Спасти Фиону: чтобы забрать замученную собаку из отлова, сибирячка нашла работу и квартиру

— Со мной контакт наладился где-то через полтора месяца. А ещё через три стало уже совсем хорошо, она начала общаться и с другими людьми, и с животными. Я проследила все этапы, как менялось её поведение. Сначала она очень сильно боялась и совсем не могла с людьми рядом находиться, вся тряслась, боялась, агрессии не проявляла. Потом всё это осложнилось пандемией, потому что никаких контактов у нас не было. Мы с ней жили вдвоём изолированно. И никак не продвигалась ситуация, — объясняет Арина.

Потом к девушке приехали пожить друзья.

— Никто к ней насильно не лез, не настаивал на контакте, и она постепенно привыкла. Потихоньку стала устанавливать границы, защищать себя. Она могла уже немного поворчать, если ей что-то не нравилось. И это хороший знак — могла показать, что что-то не так. Рычания в этом случае не нужно бояться, это просто сигнал, что что-то идёт не так. И нужно просто исправить ситуацию.

Как Фиона стала путешественницей

В июне Арина решила взять с собой Фиону в путешествие, после которого их жизнь вновь поменялась.