В Белоруссии начались массовые беспорядки: несогласные с результатами выборов президента бьют ОМОН

Судя по данным протоколов с участковых избирательных комиссий, которые оказались в распоряжении белорусских телеграм-каналов, Светлана Тихановская лидирует с огромным отрывом от действующего президента Александра Лукашенко, сообщает Znak.com.



ЦИК Белоруссии в первый же час после закрытия участков опубликовал предварительные данные, согласно которым у Александра Лукашенко 81%, у Светланы Тихановской — 8%, против всех проголосовали 4%. А глава ЦИК Лидия Ермошина предложила проигравшим принять поражение, поздравить победителя и не выводить людей на улицы.

— Это неожиданно, но я в это верила. Вся избирательная кампания показала огромную поддержку белорусского народа. Огромное количество людей выходило на митинги, такого в нашей Беларуси никогда не было. Было невероятное количество наблюдателей, не всё получилось, но мы старались как могли. Отдельно хочу поблагодарить избирательные комиссии, которые считали честно, это тоже подвиг. Наши люди проснулись. Я очень рада, что они стали активно участвовать в политической жизни. Люди наконец переступили через свой страх. Многим еще предстоит это сделать. Большое спасибо всем — штабам, волонтерам, всем, кто был рядом. Я считаю, что мы победили, потому что мы победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед, — передает речь Светланы Тихановской «Медуза».

