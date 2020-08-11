Хорошую «Гранд-Витару» за 600 тысяч? Выбираем популярный внедорожник — что предлагают за эти деньги

Suzuki Grand Vitara второго поколения оказалась настолько удачной моделью, что просуществовала на конвейере с двумя рестайлингами целых 11 лет, с 2005 по 2016 годы. Этот сдержанный дружелюбный автомобильчик и сейчас смотрится свежо и интересно, у него надежные двигатели, гидроавтомат и постоянный полный привод с понижающей передачей. За 600 тысяч имеет смысл присмотреться к ранним дорестайлинговым экземплярам, подробнее — в обзоре НГС.
Grand Vitara, 2006 год
Этот автомобиль с пробегом 209 тысяч километров предлагается за 580 000 рублей. У него 2-литровый 140-сильный атмосферник, автомат, полный привод. Салон тряпочный, электроприводов сидений нет.
— Пробег родной. Имеется котел 220В для подогрева антифриза. Двигатель, АКПП, ходовая работают без нареканий. 4WD с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения пониженной передачи. Стоит металлическая защита двигателя, КПП и раздатки, — рассказывает продавец. В ПТС указаны четыре владельца.
Grand Vitara, 2006 год
Вариант чуть подороже, 590 000 рублей. Двигатель такой же, пробег 176 тысяч километров, коробка передач механическая. Есть система стабилизации, климат, аудиосистема, подогрев сидений.
— Автомобиль приобретался в 2007 году у официального дилера в Новосибирске и всё время эксплуатировался в Новосибирске. Какие-либо намеки на ржавчину отсутствуют, весь кузов ровный. Все стекла, включая лобовое стекло, родные. Установлена защита двигателя, — пишет владелец, который по ПТС является четвертым и ездит на машине 1,5 года.
Grand Vitara, 2008 год
Нарядная красная Grand Vitara с пробегом 192 тысячи километров ровно за 600 000 рублей. Двигатель помощнее — 2,4 литра, 169 сил, коробка автоматическая.
— Хорошее техническое состояние, регулярное обслуживание (сервисная книжка с отметками о прохождении ТО). В подарок отдам оригинальные чёрные диски. Автомобиль использовался только как семейный. ПТС оригинал, юридически чистая. В эксплуатации с 2010 года. Салон ухоженный, не курили. Сигнализация с обратной связью, автозапуск, — хвалит машину продавец. В ПТС указаны три владельца.
Grand Vitara, 2007 год
Еще один вариант за 600 000 рублей. Пробег 173 тысячи километров, двигатель 2-литровый 140-сильный, коробка автомат. Судя по фотографиям, кузов черного цвета изрядно зашоркан, на переднем бампере видны царапины. В ПТС указаны 5 владельцев, последний ездит на автомобиле с октября 2016 года. Предыдущие хозяева ездили по 2, 3, 4 года.
Grand Vitara, 2006 год
Экземпляр с самым маленьким указанным пробегом — всего 114 тысяч километров. Цена 610 000 рублей. Двигатель 2-литровый, коробка автоматическая. Комплектация включает в себя центральный подлокотник, подогрев передних сидений, автозапуск, электрозеркала, шесть подушек безопасности.
— Обмен возможен только на автомобиль. Торг только у авто и с реальным покупателем, — пишет владелец. Эта машина с самым большим количеством записей в ПТС — целых шесть физлиц. Последний хозяин ездит на машине с марта 2014 года.