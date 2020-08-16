Спасти Фиону: чтобы забрать замученную собаку из отлова, сибирячка нашла работу и квартиру

Арина Скворцова из Новосибирска в ноябре прошлого года спасла из отлова истощённую собаку. Животное без должного ухода и заботы могло погибнуть, или его могли просто усыпить. Девушка не испугалась взять на себя ответственность за взрослую собаку с очень тяжёлым прошлым и кардинально изменить её судьбу. Она назвала её, как принцессу, — Фионой, а летом взяла с собой на Байкал. В итоге из путешествия Арина вернулась ещё и с неожиданной находкой собаки — с крошечным котёнком Байкалом. Рассказываем удивительную историю, как любовь и забота могут преобразить и изменить даже тяжело психически покалеченное животное.
«В отлове у собаки не было клички — только номер»
Завести собаку из приюта Арина решилась после того, как поучаствовала в марафоне по социализации собак от Первого городского приюта.
— К каждому участнику прикреплялась собака, и в течение месяца он должен был приезжать и её социализировать. А потом я узнала про городской отлов, что в нём находятся собаки в ужасном состоянии — сейчас после смены руководства ситуация там изменилась, но тогда всё было ужасно. Я посмотрела списки животных, и сердце ёкнуло именно на Фионе. Я поняла, что не могу её там оставить. Но тогда у меня не было съемного жилья и новой работы. И я всё делала, чтобы было место, куда её привести, и стабильный доход, чтобы можно было её обеспечивать. В отлове у Фионы не было клички, а только номер — 584П. Помню момент, когда я поняла, что точно её заберу, сразу же поехала и сделала ей именной адресник, — вспоминает Арина.
Девушке пришлось поторопиться, так как собака оказалась беременна, да к тому же при прежнем руководстве животное могли и усыпить. Арине помогла руководитель приюта Академгородка «Право животных на жизнь» Галина Клебче. Она в конце ноября временно взяла Фиону из отлова к себе.
— Она сама мне позвонила, очень дотошно расспрашивала, насколько серьезные у меня намерения. И мы договорились, что, пока я разбираюсь с делами, она сможет у себя ее придержать. Я к Фионе регулярно ездила, гуляла, помогала в приюте немного. И через несколько недель забрала.
«Сильно пригибалась и сжималась от любого движения»
Фиона вначале была очень пуглива и особо не шла на контакт.
— Она была в жутком состоянии после отлова, тощая. Собаку стерилизовали. Опять же, это были бы никому не нужные щенки, и она не смогла бы их выносить, потому что была очень слабенькая, больная. Постепенно налаживалось всё. Пыталась с ней разговаривать, гулять. Она была очень пугливая. Не знаю, что с ней до этого было, но явно было заметно, что её били. Очень сильно пригибалась, сжималась от любого вообще движения. Чуть поднимешь руку или шевельнешься. Обычно так собаки себя ведут, если их били. В отлове, когда я её забирала, там было прежнее руководство, и некоторые собаки жили без будок в 30-градусный мороз, — рассказывает Арина.
На Фиону новая хозяйка старалась не давить и приучать к себе постепенно.
— Сидела рядом, начала потихоньку её гладить, кормить с рук. И это был очень долгий процесс, в течение нескольких месяцев сближались. Когда я только привезла её в квартиру, она выбрала себе место — диван — и с него не спускалась. Всё время там проводила и ела там же. Она отказывалась спускаться, и я постепенно с помощью поводка подводила к чашке, но это был довольно долгий процесс. Сначала она ещё не могла есть, когда кто-то ещё находился в комнате. Поэтому я насыпала ей корм и уходила в ванную, чтобы ей было спокойнее. Через неделю она первый раз поела при мне. Первые три месяца Фиона не издавала никаких звуков, кроме скуления. Потом однажды ночью, когда ей что-то снилось, она гавкнула, проснулась от этого и очень удивилась. Сейчас лает она редко, но очень любит поболтать.
Фиона быстро сообразила, как вести себя на улице во время прогулок.
— Она себя вела на удивление хорошо. Я знаю, что многие собаки из приютов не дружат с поводком. Они его тянут и не умеют ходить на нем, но у неё такой проблемы не было. Она хорошо ходила на поводке. К другим собакам не подходила, боялась. Постепенно она привыкла и сама начала проявлять дружелюбие и активно знакомиться. Нужно просто дать понять собаке, что в случае чего будешь на её стороне и её защитишь, — советует девушка.
— Со мной контакт наладился где-то через полтора месяца. А ещё через три стало уже совсем хорошо, она начала общаться и с другими людьми, и с животными. Я проследила все этапы, как менялось её поведение. Сначала она очень сильно боялась и совсем не могла с людьми рядом находиться, вся тряслась, боялась, агрессии не проявляла. Потом всё это осложнилось пандемией, потому что никаких контактов у нас не было. Мы с ней жили вдвоём изолированно. И никак не продвигалась ситуация, — объясняет Арина.
Потом к девушке приехали пожить друзья.
— Никто к ней насильно не лез, не настаивал на контакте, и она постепенно привыкла. Потихоньку стала устанавливать границы, защищать себя. Она могла уже немного поворчать, если ей что-то не нравилось. И это хороший знак — могла показать, что что-то не так. Рычания в этом случае не нужно бояться, это просто сигнал, что что-то идёт не так. И нужно просто исправить ситуацию.
