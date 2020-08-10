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Стали известны предварительные результаты выборов президента Белоруссии

Проголосовать успели не все желающие

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На выборах президента Белоруссии, по данным&nbsp;государственного экзитпола, побеждает&nbsp;Александр Лукашенко

На выборах президента Белоруссии, по данным государственного экзитпола, побеждает Александр Лукашенко

На выборах президента в Белоруссии, по данным государственного экзитпола, 79,7% голосов набирает Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости». У главного оппонента действующего президента кандидата Светланы Тихановской, по предварительным данным, 6,8% голосов.

Остальные проценты между кандидатами разделились так: Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. А против всех проголосовали 9,2% избирателей. Опрос проводили на 320 участках среди 12 340 человек по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%.

Ранее оппозиционные источники говорили всего о 15% у Лукашенко после экзитполов, сообщает Mash.

На этих выборах нет официальной социологии о рейтингах кандидатов. После публикации нескольких опросов читателей СМИ, в которых Лукашенко неизменно проигрывал, их приравняли к политическим и требующим лицензию, сообщает TJournal.

СМИ либо отказались от опросов, либо попробовали найти нестандартные варианты, например, Tut.by спросил, какой фильм нравится аудитории больше — «Три женщины» или «Одинокий мужчина». Уже во время досрочного голосования крупнейший белорусский Telegram-канал Nexta всё же напрямую спросил читателей о предпочтениях: Тихановская набрала 88%, а Лукашенко только 6% — проголосовали с 267 тысяч аккаунтов.

По утверждению ЦИК Беларуси, больше 41% — а это 2,8 млн человек — проголосовали досрочно. Для сравнения: на прошлых выборах в досрочном голосовании приняли участие 36,05% избирателей, а на выборах в 2010 году — 23,1%. Этот тип голосования, существующий в странах бывшего СССР с 1990-х годов, критикуется многими за непрозрачность, передает BBC.

На закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08%, у Тихановской 6,98%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Лидию Ермошину. Первые итоги выборов в Белоруссии могут огласить до 02:00 10 августа.

Ермошина призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы. По ее словам, очереди на избирательных участках в Белоруссии являются организованной провокацией оппозиции.

Явка, по официальным данным, составила почти 80%. Участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским), однако на большинстве из них оставались длинные очереди — очевидно, что многие люди не успели проголосовать, передает «Медуза».

ЦИК Белоруссии сообщает, что несколько минских участков продолжают работу, впервые в истории страны, передает РИА «Новости».

У посольства Белоруссии в Москве сейчас проходит стихийный митинг. Многие граждане просто не успели проголосовать, так же, как и на участках в Минске. Полиция просит всех разойтись, сообщает Baza.

У посольства Белоруссии в Москве люди скандируют «Беларусь!»

В Белоруссии начали задерживать людей, которые собираются около избирательных участков в ожидании результатов президентских выборов. Силовики задержали в Минске несколько человек, об этом сообщает портал Tut.by.

Отметим, что Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и Валерий Цепкало собрали нужное количество подписей, но кандидатом в президенты стала только Светлана. Виктора Бабарико сняли из-за якобы иностранной помощи и незадекларированных доходов. А Валерия Цепкало не зарегистрировали, потому что ЦИК признала часть подписей недействительными.

Чем ближе становился день голосования, тем сложнее штабу Тихановской было вести агитацию. В нескольких белорусских городах отменились митинги из-за того, что местные власти решили срочно переложить асфальт или отремонтировать прорыв труб. А 6 августа задержали главу избирательного штаба Тихановской Марию Мороз — её отпустили из отдела по борьбе с организованной преступностью после «беседы», сообщает TJournal.

В течение всего дня голосования местные жители сообщали о периодических проблемах с интернетом в столице — причем сразу у нескольких операторов связи. Пользователи жаловались, что не могут зайти на YouTube и загрузить мессенджеры. Жители Минска заранее готовились к такому сценарию — многие ставили себе VPN, сообщает BBC.

Проблемы были и у журналистов. Многие иностранные корреспонденты не получили аккредитаций для работы на выборах в Беларуси. Несмотря на это, некоторые все же приехали в страну.

В результате еще до выборов из Беларуси депортировали съемочную группу канала «Настоящее время», а в воскресенье задержали журналистов телеканала «Дождь». При задержании их положили на землю. В квартире, которую снимали журналисты, провели обыск, после чего съемочную группу попросили покинуть страну.

Ближе к вечеру в Минск начали стягивать спецтехнику. Журналисты заметили на улицах передвижной водомет, а в колоннах двигались автозаки и армейские грузовики. Вероятно, это связано с тем, что сторонники Тихановской планировали после завершения голосования прийти в центр города и принять участие в акции протеста.

По словам корреспондентов BBC, главные здания и площади в центре Минска оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами. Некоторые солдаты со служебными собаками. Впрочем, еще утром телеграм-каналы писали о большом количестве автозаков на улицах Минска, а СМИ со ссылкой на свои источники утверждали: милиция и спецслужбы переведены на усиленный режим работы.

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БеларусьБелоруссиявыборыАлександр Лукашенко
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