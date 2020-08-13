«Левши — от дьявола»: семь историй о том, как переучивали леворуких детей

13 августа отмечают неофициальный праздник — Международный день левши. Раньше таких людей часто переучивали и заставляли писать правой рукой. Методы были самые разные — от уговоров до насилия. Мы поговорили с семью людьми, которые в детстве испытали их на себе, и они рассказали, как живут сейчас и какой рукой пользуются больше. Публикуем их рассказы от первого лица.
Надежда, начали переучивать в 1988 году
— Может быть, я была изначально не до конца левша, история умалчивает. У меня папа тоже левша переученный, но он 1941 года рождения, тогда вообще выбора не было — всех переучивали. И вот он стал амбидекстром.
В первом классе классный руководитель сказала, что это ужасно — писать левой рукой, особенно для девочки, из серии «замуж не выйдет никогда». Руку мне опускали, все время следили. Пересадили к учителю, чтобы я, не дай бог, не перекладывала ручку в левую руку. В первом классе у меня были проблемы с прописями, довольно сложно было перестроиться, у доски писать было позором. Потом как-то втянулась, никаких проблем психологических в связи с этим не имею. Очень удобно иметь активные обе руки. Если нужно написать что-то не своим почерком, то очень удобно. У меня двое детей, старший ребёнок — левша, не стали переучивать.
Маргарита, переучивали в 1978 году
— Меня начали переучивать в первом классе. До этого в садике к этому нормально относились, и рисовала, и писать там учили. Учительница ругалась очень сильно, если я брала в левую руку ручку, карандаш. Но на карандаш так и не переучили. У меня нет какой-то детской травмы насчёт этого. Иногда я смотрю на леворуких взрослых, студентов, думаю: «Как же ты эти каракули выписываешь?». Я всё это проходила, знаю, что это более трудоёмко — писать левой рукой. У меня нет какого-то сожаления, обе руки развиты полноценно. Есть некоторые вещи, которые могу делать только правой рукой, а есть вещи, которые я делаю левой. Ничего не могу поделать с собой.
Екатерина
— Переучивали родители в детстве, когда начала учиться ложку держать. Тогда я всё хотела делать левой рукой. Родители начали переучивать. Я научилась пользоваться в итоге обеими руками.
Потом начали учить писать, держать ручку. Также научилась обеими руками. Переучивали сложно: криком, иногда левую руку привязывали к телу или, как гипс, на косынке. Плакала, не хотела.
В школе, когда сломала правую, писала левой. И всё так же делала и левой. Сейчас всё делаю обеими: пишу в основном правой, печатаю левой. Зубы чищу левой, ложку, вилку держу и левой, и правой рукой, мне одинаково удобно. Машину веду, как левша, но на всякий случай научилась водить и правой. Единственное — резать левой рукой плохо получается.
Александр, переучился в 2008 году
— Начал переучиваться самостоятельно в 18 лет после травмы (мелкая моторика левой руки утрачена процентов на 80). В методах особо не разбирался, выбора особо не было, просто всё с трудом начал делать правой рукой. В школе и университете серьёзно отставал по письму. Поэтому чаще всего мне давали индивидуального диктовщика либо после занятий переписывал всё у других студентов. А вообще, чаще всего отлынивал от диктовок под предлогом: «Слушайте, я вынужденно переучиваюсь и так быстро писать не могу». Пишу до сих пор медленно.
Если брать в общем, как это сказалось на моей жизни, то я думаю, что со способностью амбидекстра в руках и в голове эта способность проявилась. Пользуюсь обеими руками. Что касается моторики — выполняю правой рукой. Что касается грубой силы — сподручнее пользоваться левой.
Мария, переучивали в 1994 году
— Изначально было понятно, что я левша. И в детском саду сказали, что так не годится, это неправильно. Там делали акцент на том, что всё нужно делать правой рукой. Перед школой постоянно перекладывали ручку, какого-то насилия не было, просто постоянно акцентировалось внимание. К школе я могла и правой рукой, и левой пользоваться.
В школе стал вопрос выбора. Учительница понимала, что можно и левой рукой писать, и правой. Её убедили на педсовете, что должна быть правая рука, и меня заставили ею писать. Вообще я писать могу и правой, и левой, но не одновременно. В старших классах я активно этим пользовалась. На уроках по английскому языку постоянно проходили аудирования: учитель читает текст, а потом нужно его воспроизвести. У меня правая рука лежала на столе — я всем видом показывала, что не списываю — а левая была на коленях. Я в блокнотик спокойно записывала слова, а потом воспроизводила на чистовик.
Из того, что мешает по жизни: у людей, которые изначально были правшой или левшой, есть точка отсчёта, а у меня она сбита. То есть если человеку говорят — иди направо, то правша на задумывается, где право. А у меня возникают проблемы.
Алёна, переучивали в начале 1990-х
— Меня начали переучивать в детском саду. Не скажу, что били по рукам, но очень грозились, чтобы я держала ложку в правой руке, потом так же с ручкой. И дома, и в детском саду, и в школе. Прям отбирали ложку, ручку. Болезненно это давалось, конечно, мне было бы проще левой писать. Почерк страдал, медленнее было, но потом вроде выровнялось всё.
На переучивании настояла бабушка. «Левши — от дьявола», — она так считала. И родители приняли решение послушаться старшее поколение. У меня сын левша родился, но его не переучиваю, ни в коем случае.
Татьяна, переучивали в 1980-е
— Меня начали переучивать в детском саду, лет в 5–6. Началась подготовка к школе. У нас были уроки, где в тетрадях мы чертили, штриховали. И воспитатель очень жёстко меня ругала, заставляла взять карандаш или ручку в правую руку. У меня правой всё очень плохо получалось. И я втихушку, пока она не видит, брала в левую руку и переделывала или доделывала. Но в итоге и мои родители включились в эту игру и следили, заставляли всё делать правой рукой. Сидели рядом, смотрели. И воспитатель следила и ругала.
Мне было очень тяжело. Я не понимала, зачем это надо. Стресс был жуткий. До сих пор помню всё отчётливо, а мне 45. Мне легко было рисовать и писать левой. Получалось всё быстро и аккуратно. Мне перекладывали ручку или карандаш в правую. И всё сразу становилось тяжело, медленно, неаккуратно. Я не успевала за остальными ребятами — и получала вместо пятёрок четвёрки и тройки, хотя знала, что могу лучше. Но другой рукой. Когда удавалось втихаря всё сделать левой — мне ставили 5.
Я не знаю, как это сказалось на жизни. Мне кажется, что я торможу. То есть, чтобы до меня что-то дошло (в школе, в институте или в каком-то сложном вопросе по работе), мне надо больше времени, чем остальным. Прям туплю. Иногда мне кажется, что причина именно в том, что переключили меня, мой мозг. Я была самой успевающей девочкой в садике, очень хорошо рисовала, занималась музыкой. Все говорили, что буду круглой отличницей, но что-то пошло не так.
Очень долго, где-то до старших классов, я могла писать двумя руками. Но так как пользовалась левой реже и реже, навык пропал. Сейчас могу писать левой, как первоклассник.
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