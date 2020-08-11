Хорошую «Гранд-Витару» за 600 тысяч? Выбираем популярный внедорожник — что предлагают за эти деньги

Вариант чуть подороже, 590 000 рублей. Двигатель такой же, пробег 176 тысяч километров, коробка передач механическая. Есть система стабилизации, климат, аудиосистема, подогрев сидений.

— Автомобиль приобретался в 2007 году у официального дилера в Новосибирске и всё время эксплуатировался в Новосибирске. Какие-либо намеки на ржавчину отсутствуют, весь кузов ровный. Все стекла, включая лобовое стекло, родные. Установлена защита двигателя, — пишет владелец, который по ПТС является четвертым и ездит на машине 1,5 года.

Grand Vitara, 2008 год