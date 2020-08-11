Два учителя по биологии срезались на ЕГЭ и не набрали 100 баллов. А вы бы ответили на этот простой вопрос?

«Я забыла написать слово «ближе», представляете?!»

Учитель биологии Ольга Степаненко пошла сдавать ЕГЭ за компанию с однокурсником, который уже сдавал экзамен в прошлом году. За Ольгой на экзамене сидела её ученица из лицея, в котором она несколько лет преподавала.



— Мы пошли проверить себя, ради интереса. Если учить детей, готовить учеников к ЕГЭ, нужно понимать, на что именно обращать внимание и к каким ожиданиям готовиться, — рассказала Ольга Степаненко, зачем учителям была нужна эта авантюра.



Данные Рособрнадзора по результатам проведения ЕГЭ в 2020 году показывают, что по биологии самый низкий средний балл. Её пишут хуже, чем профильную математику, физику и химию, и идёт тенденция к снижению.

— Во-первых, изменились критерии оценки, во-вторых, экзамен сориентирован на более глубокое понимание предмета, в-третьих, была задача нового типа. Так как я сама готовилась к экзамену, состояла в сообществах по подготовке к ЕГЭ, в одной из групп популярной социальной сети прошла информация, что в этом году будет задача нового типа на неполное сцепление генов, находящихся в разных локусах половой хромосомы, — рассказывает учитель.