Как Фиона стала путешественницей
В июне Арина решила взять с собой Фиону в путешествие, после которого их жизнь вновь поменялась.
В июне Арина с тремя подругами поехали на Байкал и взяли с собой Фиону.
— Для меня она стала родной и неотделимой частью жизни. Мне хотелось разделить с ней это путешествие. Я подумала, что это поможет ей еще больше социализироваться. И в итоге так и получилось. В путешествии она раскрылась. Стала сама проявлять дружелюбие. Был удивительный момент, когда мы ехали в автобусе, и она сама уткнулась в ладошку какого-то дедушки, который просто ей заинтересовался. Это первый раз было такое, что к совершенно незнакомому человеку она подошла сама. Я этому очень рада, — рассказывает девушка.
Сначала девушки путешествовали на поезде — дорога заняла два дня.
— Вообще никаких не было проблем с ней. В поезде она была самой спокойной и тихой собакой. Абсолютно беспроблемной. Она с удовольствием спала на солнышке, выходила на станциях гулять, знакомилась с другими собаками и спокойно относилась к окружающим. Люди проявляли интерес, потому что она необычно выглядит, у неё тигровый окрас, но никто особо не приставал.
На Байкал ехала с собакой, а с Байкала вернулась ещё и с котом
На Байкале девушки много путешествовали, ходили в горы, леса.
— Я ещё никогда не видела Фиону такой счастливой, как на Байкале. Ей всегда нравилось идти впереди всех, иногда она оборачивалась на меня, «спрашивая» дорогу, я указывала ей направление пальцем, и она вела нас дальше. Ей очень нравилось карабкаться по холмам, корням деревьев, горам и гоняться за бурундучками. Зато дома она всегда превращается в лежебоку. В любом помещении выбирает себе диван или кровать и самое мягонькое место на нём, — смеётся девушка.
Во время одной из прогулок Фиона нашла брошенного котёнка.
— Собака сразу же отреагировала на движение, и мы услышали писк. Он сидел в кустах. Я взяла котёнка на руки. Фиона встала на задние лапы, пыталась понять, что за существо такое. Фиона — помесь с борзой и очень сильно обращает внимание на мелких зверьков. И вначале у неё была очень смешная реакция — она вопросительно открыла пасть. Я сказала: «Это мы кушать не будем, это мы попробуем полюбить». И с тех пор они дружат.
Девушка не смогла бросить котёнка и увезла его в Новосибирск.
— Я посадила их рядом, покормила их с рук, и они как-то поняли, что можно и нужно дружить. Не смогли оставить такое лесное чудо. Котёнок — мальчик, назвали Байкал, — объяснила Арина.
— Я решила Байкала оставить себе. Как-то тоже сердечко ёкнуло. Он какой-то совсем родной, очень ласковый. А нашли мы его лишь потому, что опоздали на автобус, который ходит там очень редко, и решили прогуляться. Так что это счастливое стечение обстоятельств, — считает Арина. — Фиона за ним ухаживает. Они друг друга моют, играют, спят вместе. Я его даже начала дрессировать, как Фиону. Пока он научился выполнять команду «сидеть».
— Собаки одинаково прекрасны, что породистые, что без. Но я, безусловно, считаю, что сейчас просто необходимо брать животных из приютов и отловов — они ни в чем не уступают собратьям из питомников. Кстати, в приютах и отловах тоже частенько обитают породистые собаки и кошки, если вдруг кто-то принципиален в этом вопросе. В наших силах улучшить ситуацию, волонтёры не справляются, — убеждена Арина.
Самое главное, по её мнению, любить, слушать и слышать свою собаку.
— Ещё важно брать взрослых и возрастных собак, которых спасают реже. Они точно такие же чудесные компаньоны, друзья и члены семьи, как и щенки; но у них уже хорошо виден характер, темперамент, они спокойнее — можно найти себе среди них друга, который подходит именно вам. И даже если у собаки было очень плохое прошлое, как у Фионы, она всё равно может стать отличным другом. Главное — проявить терпение, внутреннее спокойствие.
Арина на прошлой неделе благополучно вернулась домой. И теперь у неё живет не только прекрасная, добрая собака, но и ласковый котёнок.
Другие истории о животных с непростой судьбой
В начале апреля на базу реабилитации в Кольцово, где содержатся животные с тяжелой судьбой, попала собака по имени Рыбка. Сейчас она в стационаре, приходит в себя после операции — предположительно, Рыбку переехала машина, когда она спала в придорожной яме — на ней остался след от шин. У собаки диагностировали перелом позвоночных дисков, смещение внутренних органов и адреналиновый шок — Рыбка не могла нормально дышать. Волонтер базы Екатерина Емельянова рассказала НГС её историю.
Новосибирские ветеринары сделали протез собаке без одной лапы — сейчас пёс Шанс уже опирается на протез.
Железный котяра: в Новосибирске живет кот с титановыми лапками (видео) — он отморозил ноги холодной зимой, новые ему напечатали на 3D-принтере.
Новосибирцы сделали ходунки для алабая Гоши — он снова сможет ходить. Парализованную собаку нашли на Толмачёвском шоссе.