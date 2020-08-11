Два учителя по биологии срезались на ЕГЭ и не набрали 100 баллов. А вы бы ответили на этот простой вопрос?

Новосибирские учителя по биологии получили 91 и 98 баллов за ЕГЭ
Учитель биологии гимназии
«Я забыла написать слово «ближе», представляете?!»
Учитель биологии Ольга Степаненко пошла сдавать ЕГЭ за компанию с однокурсником, который уже сдавал экзамен в прошлом году. За Ольгой на экзамене сидела её ученица из лицея, в котором она несколько лет преподавала.
— Мы пошли проверить себя, ради интереса. Если учить детей, готовить учеников к ЕГЭ, нужно понимать, на что именно обращать внимание и к каким ожиданиям готовиться, — рассказала Ольга Степаненко, зачем учителям была нужна эта авантюра.
Данные Рособрнадзора по результатам проведения ЕГЭ в 2020 году показывают, что по биологии самый низкий средний балл. Её пишут хуже, чем профильную математику, физику и химию, и идёт тенденция к снижению.
— Во-первых, изменились критерии оценки, во-вторых, экзамен сориентирован на более глубокое понимание предмета, в-третьих, была задача нового типа. Так как я сама готовилась к экзамену, состояла в сообществах по подготовке к ЕГЭ, в одной из групп популярной социальной сети прошла информация, что в этом году будет задача нового типа на неполное сцепление генов, находящихся в разных локусах половой хромосомы, — рассказывает учитель.
Ольга Степаненко порешала эту задачу сама и со своими учениками, и она действительно попалась на экзамене, хотя по идее в школе её не решают.
— Там многие вопросы выходят за рамки школьной программы, изучаемой на базовом уровне (один-два часа в неделю). Все дети учатся по разным учебникам, хорошо, если это углублённый уровень. ЕГЭ по биологии, если честно, не соответствует школьным программам, хотя Министерство образования всё время твердит об обратном. Всегда биология была сложным предметом: нет ни одного правила без исключения. Критерии оценивания работы усложнились: если раньше ученику необходимо было указать три пункта в ответе, то сейчас 8–10. Чтобы только один балл набрать, нужно назвать три-четыре элемента ответа. Когда дети приходят на апелляцию, там у экспертов тоже есть чёткие критерии, как у роботов. Они не могут от этого отойти, — замечает учитель.
Одна из учениц Ольги Степаненко исписала весь лист, отвечая на один вопрос, — 15 пунктов — все правильные. Но получила два балла из трёх, потому что критерии оценивания у проверяющих отличались. Даже если ответ верен, но его нет в критериях, то и апелляция не поможет вернуть балл.
— То есть она написала всё правильно, а один пункт, который был в критериях, не написала. И всё — ей не дают максимальный балл. Ни шаг вправо, ни шаг влево нельзя сделать, хотя как мы должны угадать, что они именно такой ответ заложили? Например, в биологии есть тысячи причин, почему болит голова, но они в ответ заложили три. Если ребёнок написал две из них и ещё 15, а одну не указал, то всё — максимальный балл не получит. Поэтому в целом идёт такое снижение по результатам ЕГЭ. Все ученики мыслят по-разному, а их в рамки загоняют, — считает Степаненко.
Сама Ольга Степаненко четыре первичных балла потеряла, три из них — в части А:
— Так как в биологии нет правил без исключений, а ты эти исключения знаешь, то начинаешь сомневаться в элементарных вещах. Во второй части мне одного балла не хватило, потому что я забыла написать слово «ближе», представляете? Если бы я это слово вставила, то получила бы больше. Всё правильно было описано.
Нужно было рассказать о звукопроводящей и звуковоспринимающей системе уха и ответить, как человек понимает, с какой стороны идёт звук.
— Я знала, что нужно всё дотошно-дотошно отвечать, поэтому написала, что у человека два уха: одно с правой стороны, другое — с левой. Да, до такого доходит! Если звук раздаётся слева, то, естественно, первым звуковую волну воспринимает левое ухо, а нужно было сказать, что звуковая волна «ближе к левому уху», поэтому оно быстрее воспринимает. Ну ладно, я первый раз ходила. Советую любому учителю попробовать сдать ЕГЭ, чтобы понять, к чему готовить и как, особенно если дети хотят быть высокобалльниками. Мои дети не очень хорошо сдали. Я даю знания одинаково всем, но кто-то черпает тазиком, кто-то ладошками, а кто-то тыльной стороной ладони, — поясняет она.
На вопрос, что изменится в преподавании, Ольга Степаненко сказала, что будет учить отвечать максимально подробно, затрагивая даже самые узкие разделы биологии.
Кроме того, учитель заметила, что в целом всё же ЕГЭ уходит от заучивания и шаблонности, а смотрит понимание предмета, чтобы дети не просто запоминали ответы, поэтому практически исчезла тестовая часть, задания стали сложнее.
«Первый раз у меня дрожали руки»
Учитель биологии лицея
— Во-первых, наверное, для того, чтобы прочувствовать, какие эмоции испытывают дети. Мне хотелось самому эту процедуру пройти от начала до конца. Могу честно признаться, что в прошлый раз для меня это было очень волнительно, потому что процедура непростая. И в то же время очень утомительно, потому что человек в течение часа находится в аудитории в ожидании распечатки бланков ЕГЭ. Ходить, как вы знаете, по пункту запрещено, поэтому для меня это было серьёзным испытанием. На самом деле, первый раз у меня дрожали руки, потому что неизвестно, что и как будет. С одной стороны, неожиданность, с другой — я сам к этому шёл.
В этом году, по словам учителя, он уже не так сильно волновался на экзамене и сдавал его в своей школе — так совпало.
— Вообще, наверное, многие коллеги идут, чтобы посмотреть, куда движется ЕГЭ. Обычно же выпускники прошлых лет идут сдавать экзамен в марте, поэтому есть возможность увидеть какие-то новые тенденции и рассказать ученикам, а в этом году такого не было. Смысл потерялся, но мы решили с Ольгой Леонидовной не отступать.
Сергей Шипилин замечает, что экзамен непростой, как и формулировка заданий, которые становятся более витиеватыми, но при этом более практико-ориентированными.
— В этом году мне, конечно, удалось больше баллов заработать. Я, конечно, не понимаю, почему у меня была в первой части ошибка или это описка, жаль, что невозможно посмотреть работу. Тестовая часть не апеллируется, КИМ (контрольно-измерительные материалы — задания и инструкции, которые получают ученики на ЕГЭ. — Прим. ред.) нельзя посмотреть. Почему это тайна? Не только я, но и ребёнок вправе посмотреть свои ошибки, но такого права не существует, — замечает учитель.
По мнению Сергея Шипилина, дети воспринимают задания как простые, например, «Перечислите признаки отряда гусинообразных» — они перечисляют пять, а, оказывается, необходимо 8–10 признаков.
— Получается, если ребёнок не дописал несколько признаков, то ему не выставляют максимальные баллы. Понимаете, составители далеки от школы. Это всё не во благо детей. В этом году ситуация с ЕГЭ по многим предметам складывалась непростая, — заключает Шипилин.
Тем временем самые способные дети Новосибирска умудряются сдавать на 100 баллов ЕГЭ сразу по трём предметам. Например, Никита Панов идеально знает математику, физику и информатику, а ещё он спортсмен и закончил художественную школу с отличием.