«Жилище было феерически дешевым»: сибирячка рассказала, как бюджетно съездить в Крым и где найти пустые пляжи

Даже те новосибирцы, которые предпочитали поездки в Европу, в этом году вынужденно осваивают внутренний туризм. Продолжая цикл публикаций о путешествиях по России, мы не могли не рассказать о Крыме. Благо туда совсем недавно слетала наша бывшая коллега — Александра Зенкова. Вот её короткий, но содержательный рассказ (спойлер: ей понравилось).



Как добраться



В Симферополь из Новосибирска есть прямые рейсы сразу нескольких авиакомпаний. Я купила билеты на распродаже S7 в июне. Обычные цены тогда начинались примерно с 16–17 тысяч (с пересадкой в Москве), но как раз в тот момент, когда я просматривала варианты, появились эти билеты по акции, так что дорога обошлась мне всего в 13 500 рублей в оба конца. Но, правда, это тариф без багажа, так что я летела с одним рюкзачком.

