В Белоруссии начались массовые беспорядки: несогласные с результатами выборов президента бьют ОМОН

В Белоруссии начались массовые беспорядки. Люди выходят на улицы с требованием прекратить фальсификации на прошедших накануне выборах президента.
Оппозиция назначила своим сторонникам встречу в 4 км от центра города, у стелы «Минск — город герой», туда согнали около тысячи сотрудников ОМОНа, которые жестко подавляли выступления людей, передает корреспондент Znak.com. Силовики применили слезоточивый газ, передает РИА «Новости».
Видео: «Радио Свобода» / YouTube.com
Около стелы «Минск — город герой» очень много пострадавших, силовики закидывают митингующих шумовыми гранатами, одна за другой подъезжают машины скорой помощи, а за ними — автозаки, сообщает Znak.com.
Один из пострадавших сообщил изданию, у него под ногами взорвалась шумовая граната, и он весь в крови. Мужчина говорит, что после того, что сегодня происходит по всей стране, люди еще больше озлобились на Александра Лукашенко. Он не исключает, что в ближайшее время митингующие могут начать расходиться, чтобы уже завтра начать бессрочную массовую забастовку.
Портал Tut.by публикует видео, на котором видно, как толпа протестующих на центральной площади Минска бросается на омоновцев и начинает их бить. Милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые с обеих сторон, передает Sputnik.
По данным корреспондента Znak.com, с 18:30 по белорусскому времени в Минске был полностью блокирован интернет — если раньше связь была доступна на городских окраинах, то потом ее не стало вообще. Кроме того, местная сим-карта журналиста в районе 22:00 также оказалась заблокирована. Он звонит в редакцию с телефонов митингующих, которые разрешают позвонить в Россию.
В Минске автозак намеренно въехал в толпу, в спины протестующих. Один человек без сознания и в крови. Его пытаются реанимировать медики, об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа».
По просьбе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской люди пришли к участковым избирательным комиссиям, чтобы помешать фальсификациям при подсчете голосов, сообщает Baza. На этом видео минчане кричат «позор» выходящим членам одной из таких участковых комиссий.
Судя по данным протоколов с участковых избирательных комиссий, которые оказались в распоряжении белорусских телеграм-каналов, Светлана Тихановская лидирует с огромным отрывом от действующего президента Александра Лукашенко, сообщает Znak.com.
ЦИК Белоруссии в первый же час после закрытия участков опубликовал предварительные данные, согласно которым у Александра Лукашенко 81%, у Светланы Тихановской — 8%, против всех проголосовали 4%. А глава ЦИК Лидия Ермошина предложила проигравшим принять поражение, поздравить победителя и не выводить людей на улицы.
— Это неожиданно, но я в это верила. Вся избирательная кампания показала огромную поддержку белорусского народа. Огромное количество людей выходило на митинги, такого в нашей Беларуси никогда не было. Было невероятное количество наблюдателей, не всё получилось, но мы старались как могли. Отдельно хочу поблагодарить избирательные комиссии, которые считали честно, это тоже подвиг. Наши люди проснулись. Я очень рада, что они стали активно участвовать в политической жизни. Люди наконец переступили через свой страх. Многим еще предстоит это сделать. Большое спасибо всем — штабам, волонтерам, всем, кто был рядом. Я считаю, что мы победили, потому что мы победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед, — передает речь Светланы Тихановской «Медуза».
Наблюдатели межпарламентской ассамблеи СНГ не нашли нарушений, способных повлиять на итоги голосования в Белоруссии, заявил РИА «Новости» координатор группы Мельниченко.
Задержанных в день выборов в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили, об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко. Адвокат корреспондентов сообщил РИА «Новости», что им запретят въезд в Белоруссию.