Горячий понедельник: 11 шикарных сибирячек в ярких купальниках — о том, оправдало ли лето их ожидания

Лето неумолимо близится к концу и становится немного тоскливо. Закрытые границы спутали планы, в срочном порядке пришлось придумывать запасной вариант или импровизировать. Корреспондент НГС решила выяснить у отдыхающих у бассейна новосибирцев, как они провели это необычное для всех лето: оказалось, что гораздо лучше, чем ожидали. Берега Турции лихо заменили дачи, а если внезапно захотелось более комфортного сервиса — у открытых бассейнов сейчас практически курорт, а поездка в Сочи или на Алтай — целое приключение.
Юлия, Евгения и Полина
Юлия и Полина. Мы съездили в Сочи, вернулись пару дней назад, там хорошо, нам понравилось, несмотря на то что говорят, будто на отдыхе в России нет сервиса: все есть. Клубы, рестораны — все открыто, масочного режима нет. Из минусов — море грязное и очень много народу. А здесь, в Новосибирске, отдыхаем у бассейнов, иногда катаемся на лодке.
Евгения. Я провела лето в городе, в будни — работа, в выходные ездила в загородный дом, там отдыхала, загорала. Планировала отпуск в Испании, но билеты пришлось сдать, границы закрыты, хотя там уже давно все вернулось в привычный режим, это мы сидим в Новосибирске и тоскуем.
Наталья, 36 лет, бухгалтер
— Лето провела в городе, никуда не ездила, работала, ждала открытия летников. У нас запланирована в скором времени поездка на Алтай, далеко, там, где Кош-Агач. Там база с юртами в низине гор, есть верблюды, очень здорово.
Марина, 34 года и Ирина, 34 года
— Мы отдыхали по России, ездили в Сочи, а здесь, в Новосибирске, отдыхали на даче, на пляжах, у бассейна. Лето прошло отлично, на то оно и лето. Мы довольны, везде можно найти свои плюсы.
Ольга, 33 года, работает в сфере автобизнеса
— Я хотела отдохнуть в Турции или Греции, но не получилось, поэтому отдыхаю в городе, чаще всего бываю здесь — тут и бассейн, и свой берег, я недалеко живу, мне комфортно добираться. Дикие пляжи не люблю, я за комфорт.
Оксана, 30 лет, работает в сфере SMM
— Я не планировала отдых за границей, поэтому не могу сказать, что что-то потеряла. В первый месяц раскачивалась, не могла понять, что лето наступило, из-за карантина было неясно, что вообще происходит, стоит ли что-то планировать, поэтому осталась в городе. Была идея съездить на Алтай, но что-то пошло не так. Я хорошо отдохнула в пределах города, лето жаркое, я довольна.
Анна, 29 лет, работает в электротехнической компании
— Мы хотели слетать за границу, в Турцию, но передумали: знакомые застряли там, мы не стали рисковать. Отлично отдохнули в городе — бассейны, дачи, пляжи. Все хорошо, мы не теряем позитивный настрой. В августе, если получится, съездим на Алтай.
Анна, 28 лет, занимается производством спортивного питания и Таня, 5 лет
Анна. Мы все лето провели в городе: из-за эпидемиологической ситуации не стали рисковать. Хорошо, что не купили билеты и не пришлось ничего возвращать. Много времени проводили у бассейнов, купались, загорали. Сейчас мы ждем открытия границ, хотим полететь во Вьетнам.
Таня. Мы дома отдыхали, в садике, с друзьями, на день рождения ходили, и тусили у басика. Я люблю плавать в бассейне с головой, есть мороженое и прыгать на батуте, а еще я каталась на водном мотоцикле, мне все очень понравилось.
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