«Левши — от дьявола»: семь историй о том, как переучивали леворуких детей

Из того, что мешает по жизни: у людей, которые изначально были правшой или левшой, есть точка отсчёта, а у меня она сбита. То есть если человеку говорят — иди направо, то правша на задумывается, где право. А у меня возникают проблемы.

Алёна, переучивали в начале 1990-х



— Меня начали переучивать в детском саду. Не скажу, что били по рукам, но очень грозились, чтобы я держала ложку в правой руке, потом так же с ручкой. И дома, и в детском саду, и в школе. Прям отбирали ложку, ручку. Болезненно это давалось, конечно, мне было бы проще левой писать. Почерк страдал, медленнее было, но потом вроде выровнялось всё.

На переучивании настояла бабушка. «Левши — от дьявола», — она так считала. И родители приняли решение послушаться старшее поколение. У меня сын левша родился, но его не переучиваю, ни в коем случае.

Татьяна, переучивали в 1980-е



— Меня начали переучивать в детском саду, лет в 5–6. Началась подготовка к школе. У нас были уроки, где в тетрадях мы чертили, штриховали. И воспитатель очень жёстко меня ругала, заставляла взять карандаш или ручку в правую руку. У меня правой всё очень плохо получалось. И я втихушку, пока она не видит, брала в левую руку и переделывала или доделывала. Но в итоге и мои родители включились в эту игру и следили, заставляли всё делать правой рукой. Сидели рядом, смотрели. И воспитатель следила и ругала.