это тариф без багажа, так что я летела с одним рюкзачком.
Если вам нужно в Ялту или куда-то в этот район, то из аэропорта можно доехать на троллейбусе. Это самая длинная линия в мире для этого вида транспорта. Кроме того, в троллейбусах стоят кондиционеры, а народу, как правило, меньше. Билет до Ялты стоит 185 рублей, но это почти три часа в пути. Можно сойти и раньше — я так и сделала, потому что арендовала квартиру в поселке, который был по дороге.
Где жить
С поиском жилья в Крыму есть нюансы. Вooking.com и AirBnB ничего не показывает (точнее, не показывают доступные варианты), но если в «Букинге» поставить галочку «путешествую по работе», то можно уже выбирать, как обычно. Мне, правда, это не помогло, поскольку там были какие-то дикие варианты вроде отелей за 4000 рублей за ночь, поэтому я стала искать просто на Sutochno.ru и нашла то, что меня устроило.
Цены сильно зависят от места. В Ялте всё дорого, но если чуть сместиться вдоль берега, то можно найти очень бюджетные варианты. Я жила в поселке Никита (он примерно в 10 километрах от центра Ялты). Жилище было феерически дешевым — 400 рублей. Это отдельная комната с общей ванной, довольно большая, из окна было даже немного видно море. Единственный минус — если вы без машины, то идти туда придется по горной тропке, так что в босоножках погулять не выйдешь. Но дорога живописная.
Хозяйка была очень радушной, в гостевом доме было чисто. Единственный минус — горячая вода иногда заканчивалась. И можно было оказаться в ситуации — намылился и ждешь, когда пойдет тепленькая. Но ждать недолго — всего несколько минут. Готовить можно было на общей кухне.
В Севастополе я останавливалась у друзей, но там сопоставимые варианты (тоже не в центре) можно найти где-то за 1500 рублей. В Евпатории комнатку в гостевом доме рядом с пляжем можно было снять за 1150 рублей. Но там был свой душ. У хозяйки можно купить какие-то закуски, воду и, конечно, вино.
На чем ездить
Лучший способ перемещаться по Крыму — это автомобиль. Там его можно арендовать на месте. Но это имеет экономический смысл, если вас хотя бы трое. Но можно прекрасно обойтись и без машины — по полуострову почти всюду можно добраться на автобусе, поездка между городами обойдется в среднем рублей в 200 (если это не какой-то длинный маршрут). Маршруты автобусов можно легко найти в «Яндексе». В крайнем случае всегда можно вызвать такси.
Что смотреть
Не буду перечислять стандартный набор достопримечательностей вроде Ливадийского дворца, Воронцовского парка или пещерного города. Главная ошибка, которую, как мне кажется, не нужно допускать в Крыму, — это купить путевку в какое-то одно место и провести там всё время. На полуострове очень много интересного, и лучше менять локации, чтобы увидеть всего побольше.
Мое мнение — в Крыму не стоит брать большие экскурсии. Можно доехать до интересующего места самостоятельно и уже там оплатить экскурсию или просто купить входной билет. Так и дешевле, и вас никто не будет никуда гнать. Большие автобусные экскурсии, может быть, и имеют смысл за границей, где вы не знаете языка. А в Крыму такой проблемы нет.
Где купаться
Перед поездкой я видела фото полных пляжей, но, приехав в Крым, что-то похожее встретила только в Ялте на центральном пляже. В остальном народу не так много. Особенно если приходить не с утра (как большинство), а после обеда. Если вы хотите больше времени проводить на море, но всё же жить в городе, то можно вместо Ялты выбрать Гурзуф. Это живописный городок с большим количеством магазинчиков и кафе, и пляжи там в целом пустые.
В Севастополе есть интересный пляж прямо в центре города. Там нет привычных песка или гальки, это просто часть довольно высокой набережной, где стоят тенты, лежаки, а в воду спускаются железные лестницы, как в бассейне.
Что есть
Цены в кафе в Крыму примерно такие же, как в Новосибирске, но порции побольше. Можно найти любую кухню, но меня бургеры и пицца не интересовали, я везде пытаюсь попробовать местную еду. А в Крыму это чебуреки. Они там действительно какие-то особенные, с огромным количеством самых разных начинок. Самая лучшая чебуречная, которую я встречала, находится в Балаклаве, в не очень туристическом месте — на шоссе, на въезде в город.
В Крыму почему-то немного дешевле кофе. Даже модные всякие раф и капучино стоят где-то 150 рублей за большую кружку. А в столовых можно купить приличный зерновой американо за 50 рублей. И он будет довольно вкусный.
Отдельная история с заведениями крымско-татарской кухни. В них, как правило, не очень дорого и очень сытно. Я как-то заказала порцию сармы (местный вариант долмы), салат и две чашки кофе по-турецки и буквально объелась. Стоил этот обед порядка 500 рублей. В Гурзуфе есть прекрасное кафе с видом на город под названием «Мольберт» — на территории дома Коровина. Там был пансионат для художников.
Про людей
Слышала немало негативных отзывов о плохом сервисе, неприветливых местных. Не знаю, где всё это люди находят. Может быть, если вести себя так, как наши туристы в Турции (всё это пьянство и прыжки в бассейн с криком «Тагил»), то отношение будет действительно не очень. Но таким туристам нигде не рады. Просто турки могут надеть маску вежливости, а у нас нет.
Я сама ни разу не встречала какого-то плохого, недоброжелательного отношения. Даже в очень недорогих гостевых домах тебе рады и могут пойти навстречу, если нужно вещи оставить или раньше заехать. Мне кажется, что люди в Крыму более контактные и открытые, чем в Сибири. С тобой могут заговорить в автобусе и, узнав, куда ты едешь, сами начнут объяснять, как это сделать лучше. Не потому, что хотят что-то продать, а просто из хорошего отношения.
Что не понравилось
В Ялте мне не понравилась толпа — там действительно много народу. Для тех, кому обязательно нужна движуха, тусовка — это, наверное, хорошо. Но мне было как-то некомфортно. Хочу заметить еще, что, несмотря на то, что там так же, как и у нас, призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, никто эти призывы не слушает. И в транспорте, и в людных местах все без масок.
Ещё мне там как пешеходу часто не хватало тротуаров. Многие города построены на склонах гор, где много узких улочек. И на этих улочках есть только дорога. Местами страшненько, потому что никогда не знаешь, кто вылетит на тебя по этой дороге из-за поворота. При этом по склонам то тут, то там сделаны лестницы, но когда по этой лестнице поднимаешься до дороги, видишь, что пешехода здесь никто не ждет.
Что понравилось
Если сравнивать два наших основных курорта, то Крым мне нравится куда больше Сочи. Там уникальное сочетание культуры, природы и истории. Столько всего намешано. Сегодня можно поехать в парк, завтра — в храм, вырезанный в скале, потом — в живописное ущелье. И такая от всего этого исходит энергетика, что не устаешь восхищаться. Глаз совершенно не замыливается, каждый день что-то новое.
О том, как наплыв туристов выглядит с точки зрения жителей самого Крыма можно прочитать в материале Алёны Хазинуровой из Севастополя.