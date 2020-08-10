Горячий понедельник: 11 шикарных сибирячек в ярких купальниках — о том, оправдало ли лето их ожидания

Юлия и Полина. Мы съездили в Сочи, вернулись пару дней назад, там хорошо, нам понравилось, несмотря на то что говорят, будто на отдыхе в России нет сервиса: все есть. Клубы, рестораны — все открыто, масочного режима нет. Из минусов — море грязное и очень много народу. А здесь, в Новосибирске, отдыхаем у бассейнов, иногда катаемся на лодке.



Евгения. Я провела лето в городе, в будни — работа, в выходные ездила в загородный дом, там отдыхала, загорала. Планировала отпуск в Испании, но билеты пришлось сдать, границы закрыты, хотя там уже давно все вернулось в привычный режим, это мы сидим в Новосибирске и тоскуем.



Наталья, 36 лет, бухгалтер